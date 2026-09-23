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Η Ντακότα Τζόνσον θαύμασε τον Μασίν Γκαν Κέλι να κάνει πασαρέλα σε επίδειξη μόδας στο Μιλάνο
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Ντακότα Τζόνσον Μασίν Γκαν Κέλι Πασαρέλα Μιλάνο

Η Ντακότα Τζόνσον θαύμασε τον Μασίν Γκαν Κέλι να κάνει πασαρέλα σε επίδειξη μόδας στο Μιλάνο

Ο μουσικός περπάτησε στο Vogue World: Milan και η ηθοποιός με την οποία φημολογείται πως είναι σε σχέση κάθισε στην πρώτη σειρά παρακολουθώντας με ενδιαφέρον το σόου

Η Ντακότα Τζόνσον θαύμασε τον Μασίν Γκαν Κέλι να κάνει πασαρέλα σε επίδειξη μόδας στο Μιλάνο
Γεωργία Κοτζιά
Τον Μασίν Γκαν Κέλι θαύμασε η Ντακότα Τζόνσον, ενώ έκανε πασαρέλα σε επίδειξη μόδας στο Μιλάνο.

Ο 36χρονος μουσικός περπάτησε στο σόου Vogue World: Milan το βράδυ της Τρίτης 22 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας στην ιταλική πόλη, το οποίο έλαβε χώρα στην παλαιότερη εμπειρική στοά της χώρας Galleria Vittorio Emanuele II.

Ο Μασίν Γκαν Κέλι παρουσιάστηκε φορώντας μία πορτοκαλί ολόσωμη φόρμα Byblos, με ασημί λεπτομέρειες και αθλητικά και στις πρώτες θέσεις της επίδειξης καθόταν η ηθοποιός, με την οποία φημολογείται πως βρίσκεται σε σχέση.

Δείτε βίντεο από την πασαρέλα

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Η ηθοποιός είχε επιλέξει ένα εντυπωσιακό μαύρο φόρεμα με διαφάνεια στο κάτω μέρος και βαθύ ντεκολτέ που έφτανε μέχρι τον αφαλό. Η Τζόνσον ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με διαμαντένια κολιέ, ενώ άφησε τα σκούρα καστανά μαλλιά της να πέφτουν στους ώμους της σε χαλαρούς κυματισμούς.

Dakota Johnson Arrives at Vogue World: Milano

Κλείσιμο
Οι φήμες για τη σχέση τους ξεκίνησαν μετά από μία κοινή τους έξοδο στη Νέα Υόρκη, η οποία κατέληξε σε διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο της πόλης.

Σύμφωνα με το Deuxmoi, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, η 36χρονη ηθοποιός εθεάθη να βγαίνει από ένα όχημα έξω από διαμέρισμα της Τέιλορ Σουίφτ, με τον μουσικό να καταφθάνει στο ίδιο σημείο 30 λεπτά αργότερα. Οι δυο τους παρέμειναν εκεί για αρκετές ώρες και στη συνέχεια κατευθυνθήκαν σε κοντινό ξενοδοχείο όπου έμειναν όλο το βράδυ.

Κανείς από τους δύο δεν έχει επιβεβαιώσει ή διαψεύσει μέχρι στιγμής τις φήμες, με πηγές από το περιβάλλον τους να δηλώνουν στα ξένα μίντια πως είναι ξετρελαμένοι ο ένας για τον άλλον.

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Γεωργία Κοτζιά

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