Για πρώτη φορά η Τεχνητή Νοημοσύνη «εισέβαλε» σε κυβερνητικό σύστημα - Τι ακριβώς συνέβη στην Αυστραλία, η απάντηση της OpenAI

Η παραβίαση έγινε στο πρόγραμμα ασφάλισης Medicare και σε άλλους τρεις ιστότοπους που σχετίζονται με τη δημόσια υγεία - Η κυβέρνηση της Αυστραλίας ενημερώθηκε με καθυστέρηση και ο πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι χαρακτήρισε «απαράδεκτο» το περιστατικό