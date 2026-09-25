Το παρασκήνιο του δείπνου των τρισ. για Τραμπ-Σι: Οι καλεσμένοι των Tech Titans, η παγίδα του Θουκυδίδη, η 15χρονη Αραμπέλα και η συμβολική πρόποση
Το παρασκήνιο του δείπνου των τρισ. για Τραμπ-Σι: Οι καλεσμένοι των Tech Titans, η παγίδα του Θουκυδίδη, η 15χρονη Αραμπέλα και η συμβολική πρόποση
Στο επίκεντρο του δείπνου το τεχνολογικό μέτωπο ΗΠΑ-Κίνας και η Τεχνητή Νοημοσύνη - Γιατί επιλέχθηκε για την πρώτη σειρά η 15χρονη εγγονή του Τραμπ, Αραμπέλα Κούσνερ
Δεν ήταν απλώς ένα επίσημο δείπνο προς τιμήν του Κινέζου Προέδρου Σι Τζινπίνγκ. Το δείπνο που παραχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο συγκέντρωσε ένα μεγάλο μέρος της παγκόσμιας τεχνολογικής και χρηματοοικονομικής ισχύος, σε μια στιγμή που η κούρσα ΗΠΑ–Κίνας για την τεχνητή νοημοσύνη, τα προηγμένα chips και την τεχνολογική υπεροχή αποκτά στρατηγικές διαστάσεις.
Στο ίδιο τραπέζι βρέθηκαν κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας επιχειρηματικής σκηνής, από τον Τζένσεν Χουάνγκ της Nvidia και τη Λίζα Σου της AMD έως τον Τιμ Κουκ της Apple, τον Έλον Μασκ, τον Σαμ Άλτμαν της OpenAI, τον Μαρκ Ζούκερμπεργκ και τον Τζεφ Μπέζος.
Η εικόνα ήταν ιδιαίτερα συμβολική: εταιρείες που βρίσκονται στην καρδιά της τεχνολογικής επανάστασης κάθισαν στο ίδιο τραπέζι με τους ηγέτες των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του πλανήτη, την ώρα που η τεχνητή νοημοσύνη εξελίσσεται στο νέο πεδίο γεωπολιτικού και οικονομικού ανταγωνισμού.
Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να παρατείνουν κατά δύο μήνες μια εμπορική συμφωνία που έβαλε τέλος στον εμπορικό πόλεμο της περασμένης χρονιάς και επρόκειτο να λήξει τον Νοέμβριο. Η παράταση θα έδινε στην Ουάσινγκτον και το Πεκίνο «περισσότερο χρόνο για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε στο οικονομικό μέτωπο», είπε. Ωστόσο, αντί να κατοχυρώνει μια διαρκή συμφωνία, η παράταση φαίνεται να μεταθέτει τα βασικά ζητήματα – τους δασμούς, τις κινεζικές αγορές, τις προμήθειες σπάνιων γαιών και τους περιορισμούς στην τεχνολογία – στον επόμενο γύρο διαπραγματεύσεων.
Για τις εταιρείες, το αποτέλεσμα είναι μια γνώριμη μορφή αστάθειας: οι δασμολογικοί συντελεστές παραμένουν χαμηλότεροι προς το παρόν, όμως οι αποφάσεις εξακολουθούν να πρέπει να λαμβάνονται μέσα σε ένα μεταβαλλόμενο πλαίσιο πολιτικής.
Η αγγλόφωνη υπηρεσία του πρακτορείου έγραψε επίσης ότι ο Σι ελπίζει οι ΗΠΑ να αντιταχθούν στην ανεξαρτησία της Ταϊβάν.
Στο ίδιο τραπέζι βρέθηκαν κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας επιχειρηματικής σκηνής, από τον Τζένσεν Χουάνγκ της Nvidia και τη Λίζα Σου της AMD έως τον Τιμ Κουκ της Apple, τον Έλον Μασκ, τον Σαμ Άλτμαν της OpenAI, τον Μαρκ Ζούκερμπεργκ και τον Τζεφ Μπέζος.
Η εικόνα ήταν ιδιαίτερα συμβολική: εταιρείες που βρίσκονται στην καρδιά της τεχνολογικής επανάστασης κάθισαν στο ίδιο τραπέζι με τους ηγέτες των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του πλανήτη, την ώρα που η τεχνητή νοημοσύνη εξελίσσεται στο νέο πεδίο γεωπολιτικού και οικονομικού ανταγωνισμού.
Η εμπορική συμφωνία παρατείνεται, προς το παρόνΣύμφωνα με ανάλυση του Reuters για τις επαφές των δύο ηγετών, οι ΗΠΑ εξασφάλισαν παράταση της εμπορικής εκεχειρίας τους με την Κίνα – αλλά μόνο για σύντομο χρονικό διάστημα.
Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να παρατείνουν κατά δύο μήνες μια εμπορική συμφωνία που έβαλε τέλος στον εμπορικό πόλεμο της περασμένης χρονιάς και επρόκειτο να λήξει τον Νοέμβριο. Η παράταση θα έδινε στην Ουάσινγκτον και το Πεκίνο «περισσότερο χρόνο για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε στο οικονομικό μέτωπο», είπε. Ωστόσο, αντί να κατοχυρώνει μια διαρκή συμφωνία, η παράταση φαίνεται να μεταθέτει τα βασικά ζητήματα – τους δασμούς, τις κινεζικές αγορές, τις προμήθειες σπάνιων γαιών και τους περιορισμούς στην τεχνολογία – στον επόμενο γύρο διαπραγματεύσεων.
Για τις εταιρείες, το αποτέλεσμα είναι μια γνώριμη μορφή αστάθειας: οι δασμολογικοί συντελεστές παραμένουν χαμηλότεροι προς το παρόν, όμως οι αποφάσεις εξακολουθούν να πρέπει να λαμβάνονται μέσα σε ένα μεταβαλλόμενο πλαίσιο πολιτικής.
Ο Σι ζητά «σύνεση» από τις ΗΠΑ για την ΤαϊβάνΌπως αναμενόταν, ο Σι έθεσε στον Τραμπ το ζήτημα της Ταϊβάν, λέγοντας, σύμφωνα με το επίσημο κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων, ότι η Κίνα ελπίζει οι Ηνωμένες Πολιτείες να «χειριστούν το ζήτημα της Ταϊβάν με σύνεση».
Η αγγλόφωνη υπηρεσία του πρακτορείου έγραψε επίσης ότι ο Σι ελπίζει οι ΗΠΑ να αντιταχθούν στην ανεξαρτησία της Ταϊβάν.
Αυτό θα ήταν μια πιο σκληρή διατύπωση από τη μακροχρόνια θέση της Ουάσινγκτον ότι δεν «υποστηρίζει» την ανεξαρτησία. Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει να αλλάξει τη διατύπωσή της.
Παρότι ο Κινέζος ηγέτης δήλωσε ότι ο κίνδυνος «μπορεί να ξεπεραστεί», η αναφορά του υπογράμμισε το γεγονός ότι οι ανησυχίες για μια πιθανή στρατιωτική σύγκρουση ΗΠΑ-Κίνας εξακολουθούν να σκιάζουν τις σχέσεις μεταξύ των δύο μεγαλύτερων δυνάμεων του κόσμου.
Ο Σι υποστήριξε ότι και τα δύο έθνη έχουν να κερδίσουν από τη συνεργασία και να χάσουν από την αντιπαράθεση και ζήτησε τακτικό στρατιωτικό διάλογο και ισχυρότερους μηχανισμούς πρόληψης κρίσεων.
Ο Τραμπ, από την πλευρά του, αναφέρθηκε στην κοινή ιστορία των δύο χωρών για να τονίσει τις δυνατότητες συνεργασίας. Όπως είπε, θα μπορούσαν να πετύχουν πολλά επιδιώκοντας κοινά συμφέροντα, επικαλούμενος τη συμμαχία τους κατά τη διάρκεια του πολέμου εναντίον της Ιαπωνίας.
Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει υποστηρίξει την ταχεία ανάπτυξη της AI με περιορισμένη κρατική παρέμβαση, ενώ η Κίνα επιδιώκει να κλείσει την απόσταση από τις αμερικανικές εταιρείες επενδύοντας μαζικά σε υποδομές, έρευνα και εγχώριους τεχνολογικούς ομίλους.
Κατά τη συνάντησή τους, οι δύο ηγέτες αναφέρθηκαν στην ανάγκη διαλόγου για την τεχνητή νοημοσύνη και στη διαχείριση των κινδύνων που δημιουργεί η νέα τεχνολογία.
Ο Σι Τζινπίνγκ ανέφερε ότι οι δύο χώρες μπορούν να ανταλλάξουν απόψεις για τα οφέλη και τους κινδύνους της AI, ενώ τόνισε την ανάγκη η ανάπτυξή της να παραμένει υπό ανθρώπινο έλεγχο.
Από τη μία πλευρά, οι δύο κυβερνήσεις επιχειρούν να διατηρήσουν ανοικτούς τους διαύλους επικοινωνίας και να επεκτείνουν την εμπορική εκεχειρία. Από την άλλη, ο ανταγωνισμός για την τεχνολογία, τα chips και την τεχνητή νοημοσύνη γίνεται ολοένα πιο έντονος.
Ενδεικτικό είναι ότι, ενώ στο τραπέζι κάθονταν οι επικεφαλής των σημαντικότερων αμερικανικών τεχνολογικών εταιρειών, από την κινεζική πλευρά δεν υπήρχαν αντίστοιχα στελέχη επιχειρήσεων.
Η απουσία Κινέζων επιχειρηματιών από τη λίστα των προσκεκλημένων ανέδειξε τη διαφορετική προσέγγιση των δύο πλευρών: η Ουάσιγκτον επέλεξε να παρουσιάσει την τεχνολογική της ελίτ, ενώ το Πεκίνο κράτησε την αντιπροσωπεία του σε πιο πολιτικό επίπεδο.
Το δείπνο μπορεί να είχε όλα τα στοιχεία της διπλωματικής παράδοσης —πολυτελές μενού, συμβολισμούς και τελετουργικό χαρακτήρα— όμως στο παρασκήνιο εξελισσόταν μια πολύ πιο κρίσιμη συζήτηση: ποιος θα καθορίσει τους κανόνες της οικονομίας της τεχνητής νοημοσύνης.
Κεντρική θέση στο δείπνο είχε ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, η εταιρεία του οποίου έχει εξελιχθεί στον βασικό προμηθευτή των προηγμένων επεξεργαστών που τροφοδοτούν την έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης.
Δίπλα στον Χουάνγκ βρέθηκε η Λίζα Σου, επικεφαλής της AMD, μιας ακόμη αμερικανικής εταιρείας που διεκδικεί μερίδιο στην αγορά των chips τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και ο Τιμ Κουκ της Apple, η οποία διατηρεί βαθιές παραγωγικές και εμπορικές σχέσεις με την Κίνα.
Στη λίστα των προσκεκλημένων βρέθηκε επίσης ο Σαμ Άλτμαν της OpenAI, η εταιρεία πίσω από το ChatGPT, η οποία βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της παγκόσμιας κούρσας για τα λεγόμενα «frontier AI models».
Στο δείπνο παρευρέθηκαν επίσης ο Έλον Μασκ, ιδρυτής της SpaceX και επικεφαλής της Tesla, ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ της Meta, ο Τζεφ Μπέζος της Amazon και ο Σούνταρ Πιτσάι της Google.
Παράλληλα, στο δείπνο συμμετείχαν κορυφαία στελέχη της αμερικανικής οικονομίας, όπως ο Τζέιμι Ντάιμον της JPMorgan Chase, η Τζέιν Φρέιζερ της Citigroup, ο Στίβεν Σουόρτσμαν της Blackstone, ο Ντέιβιντ Σόλομον της Goldman Sachs και ο Μάικλ Μίμπαχ της Mastercard.
Η βρετανική εφημερίδα θυμίζει ότι το 2017 κατά την επίσκεψη του Τραμπ στο Πεκίνο ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δείξει στον Σι ένα βίντεο με την τότε μικρή Αραμπέλα, η οποία φορούσε ένα παραδοσιακό μεταξωτό φόρεμα κινεζικού στιλ, να τραγουδάει και να απαγγέλλει αρχαία κινεζική ποίηση στα μανδαρινικά με τον Κινέζο ηγέτη τότε να λέει ότι της «άξιζε άριστα με τόνο».
Η Αραμπέλα που ήταν δίπλα στη μητέρα της, Ιβάνκα, τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, και τη σύζυγό του, Ούσα, όταν η κινεζική αντιπροσωπεία έφτασε στον Λευκό Οίκο, στο δείπνο βρέθηκε στην πρώτη σειρά, δίπλα σε κορυφαίους υπουργούς της κυβέρνησης Τραμπ όπως ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ.
Η εγγονή του προέδρου Τραμπ άρχισε να μαθαίνει μανδαρινικά όταν ήταν μόλις 18 μηνών καθώς τόσο η ίδια όσο και οι δύο μικρότεροι αδελφοί της, Τζόζεφ και Θίοντορ, έκαναν μαθήματα με την Κινέζα νταντά της οικογένειας.
«Το γεύμα ξεκίνησε με μια πρόποση με Schramsberg “Blanc De Noir”, προς τιμήν της ιστορικής “Πρόποσης για την Ειρήνη” που μοιράστηκαν ο πρόεδρος Νίξον και ο πρωθυπουργός Τσου Ενλάι στο Πεκίνο το 1972. Το ίδιο αμερικανικό αφρώδες κρασί που σερβιρίστηκε σε εκείνη την ιστορική συγκέντρωση εξακολουθεί να προσφέρεται σήμερα σε εκδηλώσεις του Λευκού Οίκου», ανέφερε ο Λευκός Οίκος.
Το πρώτο πιάτο είχε βελουτέ κίτρινης κολοκύθας και φρικασέ άγριων μανιταριών, συνοδευόμενα από τραγανή πανσέτα και γαρνιρισμένα με λίγο λάδι φρέσκου κρεμμυδιού.
Ακολούθησε λαβράκι με κρούστα από σουσάμι, που σερβίρεται με σιγομαγειρεμένο baby bok choy και ψητή μελιτζάνα, ολοκληρωμένα με πράσινη σάλτσα.
Για επιδόρπιο, το μενού προέβλεπε κρεμέ βανίλιας με γέμιση από κομπόστα βύσσινου, πάνω σε φραντζιπάνε καρυδιού και συνοδευόμενο από παγωτό με μέλι του Λευκού Οίκου.
Με πληροφορίες από newmoney.gr, Reuters, New York Post και Daily Mail
Η παγίδα του ΘουκυδίδηΟ Σι αναφέρθηκε επίσης για άλλη μια φορά στην «Παγίδα του Θουκυδίδη», μια ακαδημαϊκή θεωρία σύμφωνα με την οποία ο ανταγωνισμός μεταξύ μιας ανερχόμενης δύναμης και μιας εδραιωμένης δύναμης τείνει να οδηγεί σε πόλεμο.
Παρότι ο Κινέζος ηγέτης δήλωσε ότι ο κίνδυνος «μπορεί να ξεπεραστεί», η αναφορά του υπογράμμισε το γεγονός ότι οι ανησυχίες για μια πιθανή στρατιωτική σύγκρουση ΗΠΑ-Κίνας εξακολουθούν να σκιάζουν τις σχέσεις μεταξύ των δύο μεγαλύτερων δυνάμεων του κόσμου.
Xi Jinping to Trump:— Clash Report (@clashreport) September 24, 2026
The Thucydides Trap can be overcome. pic.twitter.com/p7wC0vR6P2
Ο Σι υποστήριξε ότι και τα δύο έθνη έχουν να κερδίσουν από τη συνεργασία και να χάσουν από την αντιπαράθεση και ζήτησε τακτικό στρατιωτικό διάλογο και ισχυρότερους μηχανισμούς πρόληψης κρίσεων.
Ο Τραμπ, από την πλευρά του, αναφέρθηκε στην κοινή ιστορία των δύο χωρών για να τονίσει τις δυνατότητες συνεργασίας. Όπως είπε, θα μπορούσαν να πετύχουν πολλά επιδιώκοντας κοινά συμφέροντα, επικαλούμενος τη συμμαχία τους κατά τη διάρκεια του πολέμου εναντίον της Ιαπωνίας.
Διαφωνίες για την τεχνητή νοημοσύνηΠίσω από τη λαμπερή εικόνα του δείπνου παρέμεινε η βαθύτερη αντιπαράθεση ανάμεσα στις δύο χώρες: ποιος θα έχει το προβάδισμα στην τεχνητή νοημοσύνη.
Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει υποστηρίξει την ταχεία ανάπτυξη της AI με περιορισμένη κρατική παρέμβαση, ενώ η Κίνα επιδιώκει να κλείσει την απόσταση από τις αμερικανικές εταιρείες επενδύοντας μαζικά σε υποδομές, έρευνα και εγχώριους τεχνολογικούς ομίλους.
Κατά τη συνάντησή τους, οι δύο ηγέτες αναφέρθηκαν στην ανάγκη διαλόγου για την τεχνητή νοημοσύνη και στη διαχείριση των κινδύνων που δημιουργεί η νέα τεχνολογία.
Ο Σι Τζινπίνγκ ανέφερε ότι οι δύο χώρες μπορούν να ανταλλάξουν απόψεις για τα οφέλη και τους κινδύνους της AI, ενώ τόνισε την ανάγκη η ανάπτυξή της να παραμένει υπό ανθρώπινο έλεγχο.
Το μήνυμα πίσω από τη λαμπερή τελετήΤο δείπνο στον Λευκό Οίκο αποτέλεσε μια επίδειξη αμερικανικής οικονομικής και τεχνολογικής ισχύος, αλλά ταυτόχρονα ανέδειξε και τις αντιφάσεις της σχέσης Ουάσιγκτον–Πεκίνου.
Από τη μία πλευρά, οι δύο κυβερνήσεις επιχειρούν να διατηρήσουν ανοικτούς τους διαύλους επικοινωνίας και να επεκτείνουν την εμπορική εκεχειρία. Από την άλλη, ο ανταγωνισμός για την τεχνολογία, τα chips και την τεχνητή νοημοσύνη γίνεται ολοένα πιο έντονος.
Ενδεικτικό είναι ότι, ενώ στο τραπέζι κάθονταν οι επικεφαλής των σημαντικότερων αμερικανικών τεχνολογικών εταιρειών, από την κινεζική πλευρά δεν υπήρχαν αντίστοιχα στελέχη επιχειρήσεων.
Η απουσία Κινέζων επιχειρηματιών από τη λίστα των προσκεκλημένων ανέδειξε τη διαφορετική προσέγγιση των δύο πλευρών: η Ουάσιγκτον επέλεξε να παρουσιάσει την τεχνολογική της ελίτ, ενώ το Πεκίνο κράτησε την αντιπροσωπεία του σε πιο πολιτικό επίπεδο.
Το δείπνο μπορεί να είχε όλα τα στοιχεία της διπλωματικής παράδοσης —πολυτελές μενού, συμβολισμούς και τελετουργικό χαρακτήρα— όμως στο παρασκήνιο εξελισσόταν μια πολύ πιο κρίσιμη συζήτηση: ποιος θα καθορίσει τους κανόνες της οικονομίας της τεχνητής νοημοσύνης.
Οι καλεσμένοι των Tech Titans
Κεντρική θέση στο δείπνο είχε ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, η εταιρεία του οποίου έχει εξελιχθεί στον βασικό προμηθευτή των προηγμένων επεξεργαστών που τροφοδοτούν την έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης.
Δίπλα στον Χουάνγκ βρέθηκε η Λίζα Σου, επικεφαλής της AMD, μιας ακόμη αμερικανικής εταιρείας που διεκδικεί μερίδιο στην αγορά των chips τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και ο Τιμ Κουκ της Apple, η οποία διατηρεί βαθιές παραγωγικές και εμπορικές σχέσεις με την Κίνα.
Στη λίστα των προσκεκλημένων βρέθηκε επίσης ο Σαμ Άλτμαν της OpenAI, η εταιρεία πίσω από το ChatGPT, η οποία βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της παγκόσμιας κούρσας για τα λεγόμενα «frontier AI models».
Στο δείπνο παρευρέθηκαν επίσης ο Έλον Μασκ, ιδρυτής της SpaceX και επικεφαλής της Tesla, ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ της Meta, ο Τζεφ Μπέζος της Amazon και ο Σούνταρ Πιτσάι της Google.
Παράλληλα, στο δείπνο συμμετείχαν κορυφαία στελέχη της αμερικανικής οικονομίας, όπως ο Τζέιμι Ντάιμον της JPMorgan Chase, η Τζέιν Φρέιζερ της Citigroup, ο Στίβεν Σουόρτσμαν της Blackstone, ο Ντέιβιντ Σόλομον της Goldman Sachs και ο Μάικλ Μίμπαχ της Mastercard.
Η 15χρονη ΑραμπέλαΑπό τα πρόσωπα που συζητήθηκαν ήταν, πάντως, η 15χρονη Αραμπέλα Κούσνερ, η κόρη της Ιβάνκα Τραμπ και του Τζάρεντ Κούσνερ, που βρισκόταν στις πρώτες θέσεις των καλεσμένων στον Λευκό Οίκο. Όπως σημειώνει η Daily Mail η απόφαση αυτή «ήταν πιθανότατα σκόπιμη καθώς η Αραμπέλα μιλά άπταιστα μανδαρινικά».
Η βρετανική εφημερίδα θυμίζει ότι το 2017 κατά την επίσκεψη του Τραμπ στο Πεκίνο ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δείξει στον Σι ένα βίντεο με την τότε μικρή Αραμπέλα, η οποία φορούσε ένα παραδοσιακό μεταξωτό φόρεμα κινεζικού στιλ, να τραγουδάει και να απαγγέλλει αρχαία κινεζική ποίηση στα μανδαρινικά με τον Κινέζο ηγέτη τότε να λέει ότι της «άξιζε άριστα με τόνο».
Η Αραμπέλα που ήταν δίπλα στη μητέρα της, Ιβάνκα, τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, και τη σύζυγό του, Ούσα, όταν η κινεζική αντιπροσωπεία έφτασε στον Λευκό Οίκο, στο δείπνο βρέθηκε στην πρώτη σειρά, δίπλα σε κορυφαίους υπουργούς της κυβέρνησης Τραμπ όπως ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ.
Η εγγονή του προέδρου Τραμπ άρχισε να μαθαίνει μανδαρινικά όταν ήταν μόλις 18 μηνών καθώς τόσο η ίδια όσο και οι δύο μικρότεροι αδελφοί της, Τζόζεφ και Θίοντορ, έκαναν μαθήματα με την Κινέζα νταντά της οικογένειας.
Το μενούΤο μενού του δείπνου περιελάμβανε τρία πιάτα με «αμερικανικά υλικά με διακριτικές κινεζικές επιρροές», σύμφωνα με το γραφείο της πρώτης κυρίας Μελάνια Τραμπ.
«Το γεύμα ξεκίνησε με μια πρόποση με Schramsberg “Blanc De Noir”, προς τιμήν της ιστορικής “Πρόποσης για την Ειρήνη” που μοιράστηκαν ο πρόεδρος Νίξον και ο πρωθυπουργός Τσου Ενλάι στο Πεκίνο το 1972. Το ίδιο αμερικανικό αφρώδες κρασί που σερβιρίστηκε σε εκείνη την ιστορική συγκέντρωση εξακολουθεί να προσφέρεται σήμερα σε εκδηλώσεις του Λευκού Οίκου», ανέφερε ο Λευκός Οίκος.
THE WHITE HOUSE STATE DINNER— MELANIA TRUMP (@MELANIATRUMP) September 17, 2026
Every detail considered. An experience thoughtfully conceived and exquisitely realized for our distinguished guests. pic.twitter.com/R3H1ryYEmj
Το πρώτο πιάτο είχε βελουτέ κίτρινης κολοκύθας και φρικασέ άγριων μανιταριών, συνοδευόμενα από τραγανή πανσέτα και γαρνιρισμένα με λίγο λάδι φρέσκου κρεμμυδιού.
Ακολούθησε λαβράκι με κρούστα από σουσάμι, που σερβίρεται με σιγομαγειρεμένο baby bok choy και ψητή μελιτζάνα, ολοκληρωμένα με πράσινη σάλτσα.
Για επιδόρπιο, το μενού προέβλεπε κρεμέ βανίλιας με γέμιση από κομπόστα βύσσινου, πάνω σε φραντζιπάνε καρυδιού και συνοδευόμενο από παγωτό με μέλι του Λευκού Οίκου.
Η λίστα των προσκεκλημένων
- Οι ηγέτες και οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι
- Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ
- Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ
- Πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ
- Πενγκ Λιγιουάν, σύζυγος του Σι Τζινπίνγκ
- Αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς
- Δεύτερη Κυρία Ούσα Βανς
- Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο
- Ζανέτ Ρούμπιο, σύζυγος του Μάρκο Ρούμπιο
- Προσωπάρχης του Λευκού Οίκου Σούζι Γουάιλς
- Πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Κίνα Ντέιβιντ Πέρντιου
- Μπόνι Πέρντιου, σύζυγος του Ντέιβιντ Πέρντιου
- Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ
- Τζον Φρίμαν, σύζυγος του Σκοτ Μπέσεντ
- Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ
- Εκπρόσωπος Εμπορίου των ΗΠΑ Τζέιμισον Γκριρ
- Μάρλο Γκριρ, σύζυγος του Τζέιμισον Γκριρ
- Η κινεζική αντιπροσωπεία
- Τσάι Τσι, μέλος της Μόνιμης Επιτροπής του Πολιτικού Γραφείου του Κομμουνιστικού Κόμματος και προσωπάρχης του Σι Τζινπίνγκ
- Γουάνγκ Γι, μέλος του Πολιτικού Γραφείου και υπουργός Εξωτερικών της Κίνας
- Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Χε Λιφένγκ
- Ζενγκ Σαντζί, πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Ανάπτυξης και Μεταρρυθμίσεων
- Υπουργός Εμπορίου Γουάνγκ Γουεντάο
- Μα Ζαοσού, εκτελεστικός υφυπουργός Εξωτερικών
- Σιε Φενγκ, πρεσβευτής της Κίνας στις ΗΠΑ
- H οικογένεια Τραμπ
- Ιβάνκα Τραμπ, κόρη του Ντόναλντ Τραμπ
- Έρικ Τραμπ, γιος του Ντόναλντ Τραμπ
- Λάρα Τραμπ, σύζυγος του Έρικ Τραμπ
- Τίφανι Τραμπ, κόρη του Ντόναλντ Τραμπ
- Μάικλ Μπούλος, σύζυγος της Τίφανι Τραμπ
- Βίκτορ Κνάβς, πατέρας της Μελάνια Τραμπ
- Αραμπέλα Κούσνερ, κόρη της Ιβάνκα Τραμπ
- Οι «Tech Titans» της Silicon Valley
- Τζένσεν Χουάνγκ, διευθύνων σύμβουλος της Nvidia
- Λόρι Χουάνγκ, σύζυγος του Τζένσεν Χουάνγκ
- Μαρκ Ζούκερμπεργκ, διευθύνων σύμβουλος της Meta
- Λίζα Σου, διευθύνουσα σύμβουλος της AMD
- Ντάνιελ Λιν, σύζυγος της Λίζα Σου
- Τιμ Κουκ, εκτελεστικός πρόεδρος της Apple
- Τζον Φ. Γου. Ρότζερς, εκτελεστικός αντιπρόεδρος και γραμματέας του διοικητικού συμβουλίου της Goldman Sachs
- Λιν Μάρτιν, πρόεδρος του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης
- Λίντα Μιλς, πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης
- Έρικ Γιουάν, διευθύνων σύμβουλος της Zoom
- Κέλι Όρτμπεργκ, διευθύνων σύμβουλος της Boeing
- Σαμ Άλτμαν, διευθύνων σύμβουλος της OpenAI
- Γκρεγκ Μπρόκμαν, πρόεδρος και συνιδρυτής της OpenAI
- Άννα Μπρόκμαν, σύζυγος του Γκρεγκ Μπρόκμαν
- Σεργκέι Μπριν, συνιδρυτής της Google
- Σάτια Ναντέλα, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Microsoft
- Σούνταρ Πιτσάι, διευθύνων σύμβουλος της Alphabet και της Google
- Τζεφ Μπέζος, εκτελεστικός πρόεδρος της Amazon
- Λόρεν Σάντσες Μπέζος, σύζυγος του Τζεφ Μπέζος
- Έλον Μασκ, διευθύνων σύμβουλος της Tesla και της SpaceX
- Οι ισχυροί της Wall Street και των επιχειρήσεων
- Λάρι Φινκ, πρόεδρος και CEO της BlackRock
- Στίβεν Σουόρτσμαν, πρόεδρος και CEO της Blackstone
- Τζέιμι Ντάιμον, πρόεδρος και CEO της JPMorgan Chase
- Μάικλ Ντελ, πρόεδρος και CEO της Dell Technologies
- Μέρι Μπάρα, πρόεδρος και CEO της General Motors
- Ντέιβιντ Σόλομον, πρόεδρος και CEO της Goldman Sachs
- Τζέιν Φρέιζερ, CEO της Citigroup
- Ντάρεν Γουντς, πρόεδρος και CEO της Exxon Mobil
- Άλμπερτ Μπουρλά, πρόεδρος και CEO της Pfizer
- Μπέρναρ Αρνό, πρόεδρος και CEO της LVMH
- Αλεξάντρ Αρνό, στέλεχος της LVMH
- Ράιαν ΜακΙνέρνι, CEO της Visa
- Μάικλ Μίμπαχ, CEO της Mastercard
- Οι κυβερνητικοί
- Πρόεδρος του Ανώτατου Δικαστηρίου Τζον Ρόμπερτς
- Δικαστές Έιμι Κόνι Μπάρετ και Μπρετ Κάβανο
- Πρόεδρος της Βουλής Μάικ Τζόνσον
- Υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ
- Πρόεδρος της Fed Κέβιν Γουορς
- Διευθυντής της CIA Τζον Ράτκλιφ
- Ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή Στιβ Γουίτκοφ
- Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας Στίβεν Μίλερ
- Υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ
- Υπουργός Υγείας Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ
- Υπουργός Παιδείας Λίντα ΜακΜάχον
- Υπουργός Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ
- Υπουργός Μεταφορών Σον Ντάφι
Με πληροφορίες από newmoney.gr, Reuters, New York Post και Daily Mail
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