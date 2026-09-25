Βουτιές στη θάλασσα, καφέδες και πανσέληνος: Το άλμπουμ από το «Σεπτέμβριος εδώ» της Μαρίνας Σπανού, δείτε φωτογραφίες
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Μαρίνα Σπανού Instagram Σεπτέμβριος Τραγουδίστρια

Βουτιές στη θάλασσα, καφέδες και πανσέληνος: Το άλμπουμ από το «Σεπτέμβριος εδώ» της Μαρίνας Σπανού, δείτε φωτογραφίες

«Καυτός Σεπτέμβριος» έγραψαν οι followers της στην Μαρίνα Σπανού

Βουτιές στη θάλασσα, καφέδες και πανσέληνος: Το άλμπουμ από το «Σεπτέμβριος εδώ» της Μαρίνας Σπανού, δείτε φωτογραφίες
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Πολλοί είναι αυτοί που είτε από ανάγκη είτε από επιλογή διαλέγουν τον Σεπτέμβριο για να κάνουν τις διακοπές τους.

Σε αυτή την κατηγορία φαίνεται ότι ανήκει η τραγουδίστρια Μαρίνα Σπανού, όπως φαίνεται από το άλμπουμ που ανήρτησε στο Instagram την Πέμπτη.

Στα βίντεο και τις φωτογραφίες η τραγουδίστρια απολαμβάνει βουτιές στη θάλασσα, τα ήσυχα νερά του Σεπτεμβρίου, καφέδες με φίλους αλλά το φεγγάρι του πρώτου μήνα του φθινοπώρου.

Βουτιές στη θάλασσα, καφέδες και πανσέληνος: Το άλμπουμ από το «Σεπτέμβριος εδώ» της Μαρίνας Σπανού, δείτε φωτογραφίες
Βουτιές στη θάλασσα, καφέδες και πανσέληνος: Το άλμπουμ από το «Σεπτέμβριος εδώ» της Μαρίνας Σπανού, δείτε φωτογραφίες
Βουτιές στη θάλασσα, καφέδες και πανσέληνος: Το άλμπουμ από το «Σεπτέμβριος εδώ» της Μαρίνας Σπανού, δείτε φωτογραφίες
Βουτιές στη θάλασσα, καφέδες και πανσέληνος: Το άλμπουμ από το «Σεπτέμβριος εδώ» της Μαρίνας Σπανού, δείτε φωτογραφίες


«Σεπτέμβρης εδώ» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Μαρίνα Σπανού με τους διαδικτυακούς φίλους της να την επαινούν με λόγια όπως «τι ομορφιά είναι αυτή», «καυτός Σεπτέμβριος», «φτου σου παιδάκι μου», «πανέμορφη» κ.α.

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