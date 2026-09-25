METLEN και Dolomiti Energia εγκαινίασαν έργο αποθήκευσης ενέργειας στην Απουλία

Ένα νέο ορόσημο για την αποθήκευση ενέργειας και την ενεργειακή μετάβαση στην Ιταλία - Το έργο, ισχύος 25 MW και αποθηκευτικής ικανότητας 75 MWh, τέθηκε σε λειτουργία, σηματοδοτώντας ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο στη συνεργασία των δύο εταιρειών