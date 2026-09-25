Η Μαρία Κίτσου θυμήθηκε τις φωτογραφίες από τις διακοπές της στη Ζάκυνθο: «Χρειαζόμαστε λίγο καλοκαίρι ακόμα»
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Μαρία Κίτσου Διακοπές Ζάκυνθος Ηθοποιός Instagram

Η Μαρία Κίτσου θυμήθηκε τις φωτογραφίες από τις διακοπές της στη Ζάκυνθο: «Χρειαζόμαστε λίγο καλοκαίρι ακόμα»

«Σας απειλώ ξεκάθαρα ότι έχω αρκετό υλικό και θα το μοιραστώ μαζί σας... τις επόμενες μέρες...» γράφει στην ανάρτησή της η Μαρία Κίτσου

Η Μαρία Κίτσου θυμήθηκε τις φωτογραφίες από τις διακοπές της στη Ζάκυνθο: «Χρειαζόμαστε λίγο καλοκαίρι ακόμα»
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«Νοσταλγία», όπως γράφει στο Instagram, έπιασε τη Μαρία Κίτσου με αφορμή τη φθινοπωρινή ισημερία της Τετάρτης.

Έτσι η ηθοποιός επέλεξε να ανεβάσει φωτογραφίες και βίντεο από τις «ολιγοήμερες» διακοπές της στη Ζάκυνθο.

Η Μαρία Κίτσου θυμήθηκε τις φωτογραφίες από τις διακοπές της στη Ζάκυνθο: «Χρειαζόμαστε λίγο καλοκαίρι ακόμα»
Η Μαρία Κίτσου θυμήθηκε τις φωτογραφίες από τις διακοπές της στη Ζάκυνθο: «Χρειαζόμαστε λίγο καλοκαίρι ακόμα»
Η Μαρία Κίτσου θυμήθηκε τις φωτογραφίες από τις διακοπές της στη Ζάκυνθο: «Χρειαζόμαστε λίγο καλοκαίρι ακόμα»
Η Μαρία Κίτσου θυμήθηκε τις φωτογραφίες από τις διακοπές της στη Ζάκυνθο: «Χρειαζόμαστε λίγο καλοκαίρι ακόμα»
Η Μαρία Κίτσου θυμήθηκε τις φωτογραφίες από τις διακοπές της στη Ζάκυνθο: «Χρειαζόμαστε λίγο καλοκαίρι ακόμα»
Η Μαρία Κίτσου θυμήθηκε τις φωτογραφίες από τις διακοπές της στη Ζάκυνθο: «Χρειαζόμαστε λίγο καλοκαίρι ακόμα»


Όπως γράφει χαρακτηριστικά «τώρα χρειαζόμαστε λίγο καλοκαίρι ακόμα και όχι όταν το ζούμε».

«Σας απειλώ ξεκάθαρα ότι έχω αρκετό υλικό και θα το μοιραστώ μαζί σας... τις επόμενες μέρες... Να είμαστε όλοι καλά και μην ξεχνιόμαστε η Αγάπη είναι η απάντηση σε κάθε ερώτηση!!!» καταλήγει η Μαρία Κίτσου προσθέτοντας ως υστερόγραφο: «no filter, no make up..»



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Όλη η ανάρτηση της Μαρίας Κίτσου για τις διακοπές της στη Ζάκυνθο

Φίλοι μου,χθες 23/10 ήταν η φθινοπωρινή ισημερία..και ενώ δεν ανέβασα τίποτα από τις ολιγοήμερες διακοπές μου ,με έπιασε μια νοσταλγία και σκέφτηκα οτι τώρα χρειαζόμαστε λίγο καλοκαίρι ακόμα και όχι όταν το ζούμε.

Με φιλοξένησε η ευλογημένη Ζάκυνθος και η φίλη μου @alikemourouze. Ήταν ονειρεμένα! Η Ζάκυνθος είναι ειδυλλιακή και σε αυτό το σημείο θέλω να ευχαριστήσω τους @zante_mare_boatrentals για τις υπέροχες βόλτες σε απάτητες παραλίες και μαγικές σπηλιές. Αν βρεθείτε στα νερά τους, αναζητήστε τους…

Σας απειλώ ξεκάθαρα οτι έχω αρκετό υλικό και θα το μοιραστώ μαζί σας..τις επόμενες μέρες..Να είμαστε όλοι καλά και μην ξεχνιόμαστε η Αγάπη είναι η απάντηση σε κάθε ερώτηση!!!

Υγ.no filter,no make up..
11 ΣΧΟΛΙΑ

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