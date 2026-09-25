Τρινκέρι: Δουλεύουμε για να χτίσουμε κάτι που θα είναι περήφανοι όλοι στον ΠΑΟΚ

Ο Αντρέα Τρινκέρι μίλησε για την πίεση που υπάρχει στον ΠΑΟΚ και τη δουλειά που κάνει ο ίδιος για την ομάδα της Θεσσαλονίκης