«O απινιδωτής δεν λειτουργούσε, έπρεπε να ήταν φορτισμένος»: Τι κατέθεσαν η νοσηλεύτρια και ο υπνοθεραπευτής για τον θάνατο του Μαζωνάκη

Η 56χρονη νοσηλεύτρια περιέγραψε τα τηλεφωνήματα που έγιναν μετά τις 16:00 στο ιατρείο της Καρνεάδου και εξήγησε γιατί είχε δώσει αρχικά διαφορετική ώρα άφιξης του τραγουδιστή – Όσα ανέφερε ο Νάσος Κομιανός για τη συνάντησή τους





Η νοσηλεύτρια, η οποία κατέθεσε χθες στον 32ο τακτικό ανακριτή, φέρεται να περιέγραψε ότι το πρώτο τηλεφώνημα έγινε στην αναισθησιολόγο και το δεύτερο στον άνθρωπο από τον οποίο είχαν προμηθευτεί τον απινιδωτή, προκειμένου να μάθουν γιατί δεν λειτουργούσε.







Οι καταθέσεις της νοσηλεύτριας και του υπνοθεραπευτή Νάσου Κομιανού φέρνουν στο φως νέα στοιχεία για όσα προηγήθηκαν της παρουσίας του τραγουδιστή στο ιατρείο των προφυλακισμένων γιατρών, αλλά και για όσα συνέβησαν εκεί την ημέρα του θανάτου του.



«Αυτή ήταν η γραμμή που μας έδωσε η γιατρός» Η 56χρονη αναφέρθηκε και στην αρχική της κατάθεση, στην οποία είχε δώσει διαφορετική ώρα άφιξης του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο. Όπως φέρεται να εξήγησε στον ανακριτή, είχε αναφέρει ότι ο τραγουδιστής έφθασε στις 15:30 επειδή αυτή ήταν η οδηγία της γιατρού, ενώ η ίδια είχε φθάσει στις 15:00 και τον είχε βρει ήδη εκεί.







Σε άλλο σημείο της κατάθεσής της, η νοσηλεύτρια υποστήριξε ότι δεν γνώριζε πως τα μηχανήματα του ιατρείου ήταν παράνομα, ούτε ότι έπρεπε να τηρείται συγκεκριμένο πρωτόκολλο, καθώς, όπως είπε, τις οδηγίες τις έδινε η γιατρός.



«Δεν είχα ιδέα ότι τα μηχανήματα στο ιατρείο ήταν παράνομα. Πώς μπορώ να γνωρίζω αν κάτι είναι νόμιμο ή όχι;



Κλείσιμο



Τα τηλεφωνήματα στον υπνοθεραπευτή και η συνάντηση στο Ψυχικό Στον 32ο τακτικό ανακριτή κατέθεσε το πρωί της Δευτέρας 21 Σεπτεμβρίου και ο υπνοθεραπευτής Νάσος Κομιανός, περιγράφοντας πώς ήρθε σε επαφή με τον Γιώργο Μαζωνάκη.



Όπως υποστήριξε, το πρώτο τηλεφώνημα έγινε από μάνατζερ στις 27 Αυγούστου, στις 11:02 το πρωί. «Μου είπε να συναντήσω τον Γιώργο Μαζωνάκη για να κάνει υπνοθεραπεία», φέρεται να ανέφερε, προσθέτοντας: «Αρνήθηκα να αναλάβω αρχικά εξαιτίας του ιστορικού του στο Δρομοκαΐτειο».



Σύμφωνα με την κατάθεσή του, η μάνατζερ επικοινώνησε ξανά μαζί του την ίδια ημέρα και επανήλθε στις 2 Σεπτεμβρίου για να κανονιστεί η συνάντηση. «Την ίδια ημέρα στη 1:30 περίπου το μεσημέρι έγινε και δεύτερο τηλεφώνημα από τη μάνατζερ και επέμενε για τη συνάντηση. Στις 2 Σεπτεμβρίου περίπου στη 1 το μεσημέρι η μάνατζερ μου τηλεφωνεί πάλι και μου αναφέρει για ραντεβού με τον Γιώργο Μαζωνάκη», είπε.



Στον απινιδωτή που δεν λειτουργούσε και στα τηλεφωνήματα που έγιναν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου μετά τις 16:00 το απόγευμα αναφέρθηκε στην κατάθεσή της η 56χρονη νοσηλεύτρια, στο πλαίσιο της ανακριτικής έρευνας για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη κατά τη διάρκεια θεραπείας πλασμαφαίρεσης Η νοσηλεύτρια, η οποία κατέθεσε χθες στον 32ο τακτικό ανακριτή, φέρεται να περιέγραψε ότι το πρώτο τηλεφώνημα έγινε στην αναισθησιολόγο και το δεύτερο στον άνθρωπο από τον οποίο είχαν προμηθευτεί τον απινιδωτή, προκειμένου να μάθουν γιατί δεν λειτουργούσε.«Μέχρι τις 16:00 το απόγευμα ήταν όλα καλά. Το πρώτο τηλεφώνημα που έγινε ήταν στην αναισθησιολόγο μεταξύ 16:00 με 16:10. Το δεύτερο τηλεφώνημα ήταν αμέσως μετά στον κύριο που είχαμε πάρει τον απινιδωτή. Η ερώτηση ήταν γιατί δεν λειτουργούσε ο απινιδωτής με το κύριο να μας εξηγεί ότι έπρεπε να ήταν φορτισμένος!»Οι καταθέσεις της νοσηλεύτριας και του υπνοθεραπευτή Νάσου Κομιανού φέρνουν στο φως νέα στοιχεία για όσα προηγήθηκαν της παρουσίας του τραγουδιστή στο ιατρείο των προφυλακισμένων γιατρών, αλλά και για όσα συνέβησαν εκεί την ημέρα του θανάτου του.Η 56χρονη αναφέρθηκε και στην αρχική της κατάθεση, στην οποία είχε δώσει διαφορετική ώρα άφιξης του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο. Όπως φέρεται να εξήγησε στον ανακριτή, είχε αναφέρει ότι ο τραγουδιστής έφθασε στις 15:30 επειδή αυτή ήταν η οδηγία της γιατρού, ενώ η ίδια είχε φθάσει στις 15:00 και τον είχε βρει ήδη εκεί.«Είπα στην πρώτη μου κατάθεση ότι ο Μαζωνάκης ήρθε στις 15:30 στο ιατρείο γιατί αυτή ήταν η γραμμή που μας έδωσε η γιατρός. Εγώ έφθασα στο ιατρείο στις 3 το μεσημέρι, δεν γνώριζα τι ώρα ήρθε ο τραγουδιστής ήταν μέσα ήδη όταν έφθασα».Σε άλλο σημείο της κατάθεσής της, η νοσηλεύτρια υποστήριξε ότι δεν γνώριζε πως τα μηχανήματα του ιατρείου ήταν παράνομα, ούτε ότι έπρεπε να τηρείται συγκεκριμένο πρωτόκολλο, καθώς, όπως είπε, τις οδηγίες τις έδινε η γιατρός.«Δεν είχα ιδέα ότι τα μηχανήματα στο ιατρείο ήταν παράνομα. Πώς μπορώ να γνωρίζω αν κάτι είναι νόμιμο ή όχι;Δεν γνωρίζαμε ότι πρέπει να τηρείται κάποιο πρωτόκολλο. Η γιατρός ήταν αυτή που έδινε πάντα τις οδηγίες και δεν είχα ιδέα για όλα αυτά που έγιναν. Νομίζαμε ότι όλα ήταν νόμιμα».Στον 32ο τακτικό ανακριτή κατέθεσε το πρωί της Δευτέρας 21 Σεπτεμβρίου και ο υπνοθεραπευτής Νάσος Κομιανός, περιγράφοντας πώς ήρθε σε επαφή με τον Γιώργο Μαζωνάκη.Όπως υποστήριξε, το πρώτο τηλεφώνημα έγινε από μάνατζερ στις 27 Αυγούστου, στις 11:02 το πρωί. «Μου είπε να συναντήσω τον Γιώργο Μαζωνάκη για να κάνει υπνοθεραπεία», φέρεται να ανέφερε, προσθέτοντας: «Αρνήθηκα να αναλάβω αρχικά εξαιτίας του ιστορικού του στο Δρομοκαΐτειο».Σύμφωνα με την κατάθεσή του, η μάνατζερ επικοινώνησε ξανά μαζί του την ίδια ημέρα και επανήλθε στις 2 Σεπτεμβρίου για να κανονιστεί η συνάντηση. «Την ίδια ημέρα στη 1:30 περίπου το μεσημέρι έγινε και δεύτερο τηλεφώνημα από τη μάνατζερ και επέμενε για τη συνάντηση. Στις 2 Σεπτεμβρίου περίπου στη 1 το μεσημέρι η μάνατζερ μου τηλεφωνεί πάλι και μου αναφέρει για ραντεβού με τον Γιώργο Μαζωνάκη», είπε.

Το ραντεβού ορίστηκε αρχικά για τις 8 Σεπτεμβρίου, αλλά μεταφέρθηκε μία ημέρα νωρίτερα και πραγματοποιήθηκε σε εστιατόριο στο Ψυχικό. «Δέχθηκα και το ραντεβού κανονίστηκε αρχικά για Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου αλλά και πάλι άλλαξε για τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, οπότε και πραγματοποιείται στις πέντε το απόγευμα σε εστιατόριο στο Ψυχικό», εξήγησε.



Ο υπνοθεραπευτής αναφέρθηκε ακόμη στην επικοινωνία που, σύμφωνα με όσα γνώριζε, ακολούθησε μεταξύ της γιατρού και του τραγουδιστή για το κόστος και τις θεραπείες. Μίλησε επίσης για μήνυμα που έστειλε ο ίδιος στη γιατρό ενόψει επόμενου ραντεβού του.



«Μετά τη συνάντηση γνωρίζω ότι η γιατρός επικοινώνησε με τον Γιώργο Μαζωνάκη και συμφώνησαν στα λεφτά και τις θεραπείες. Η γιατρός του προώθησε τι ακριβώς θα κάνει. Σε μήνυμα προς τη γιατρό την Τρίτη το πρωί της έγραψα "θα τον στριμώξω", αναφερόμενος στο δικό μου ραντεβού για Τέταρτη απόγευμα», είπε.