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Τρινκέρι: Δουλεύουμε για να χτίσουμε κάτι που θα είναι περήφανοι όλοι στον ΠΑΟΚ
Τρινκέρι: Δουλεύουμε για να χτίσουμε κάτι που θα είναι περήφανοι όλοι στον ΠΑΟΚ
Ο Αντρέα Τρινκέρι μίλησε για την πίεση που υπάρχει στον ΠΑΟΚ και τη δουλειά που κάνει ο ίδιος για την ομάδα της Θεσσαλονίκης
Σε δηλώσεις του στην ιστοσελίδα του ΕΣΑΚΕ ο Αντρέα Τρινκέρι τόνισε γι’ ακόμα μία φορά ότι θέλει να χτίσει κάτι που θα τους κάνει όλους περήφανους στον ΠΑΟΚ.
Όπως είπε ο Ιταλός προπονητής πρώτο του μέλημα είναι να αποκτήσει μία ταυτότητα η ομάδα της Θεσσαλονίκης και επισήμανε πως είναι προνόμιο να υπάρχει πίεση, διότι έτσι φαίνεται πως υπάρχουν απαιτήσεις από τον ίδιο και τους παίκτες του.
Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Αντρέα Τρινκέρι:
«Η νέα σεζόν δεν είναι απλώς μια καινούργια σελίδα για τον ΠΑΟΚ. Είναι η αρχή ενός καινούργιου βιβλίου. Και όταν ανοίγεις ένα καινούργιο βιβλίο, δεν μπορείς να γράψεις την τελευταία σελίδα από την πρώτη μέρα. Πρέπει να γράφεις κάθε μέρα μία καλή σελίδα.
Ξέρουμε ότι υπάρχουν υψηλές προσδοκίες και αυτό είναι κάτι θετικό. Η πίεση είναι προνόμιο, γιατί όταν κανείς δεν περιμένει τίποτα από εσένα, σημαίνει ότι δεν μετράς. Εδώ υπάρχει ιστορία, υπάρχει πάθος, υπάρχει μια πόλη και μια τεράστια βάση φιλάθλων που θέλει να δει τον ΠΑΟΚ ξανά εκεί όπου πιστεύει ότι ανήκει.
Από την πρώτη μέρα δουλεύουμε για να χτίσουμε την ταυτότητά μας, να θέσουμε τα στάνταρ στα οποία θέλουμε να λειτουργούμε, να δημιουργήσουμε τη σωστή κουλτούρα και να φτιάξουμε μια ομάδα ικανή να ανταποκριθεί στις υψηλές προσδοκίες που υπάρχουν, σε ένα πολύ απαιτητικό και ανταγωνιστικό ελληνικό πρωτάθλημα.
Ξέρουμε ότι ο δρόμος δεν θα είναι εύκολος. Αλλά γι’ αυτό ακριβώς είμαστε εδώ: για να δουλεύουμε, να βελτιωνόμαστε κάθε μέρα και να χτίσουμε κάτι για το οποίο οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ θα μπορούν να είναι περήφανοι».
Όπως είπε ο Ιταλός προπονητής πρώτο του μέλημα είναι να αποκτήσει μία ταυτότητα η ομάδα της Θεσσαλονίκης και επισήμανε πως είναι προνόμιο να υπάρχει πίεση, διότι έτσι φαίνεται πως υπάρχουν απαιτήσεις από τον ίδιο και τους παίκτες του.
Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Αντρέα Τρινκέρι:
«Η νέα σεζόν δεν είναι απλώς μια καινούργια σελίδα για τον ΠΑΟΚ. Είναι η αρχή ενός καινούργιου βιβλίου. Και όταν ανοίγεις ένα καινούργιο βιβλίο, δεν μπορείς να γράψεις την τελευταία σελίδα από την πρώτη μέρα. Πρέπει να γράφεις κάθε μέρα μία καλή σελίδα.
Ξέρουμε ότι υπάρχουν υψηλές προσδοκίες και αυτό είναι κάτι θετικό. Η πίεση είναι προνόμιο, γιατί όταν κανείς δεν περιμένει τίποτα από εσένα, σημαίνει ότι δεν μετράς. Εδώ υπάρχει ιστορία, υπάρχει πάθος, υπάρχει μια πόλη και μια τεράστια βάση φιλάθλων που θέλει να δει τον ΠΑΟΚ ξανά εκεί όπου πιστεύει ότι ανήκει.
Από την πρώτη μέρα δουλεύουμε για να χτίσουμε την ταυτότητά μας, να θέσουμε τα στάνταρ στα οποία θέλουμε να λειτουργούμε, να δημιουργήσουμε τη σωστή κουλτούρα και να φτιάξουμε μια ομάδα ικανή να ανταποκριθεί στις υψηλές προσδοκίες που υπάρχουν, σε ένα πολύ απαιτητικό και ανταγωνιστικό ελληνικό πρωτάθλημα.
Ξέρουμε ότι ο δρόμος δεν θα είναι εύκολος. Αλλά γι’ αυτό ακριβώς είμαστε εδώ: για να δουλεύουμε, να βελτιωνόμαστε κάθε μέρα και να χτίσουμε κάτι για το οποίο οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ θα μπορούν να είναι περήφανοι».
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