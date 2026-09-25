Φωτιά σε φορτηγό πλοίο βόρεια της Μυκόνου, καλά στην υγεία τους οι 29 επιβαίνοντες, μεταφέρθηκαν στην Τήνο, δείτε βίντεο

28 μέλη του πληρώματος και ένας επιβάτης βρίσκονταν στο πλοίο - Σκάφος του λιμενικού τους μετέφερε στην Τήνο - Οι ανακοινώσεις της Attica Ferries





Στο φορτηγό πλοίο επέβαιναν συνολικά 29 άτομα - 28 πλήρωμα και ένας επιβάτης - τα οποί είναι καλά στην υγεία τους και όπως έγινε γνωστό λίγο μετά τις 11:20, απομακρύνθηκαν με ασφάλεια, επιβιβάστηκαν σε σκάφος του λιμενικού και μεταφέρονται στην Τήνο.







Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε από φορτηγό που βρισκόταν στο γκαράζ νούμερο 4 του πλοίου.











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Η άφιξη στην Τήνο των 29 επιβαινόντων του φορτηγού πλοίου







Το BLUE CARRIER 2 είναι Ro-Ro Cargo Ship ελληνικής σημαίας, κατασκευής 1997, μήκους περίπου 162,5 μέτρων και ολικής χωρητικότητας 23.986



Φωτιά στο φορτηγό πλοίο BLUE CARIER 2 ενώ έπλεε βόρεια της Μυκόνου εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 9 το πρωί της Παρασκευής.Στο φορτηγό πλοίο επέβαιναν συνολικά 29 άτομα - 28 πλήρωμα και ένας επιβάτης - τα οποί είναι καλά στην υγεία τους και όπως έγινε γνωστό λίγο μετά τις 11:20, απομακρύνθηκαν με ασφάλεια, επιβιβάστηκαν σε σκάφος του λιμενικού και μεταφέρονται στην Τήνο.Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε από φορτηγό που βρισκόταν στο γκαράζ νούμερο 4 του πλοίου.Στο σημείο επιχειρούν τέσσερα περιπολικά σκάφη του Λιμενικού, ένα περιπολικό πλοίο του λιμενικού, δύο ταχύπλοα σκάφη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ένα πυροσβεστικό πλοίο, δύο ρυμουλκά καθώς και διωτικά σκάφη και παραπλέοντα πλοία.Στην περιοχή στην οποία πνέουν βόρειοι άνεμοι έντασης 4 μποφόρ, μετέβη και κλιμάκιο της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών για να συνδράμει στις επιχειρήσεις.Το BLUE CARRIER 2 είναι Ro-Ro Cargo Ship ελληνικής σημαίας, κατασκευής 1997, μήκους περίπου 162,5 μέτρων και ολικής χωρητικότητας 23.986

Η ανακοίνωση της ATTICA FERRIES

Η Attica Ferries ενημερώνει ότι σήμερα, Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 08.57 εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο Φ/ Γ – Ο / Γ πλοίο BLUE CARRIER 2, ενώ βρισκόταν εν πλω στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου, εκτελώντας το προγραμματισμένο του δρομολόγιο.



Αμέσως ενεργοποιήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες ασφαλείας του πλοίου για την κατάσβεση της πυρκαγιάς με ίδια μέσα και ενημερώθηκαν οι αρμόδιες Αρχές.



Πραγματοποιήθηκε οργανωμένη εκκένωση του πλοίου με ίδια μέσα σύμφωνα με τις διαδικασίες για την διασφάλιση της ασφάλειας των επιβαινόντων.



Στο πλοίο επέβαιναν 1 επιβάτης οδηγός φορτηγού και 28 μέλη πληρώματος και είναι όλοι καλά στην υγεία τους.



Σε νεότερη ανακοίνωση της εταιρείας αναφέρεται επίσης ότι «έχει αναθέσει σε εξειδικευμένες εταιρείες να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος και την διαχείριση της κατάστασης του πλοίου, σε συνεργασία και με τις αρμόδιες Αρχές».