Χριστίνα Κολέτσα για τα λουλούδια που της είχε πετάξει ο Λένι Κράβιτζ στα μπουζούκια: Μου τα έριχνε με πάρα πολλή δύναμη στο πρόσωπο, είχα τσαντιστεί

Χριστίνα Κολέτσα χωρίς

Στη συνέχεια, η Χριστίνα Κολέτσα μίλησε και για το κομμάτι της προσωπικής της ζωής: «Θα ήθελα έναν σύντροφο, αλλά δεν θα είμαι με όποιον να είναι για να έχω έναν σύντροφο» και για το κομμάτι της μητρότητας είπε: «Η μητρότητα δεν είναι κάτι που έχει κατακλύσει τα θέλω και την ψυχολογία μου. Δεν μπορώ να πω ότι κάποια στιγμή το ένιωσα πολύ έντονα στη ζωή μου. Φυσιολογικά, κάποια στιγμή πέρασε από το μυαλό μου, αλλά δεν καθορίζει αυτό η ζωή μου».