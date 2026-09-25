Ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες των Πανελλαδικών Εξετάσεων Ελλήνων του Εξωτερικού
ΕΛΛΑΔΑ
Πανελλαδικές εξετάσεις Έλληνες εξωτερικού

Ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες των Πανελλαδικών Εξετάσεων Ελλήνων του Εξωτερικού

Ανακοίνωση των βαθμολογιών των μαθημάτων Γενικής Παιδείας, Ομάδων Προσανατολισμού, Ειδικών Μαθημάτων καθώς και των Μουσικών Μαθημάτων για τους υποψηφίους των Πανελλαδικών Εξετάσεων Ελλήνων του Εξωτερικού

Ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες των Πανελλαδικών Εξετάσεων Ελλήνων του Εξωτερικού
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Από το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνονται οι βαθμολογίες των μαθημάτων Γενικής Παιδείας, Ομάδων Προσανατολισμού, Ειδικών Μαθημάτων καθώς και των Μουσικών Μαθημάτων για τους υποψηφίους των Πανελλαδικών Εξετάσεων Ελλήνων του Εξωτερικού, των τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό και των Ελλήνων αποφοίτων ξένων λυκείων του εξωτερικού έτους 2026.

Οι υποψήφιοι θα μπορούν να βρίσκουν τη βαθμολογία τους μετά τις 12:00 μμ ΕΔΩ,  πληκτρολογώντας τον 8-ψήφιο κωδικό τους και τους 4 αρχικούς χαρακτήρες από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμο τους με κεφαλαίους χαρακτήρες.

Στην ίδια εφαρμογή έχουν αναρτηθεί τα στοιχεία των υποψηφίων που κρίθηκαν κατάλληλοι/ικανοί στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Στρατιωτικών και Αστυνομικών Σχολών.

Θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση σχετικά με τα αποτελέσματα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των υποψηφίων Ελλήνων του Εξωτερικού, των τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό και των Ελλήνων αποφοίτων ξένων λυκείων του εξωτερικού έτους 2026 καθώς και τις προθεσμίες εγγραφών στα Τμήματα και στις Σχολές επιτυχίας τους.
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