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Διαιτητής στο Γερμανία-Ελλάδα ο Άγγλος, Κρίστοφερ Κάβανο
Διαιτητής στο Γερμανία-Ελλάδα ο Άγγλος, Κρίστοφερ Κάβανο
Ο Κρίστοφερ Κάβανο θα είναι ο διαιτητής της αναμέτρησης της Ελλάδας με τη Γερμανία
Το βλέμμα στην επόμενη ημέρα έχει στρέψει η Εθνική μας ομάδα που την Κυριακή (27/9) αντιμετωπίζει τη Γερμανία στο Άουγκσμπουργκ.
Ο ρέφερι της συγκεκριμένης αναμέτρησης θα είναι ο Άγγλος Κρίστοφερ Κάβανο, ο οποίος θα έχει βοηθούς τους συμπατριώτες του, Ντάνιελ Κουκ και Αλεξάντερ Τζέιμς, ενώ τέταρτος διαιτητής θα είναι ο Τόμας Μπράμαλ.
Αναλυτικά η διαιτητική ομάδα του ματς της Ελλάδας με τη Γερμανία
Διαιτητής: Κρίστοφερ Κάβανο (Αγγλία)
Βοηθοί: Ντάνιελ Κουκ (Αγγλία), Αλεξάντερ Τζέιμς (Αγγλία)
4ος διαιτητής: Τόμας Μπράμαλ (Αγγλία)
VAR: Άντριου Ντάλας (Σκωτία)
AVAR: Άντριου Μάντλεϊ (Αγγλία)
Παρατηρητής διαιτησίας UEFA: Τόμας Μικούλσκι (Πολωνία)
UEFA Delegate: Τιμπό ντε Χεντ (Βέλγιο)
Ο ρέφερι της συγκεκριμένης αναμέτρησης θα είναι ο Άγγλος Κρίστοφερ Κάβανο, ο οποίος θα έχει βοηθούς τους συμπατριώτες του, Ντάνιελ Κουκ και Αλεξάντερ Τζέιμς, ενώ τέταρτος διαιτητής θα είναι ο Τόμας Μπράμαλ.
Αναλυτικά η διαιτητική ομάδα του ματς της Ελλάδας με τη Γερμανία
Διαιτητής: Κρίστοφερ Κάβανο (Αγγλία)
Βοηθοί: Ντάνιελ Κουκ (Αγγλία), Αλεξάντερ Τζέιμς (Αγγλία)
4ος διαιτητής: Τόμας Μπράμαλ (Αγγλία)
VAR: Άντριου Ντάλας (Σκωτία)
AVAR: Άντριου Μάντλεϊ (Αγγλία)
Παρατηρητής διαιτησίας UEFA: Τόμας Μικούλσκι (Πολωνία)
UEFA Delegate: Τιμπό ντε Χεντ (Βέλγιο)
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