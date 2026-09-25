Χριστίνα Κολέτσα για τα λουλούδια που της είχε πετάξει ο Λένι Κράβιτζ στα μπουζούκια: Μου τα έριχνε με πάρα πολλή δύναμη στο πρόσωπο, είχα τσαντιστεί
Χριστίνα Κολέτσα για τα λουλούδια που της είχε πετάξει ο Λένι Κράβιτζ στα μπουζούκια: Μου τα έριχνε με πάρα πολλή δύναμη στο πρόσωπο, είχα τσαντιστεί
Είχα πάρει και εγώ στη χούφτα μου λουλούδια, του τα πέταξα με δύναμη στο πρόσωπο, είπα και κάτι γαλλικά, ανέφερε η τραγουδίστρια
Ένα περιστατικό που είχε ζήσει στο παρελθόν, όταν τραγουδούσε σε νυχτερινό κέντρο, θυμήθηκε η Χριστίνα Κολέτσα, σχολιάζοντας ότι μεταξύ των θαμώνων ήταν και ο Λένι Κράβιτζ. Όπως ανέφερε, ο Αμερικανός καλλιτέχνης της πετούσε με δύναμη λουλούδια στο πρόσωπο, προκαλώντας την ενόχλησή της.
Η Χριστίνα Κολέτσα μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», που προβλήθηκε την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, και αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στο συγκεκριμένο συμβάν. Όπως εξήγησε, ο Κράβιτζ είχε βρεθεί στο μαγαζί όπου εμφανιζόταν, χωρίς, όπως είπε, να γνωρίζει με ποιον τρόπο συνηθίζεται να πετούν τα λουλούδια στην πίστα.
Η Χριστίνα Κολέτσα χωρίς να ξέρει εκείνη τη στιγμή ποιος ήταν ο άντρας που την είχε εκνευρίσει, αντέδρασε πετώντας και η ίδια λουλούδια προς το πρόσωπό του, ενώ όπως σχολίασε, του απάντησε και με μερικά «γαλλικά». Πιο αναλυτικά, η τραγουδίστρια δήλωσε: «Δεν μου πέταξε απλά λουλούδια, ο κακομοίρης δεν ήξερε πώς πετάμε λουλούδια και μου τα πετούσε με πάρα πολλή δύναμη στο πρόσωπο. Είχα τσαντιστεί, είχα πάρει και εγώ στη χούφτα μου λουλούδια και του τα πέταξα με δύναμη στο πρόσωπο, είπα και κάτι γαλλικά. Την ώρα που κατέβαινα από την πίστα μου είπαν "τι έκανες; Κατάλαβες ότι σου πετούσε λουλούδια ο Λένι Κράβιτζ;" και λέω αυτός ήταν; Βγήκα έξω, τον κυνηγούσα, αλλά δεν τον πρόλαβα».
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Στη συνέχεια, η Χριστίνα Κολέτσα μίλησε και για το κομμάτι της προσωπικής της ζωής: «Θα ήθελα έναν σύντροφο, αλλά δεν θα είμαι με όποιον να είναι για να έχω έναν σύντροφο» και για το κομμάτι της μητρότητας είπε: «Η μητρότητα δεν είναι κάτι που έχει κατακλύσει τα θέλω και την ψυχολογία μου. Δεν μπορώ να πω ότι κάποια στιγμή το ένιωσα πολύ έντονα στη ζωή μου. Φυσιολογικά, κάποια στιγμή πέρασε από το μυαλό μου, αλλά δεν καθορίζει αυτό η ζωή μου».
Η Χριστίνα Κολέτσα μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», που προβλήθηκε την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, και αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στο συγκεκριμένο συμβάν. Όπως εξήγησε, ο Κράβιτζ είχε βρεθεί στο μαγαζί όπου εμφανιζόταν, χωρίς, όπως είπε, να γνωρίζει με ποιον τρόπο συνηθίζεται να πετούν τα λουλούδια στην πίστα.
Η Χριστίνα Κολέτσα χωρίς να ξέρει εκείνη τη στιγμή ποιος ήταν ο άντρας που την είχε εκνευρίσει, αντέδρασε πετώντας και η ίδια λουλούδια προς το πρόσωπό του, ενώ όπως σχολίασε, του απάντησε και με μερικά «γαλλικά». Πιο αναλυτικά, η τραγουδίστρια δήλωσε: «Δεν μου πέταξε απλά λουλούδια, ο κακομοίρης δεν ήξερε πώς πετάμε λουλούδια και μου τα πετούσε με πάρα πολλή δύναμη στο πρόσωπο. Είχα τσαντιστεί, είχα πάρει και εγώ στη χούφτα μου λουλούδια και του τα πέταξα με δύναμη στο πρόσωπο, είπα και κάτι γαλλικά. Την ώρα που κατέβαινα από την πίστα μου είπαν "τι έκανες; Κατάλαβες ότι σου πετούσε λουλούδια ο Λένι Κράβιτζ;" και λέω αυτός ήταν; Βγήκα έξω, τον κυνηγούσα, αλλά δεν τον πρόλαβα».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, η Χριστίνα Κολέτσα μίλησε και για το κομμάτι της προσωπικής της ζωής: «Θα ήθελα έναν σύντροφο, αλλά δεν θα είμαι με όποιον να είναι για να έχω έναν σύντροφο» και για το κομμάτι της μητρότητας είπε: «Η μητρότητα δεν είναι κάτι που έχει κατακλύσει τα θέλω και την ψυχολογία μου. Δεν μπορώ να πω ότι κάποια στιγμή το ένιωσα πολύ έντονα στη ζωή μου. Φυσιολογικά, κάποια στιγμή πέρασε από το μυαλό μου, αλλά δεν καθορίζει αυτό η ζωή μου».
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