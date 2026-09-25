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Βουτιές στη θάλασσα, καφέδες και πανσέληνος: Το άλμπουμ από το «Σεπτέμβριος εδώ» της Μαρίνας Σπανού, δείτε φωτογραφίες
Βουτιές στη θάλασσα, καφέδες και πανσέληνος: Το άλμπουμ από το «Σεπτέμβριος εδώ» της Μαρίνας Σπανού, δείτε φωτογραφίες
«Καυτός Σεπτέμβριος» έγραψαν οι followers της στην Μαρίνα Σπανού
Πολλοί είναι αυτοί που είτε από ανάγκη είτε από επιλογή διαλέγουν τον Σεπτέμβριο για να κάνουν τις διακοπές τους.
Σε αυτή την κατηγορία φαίνεται ότι ανήκει η τραγουδίστρια Μαρίνα Σπανού, όπως φαίνεται από το άλμπουμ που ανήρτησε στο Instagram την Πέμπτη.
Στα βίντεο και τις φωτογραφίες η τραγουδίστρια απολαμβάνει βουτιές στη θάλασσα, τα ήσυχα νερά του Σεπτεμβρίου, καφέδες με φίλους αλλά το φεγγάρι του πρώτου μήνα του φθινοπώρου.
«Σεπτέμβρης εδώ» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Μαρίνα Σπανού με τους διαδικτυακούς φίλους της να την επαινούν με λόγια όπως «τι ομορφιά είναι αυτή», «καυτός Σεπτέμβριος», «φτου σου παιδάκι μου», «πανέμορφη» κ.α.
Σε αυτή την κατηγορία φαίνεται ότι ανήκει η τραγουδίστρια Μαρίνα Σπανού, όπως φαίνεται από το άλμπουμ που ανήρτησε στο Instagram την Πέμπτη.
Στα βίντεο και τις φωτογραφίες η τραγουδίστρια απολαμβάνει βουτιές στη θάλασσα, τα ήσυχα νερά του Σεπτεμβρίου, καφέδες με φίλους αλλά το φεγγάρι του πρώτου μήνα του φθινοπώρου.
«Σεπτέμβρης εδώ» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Μαρίνα Σπανού με τους διαδικτυακούς φίλους της να την επαινούν με λόγια όπως «τι ομορφιά είναι αυτή», «καυτός Σεπτέμβριος», «φτου σου παιδάκι μου», «πανέμορφη» κ.α.
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