Η πρώην Μις Υφήλιος Ολίβια Κούλπο απαντά στα σχόλια για τα κιλά της εγκυμοσύνης: Νιώθω μεγάλη υπερηφάνεια που μεγαλώνω ένα μωρό
Η πρώην Μις Υφήλιος Ολίβια Κούλπο απαντά στα σχόλια για τα κιλά της εγκυμοσύνης: Νιώθω μεγάλη υπερηφάνεια που μεγαλώνω ένα μωρό
Είναι μέρος της όμορφης θυσίας της μητρότητας, πρόσθεσε η Κούλπο που περιμένει το δεύτερο παιδί της
Σε όσους σχολιάζουν τα κιλά που έχει πάρει στην εγκυμοσύνη της απάντησε η Ολίβια Κούλπο, δηλώνοντας πως αισθάνεται περήφανη για τον εαυτό της, καθώς μεγαλώνει ένα μωρό.
Την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, η πρώην Μις Υφήλιος, που περιμένει το δεύτερο παιδί της με τον σύζυγό της Κρίστιαν ΜακΚάφρι, σε βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok, επισήμανε πως το γεγονός ότι βλέπει το σώμα της να αλλάζει με αυτόν τον τρόπο, σημαίνει πως το παιδί της είναι υγιές και δεν ανησυχεί για την εικόνα της. Με το βίντεο αυτό, τόνισε παράλληλα πως θέλει να βοηθήσει όσες γυναίκες την παρακολουθούν που μπορεί να βρίσκονται σε αντίστοιχη θέση.
«Νιώθω μεγάλη υπερηφάνεια που μεγαλώνω ένα μωρό», είπε χαρακτηριστικά η Ολίβια Κούλπο απευθυνόμενη στους επικριτές της και πρόσθεσε: «Κάθε φορά που βλέπω ότι μεγαλώνω, σκέφτομαι πάντα ότι μεγαλώνει και το μωρό μου και αυτό σημαίνει ότι το μωρό μου είναι υγιές».
Δείτε το βίντεο
Μιλώντας στους followers της, η πρώην Μις Υφήλιος επισήμανε πως κανείς δεν θα πρέπει να ανησυχεί για την εμφάνισή του, παρά το γεγονός πως «όλοι αδυνατίζουν στις μέρες μας».
Η Κούλπο ανέφερε έπειτα πως οι αλλαγές στο σώμα της αποτελούν «το πιο ευάλωτο» κομμάτι της διαδικασίας δημιουργίας οικογένειας: «Κάνω το πιο ανιδιοτελές πράγμα που θα μπορούσα ποτέ να κάνω, για τον καλύτερο λόγο που υπάρχει. Είναι μέρος της όμορφης θυσίας της μητρότητας».
Η ίδια δήλωσε ότι ακόμη και ο σύζυγός της της είπε να «δώσει χρόνο» και να «δείξει επιείκεια» στον εαυτό της.
«Πολλοί άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένου και του εαυτού μου, συγκρίνουμε και λέμε “Α, αυτή η γυναίκα αδυνάτισε τόσο γρήγορα”. Δεν ξέρεις αν εκείνη θήλαζε. Δεν ξέρεις πώς ήταν ο τοκετός της. Το μόνο πράγμα που μπορείς να ελέγξεις είναι αυτό που κάνεις ως μητέρα για το παιδί σου. Όλα τα υπόλοιπα είναι απλώς θόρυβος», συμπλήρωσε.
Η 34χρονη έμεινε έγκυος στο δεύτερο παιδί της έξι μήνες μετά τη γέννηση της κόρης της τον Ιούλιο του 2025. Όπως είχε αποκαλύψει σε μία ακόμη ανάρτησή της στο TikTok τον Μάιο, η εγκυμοσύνη ήταν απρόσμενη και ήρθε στη ζωή της ενώ είχε αρχίσει να ξαναβρίσκει τους ρυθμούς της. Παρόλα αυτά, αισθανόταν «τόσο τυχερή που μπορεί να φέρει ένα ακόμη παιδί στον κόσμο».
Η ανακοίνωση της εγκυμοσύνης της έγινε στις 8 Μαΐου, την ημέρα των γενεθλίων της, με την Κούλπο να μοιράζεται στο Instagram φωτογραφίες με το υπερηχογράφημα του μωρού. «Το καλύτερο δώρο γενεθλίων. Το μωρό Νο2 έρχεται σύντομα», έγραφε.
Την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, η πρώην Μις Υφήλιος, που περιμένει το δεύτερο παιδί της με τον σύζυγό της Κρίστιαν ΜακΚάφρι, σε βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok, επισήμανε πως το γεγονός ότι βλέπει το σώμα της να αλλάζει με αυτόν τον τρόπο, σημαίνει πως το παιδί της είναι υγιές και δεν ανησυχεί για την εικόνα της. Με το βίντεο αυτό, τόνισε παράλληλα πως θέλει να βοηθήσει όσες γυναίκες την παρακολουθούν που μπορεί να βρίσκονται σε αντίστοιχη θέση.
«Νιώθω μεγάλη υπερηφάνεια που μεγαλώνω ένα μωρό», είπε χαρακτηριστικά η Ολίβια Κούλπο απευθυνόμενη στους επικριτές της και πρόσθεσε: «Κάθε φορά που βλέπω ότι μεγαλώνω, σκέφτομαι πάντα ότι μεγαλώνει και το μωρό μου και αυτό σημαίνει ότι το μωρό μου είναι υγιές».
Δείτε το βίντεο
@oliviadangerculpo
No baby yet!! 37 weeks pregnant real talk♬ original sound - oliviaculpo
Μιλώντας στους followers της, η πρώην Μις Υφήλιος επισήμανε πως κανείς δεν θα πρέπει να ανησυχεί για την εμφάνισή του, παρά το γεγονός πως «όλοι αδυνατίζουν στις μέρες μας».
Η Κούλπο ανέφερε έπειτα πως οι αλλαγές στο σώμα της αποτελούν «το πιο ευάλωτο» κομμάτι της διαδικασίας δημιουργίας οικογένειας: «Κάνω το πιο ανιδιοτελές πράγμα που θα μπορούσα ποτέ να κάνω, για τον καλύτερο λόγο που υπάρχει. Είναι μέρος της όμορφης θυσίας της μητρότητας».
Η ίδια δήλωσε ότι ακόμη και ο σύζυγός της της είπε να «δώσει χρόνο» και να «δείξει επιείκεια» στον εαυτό της.
«Πολλοί άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένου και του εαυτού μου, συγκρίνουμε και λέμε “Α, αυτή η γυναίκα αδυνάτισε τόσο γρήγορα”. Δεν ξέρεις αν εκείνη θήλαζε. Δεν ξέρεις πώς ήταν ο τοκετός της. Το μόνο πράγμα που μπορείς να ελέγξεις είναι αυτό που κάνεις ως μητέρα για το παιδί σου. Όλα τα υπόλοιπα είναι απλώς θόρυβος», συμπλήρωσε.
Η 34χρονη έμεινε έγκυος στο δεύτερο παιδί της έξι μήνες μετά τη γέννηση της κόρης της τον Ιούλιο του 2025. Όπως είχε αποκαλύψει σε μία ακόμη ανάρτησή της στο TikTok τον Μάιο, η εγκυμοσύνη ήταν απρόσμενη και ήρθε στη ζωή της ενώ είχε αρχίσει να ξαναβρίσκει τους ρυθμούς της. Παρόλα αυτά, αισθανόταν «τόσο τυχερή που μπορεί να φέρει ένα ακόμη παιδί στον κόσμο».
Η ανακοίνωση της εγκυμοσύνης της έγινε στις 8 Μαΐου, την ημέρα των γενεθλίων της, με την Κούλπο να μοιράζεται στο Instagram φωτογραφίες με το υπερηχογράφημα του μωρού. «Το καλύτερο δώρο γενεθλίων. Το μωρό Νο2 έρχεται σύντομα», έγραφε.
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