METLEN και Dolomiti Energia εγκαινίασαν έργο αποθήκευσης ενέργειας στην Απουλία
METLEN και Dolomiti Energia εγκαινίασαν έργο αποθήκευσης ενέργειας στην Απουλία
Ένα νέο ορόσημο για την αποθήκευση ενέργειας και την ενεργειακή μετάβαση στην Ιταλία - Το έργο, ισχύος 25 MW και αποθηκευτικής ικανότητας 75 MWh, τέθηκε σε λειτουργία, σηματοδοτώντας ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο στη συνεργασία των δύο εταιρειών
Η METLEN και η Dolomiti Energia εγκαινίασαν στο Erchie της Απουλίας το νέο σύστημα αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες (BESS), ισχύος 25 MW και αποθηκευτικής ικανότητας 75 MWh. Το έργο τέθηκε σε λειτουργία, σηματοδοτώντας ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο στη συνεργασία των δύο εταιρειών, μετά την υπογραφή, στις αρχές του έτους, επταετούς συμφωνίας φυσικού tolling. Ως μία από τις πρώτες συμφωνίες αυτού του τύπου στην ιταλική αγορά αποθήκευσης, εισάγει ένα προηγμένο εμπορικό μοντέλο που συνδυάζει τη μακροπρόθεσμη αξιοποίηση της υποδομής με την παροχή κρίσιμης ευελιξίας στο ηλεκτρικό δίκτυο.
Το έργο, που αναπτύχθηκε και υλοποιήθηκε εξ ολοκλήρου από τη METLEN, υποστηρίζει την περαιτέρω διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και ενισχύει τη σταθερότητα του ιταλικού ηλεκτρικού συστήματος. Ως αυτόνομο σύστημα, παρέχει ευελιξία στο δίκτυο και διαθέτει σύμβαση Capacity Market με την Terna (Διαχειριστής Ενέργειας της Ιταλίας), αποτυπώνοντας στην πράξη την κοινή δέσμευση της METLEN και της Dolomiti Energia για καινοτόμες και μακροπρόθεσμες ενεργειακές λύσεις.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το Erchie BESS είναι μία από τις πρώτες εγκαταστάσεις μεγάλης κλίμακας που τέθηκαν σε λειτουργία στην Ιταλία, καθώς και το πρώτο έργο αποθήκευσης που συνδέεται με τον υποσταθμό της περιοχής.
Διαβάστε αναλυτικά και δείτε φωτογραφίες στο newmoney.gr
Το έργο, που αναπτύχθηκε και υλοποιήθηκε εξ ολοκλήρου από τη METLEN, υποστηρίζει την περαιτέρω διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και ενισχύει τη σταθερότητα του ιταλικού ηλεκτρικού συστήματος. Ως αυτόνομο σύστημα, παρέχει ευελιξία στο δίκτυο και διαθέτει σύμβαση Capacity Market με την Terna (Διαχειριστής Ενέργειας της Ιταλίας), αποτυπώνοντας στην πράξη την κοινή δέσμευση της METLEN και της Dolomiti Energia για καινοτόμες και μακροπρόθεσμες ενεργειακές λύσεις.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το Erchie BESS είναι μία από τις πρώτες εγκαταστάσεις μεγάλης κλίμακας που τέθηκαν σε λειτουργία στην Ιταλία, καθώς και το πρώτο έργο αποθήκευσης που συνδέεται με τον υποσταθμό της περιοχής.
Διαβάστε αναλυτικά και δείτε φωτογραφίες στο newmoney.gr
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