Διαιτητής στο Γερμανία-Ελλάδα ο Άγγλος, Κρίστοφερ Κάβανο
SPORTS
Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου

Διαιτητής στο Γερμανία-Ελλάδα ο Άγγλος, Κρίστοφερ Κάβανο

Ο Κρίστοφερ Κάβανο θα είναι ο διαιτητής της αναμέτρησης της Ελλάδας με τη Γερμανία

Διαιτητής στο Γερμανία-Ελλάδα ο Άγγλος, Κρίστοφερ Κάβανο
Το βλέμμα στην επόμενη ημέρα έχει στρέψει η Εθνική μας ομάδα που την Κυριακή (27/9) αντιμετωπίζει τη Γερμανία στο Άουγκσμπουργκ.

Ο ρέφερι της συγκεκριμένης αναμέτρησης θα είναι ο Άγγλος Κρίστοφερ Κάβανο, ο οποίος θα έχει βοηθούς τους συμπατριώτες του, Ντάνιελ Κουκ και Αλεξάντερ Τζέιμς, ενώ τέταρτος διαιτητής θα είναι ο Τόμας Μπράμαλ.

Αναλυτικά η διαιτητική ομάδα του ματς της Ελλάδας με τη Γερμανία

Διαιτητής: Κρίστοφερ Κάβανο (Αγγλία)

Βοηθοί: Ντάνιελ Κουκ (Αγγλία), Αλεξάντερ Τζέιμς (Αγγλία)

4ος διαιτητής: Τόμας Μπράμαλ (Αγγλία)

VAR: Άντριου Ντάλας (Σκωτία)

AVAR: Άντριου Μάντλεϊ (Αγγλία)

Παρατηρητής διαιτησίας UEFA: Τόμας Μικούλσκι (Πολωνία)

UEFA Delegate: Τιμπό ντε Χεντ (Βέλγιο)

Thema Insights

Telekom: Digital Optimism στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης

Η Telekom επενδύει σε μια προσέγγιση όπου η Τεχνητή Νοημοσύνη γίνεται πιο προσβάσιμη και χρήσιμη στην καθημερινότητα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης