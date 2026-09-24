Ο οδηγός ταινιών του Δημήτρη Δανίκα

Όπως με την κακοκαιρία. Η μια πάνω στην άλλη. Να φάνε τα μουστάκια τους, Any Way. Πάντως μέτριος ο Μπραντ Πιτ στην «καρδιά του κτήνους». Αντιθέτως εξαιρετικός, μοναδικός ο Ιθαν Χοκ στο «φορτίο». Το συνιστώ χωρίς ίχνος επιφυλάξεων. Από τις επαναλήψεις οπωσδήποτε το μνημείο Αισθητικής στην Ουγγρική παραγωγή «το άλογο του Τορίνο» του Μπέλα Ταρ. Από τους πρωτοπόρους της πρωτοπορίας. Ακόμα διασκεδαστικό το Animation «Σον το πρόβατο». Οσο για το «λογική και ευαισθησία» εκεί η σύγκριση με το αρχικό και ομότιτλο του 1995 είναι καταλυτική. Και τέλος μακριά από το «κλάδεμα της τριανταφυλλιάς». Το σενάριο είναι του Ευθύμη Φιλίππου, παλιού και στενού συνεργάτη του Γιώργου Λάνθιμου. Όμως η σκηνοθεσία δεν είναι του Λάνθιμου. Είναι άστε να πάνε. Εχουμε και λέμε:Ο πολυμήχανος Σάμιουελ Μέρφι χωρίζεται βίαια από την κόρη του και καταλήγει σε μια σκληρή φυλακή-στρατόπεδο εργασίας. Ο διευθυντής της φυλακής του κάνει μια πρόταση υψηλού ρίσκου: να μεταφέρει κρυφά χρυσό από ένα απομακρυσμένο ορυχείο μαζί με μια επικίνδυνη ομάδα κρατουμένων, και, αν τα καταφέρει, να κερδίσει την ελευθερία του. Καθώς η ομάδα διασχίζει την άγρια φύση, η πραγματική απειλή δεν είναι μόνο το τοπίο. Είναι η απληστία, η καχυποψία, η βία και η προδοσία που σιγοβράζουν ανάμεσά τους. Περικυκλωμένος από κινδύνους και αποφασισμένος να επιστρέψει στο παιδί του θα πρέπει να ρισκάρει τα πάντα. Μείγμα που παραπέμπει σε δύο ταινιάρες: στο γαλλικό «το μεροκάματο του τρόμου» του Ανρί Ζορζ Κλουζό με Ιβ Μοντάν και Σαρλ Βανέλ. Του 1953. Με δεύτερη ταινιάρα «Όταν ξέσπασε η βία» (Deliverance) του Τζον Μπούρμαν, παραγωγής 1972. Το story σχεδόν παρόμοιο με το «φορτίο»-ακόμα κάθεστε;Κι αυτή η αμερικανική παραγωγή ταιριάζει κάπως με το «φορτίον. Το story πάει κάπως έτσι: Μετά από μια τραγική αεροπορική συντριβή, ένας αξιωματικός των ειδικών δυνάμεων και ο τετράποδος σύντροφος, δηλαδή ο σκύλος μάχης του, Όντιν, βρίσκονται εγκαταλελειμμένοι στα βάθη της άγριας φύσης της Αλάσκας. Μαζί, αναγκάζονται να δώσουν μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης. Και όχι μόνο--μέτριων επιδόσεωνΤι τους έπιασε να συγκριθούν με το εξαιρετικό και ομότιτλο του 1995 με σκηνοθέτη τον επιδέξιο Ανγκ Λι, σεναριογράφο και πρωταγωνίστρια την Εμμα Τόμσον και με το καστ συμπληρωμένο από την ανερχόμενη Κέιτ Γουίνσλετ. Φυσικά το στόρι από το μυθιστόρημα της Τζέιν Οστιν. Το θυμίζω: οι αδερφές Ντάσγουντ καθώς πρέπει να αντιμετωπίσουν προβλήματα ξαφνικής εξαθλίωσης αναγκάζονται να αναζητήσουν οικονομική ασφάλεια μέσω του γάμου—Προτιμώ το πρώτο του 1995

ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ

Το στόρι από αληθινά γεγονότα. Είναι Δεκέμβριος 2018. Στο φλεγόμενο Παρίσι των κινητοποιήσεων των «Κίτρινων Γιλέκων», ένας 20χρονος διαδηλωτής τραυματίζεται βαριά από βολή αστυνομικού κοντά στα Ηλύσια Πεδία. Η Στεφανί, αξιωματικός της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της γαλλικής αστυνομίας, αναλαμβάνει την υπόθεση αποφασισμένη να εντοπίσει ποιος ευθύνεται για τον βαρύτατο τραυματισμό του νεαρού. Oι ανακρίσεις πολλαπλασιάζονται και τα βίντεο αναλύονται καρέ-καρέ, όμως στην πραγματικότητα τα στόματα παραμένουν κλειστά: από την καχύποπτη οικογένεια του θύματος μέχρι τις μονάδες καταστολής που υψώνουν τείχος σιωπής και εχθρικότητας απέναντι στην έρευνα. Έτσι, η Στεφανί έρχεται αντιμέτωπη όχι μόνο με δύο βασικούς υπόπτους, αλλά με την εξουσία--καθηλώθηκα

Το αριστούργημα της χρονιάς. Εντελώς χειροποίητο. Μέχρι στιγμής έχει σπάσει το φράγμα του ενός εκατομμυρίου εισιτηρίων. Εν Ελλάδι. Τέτοια τελειότητα σπάνια συμβαίνει στο Σινεμά. Θα πάει για πολλά Οσκαρ—Δεν το έχεις δει; Τρέξε!

Μέσα στις top ταινίες του 2026. Με πολλά βραβεία. Από τον Πάβελ Παβλικόφσκι με δύο ταινιάρες στο παρελθόν: «Ida» και «Ψυχρός πόλεμος» Μια ιστορία τόσο λιτή με διάρκεια ογδόντα λεπτών. Στο αποκορύφωμα του Ψυχρού Πολέμου, ο βραβευμένος με Νόμπελ συγγραφέας Τόμας Μαν και η κόρη του, Ερικα, ηθοποιός και συγγραφέας, διασχίζουν με μια μαύρη Buick μια κατεστραμμένη και διχασμένη Γερμανία, από τη Φρανκφούρτη υπό αμερικανική επιρροή έως τη Βαϊμάρη υπό σοβιετικό έλεγχο. Ενα ταξίδι που φέρνει στην επιφάνεια τις σύνθετες σχέσεις ανάμεσα σε έναν πατέρα και την κόρη του-σχεδόν αριστούργημα

Μικρό διαμάντι από Ινδία του 1965. Διάρκειας μόλις 74 λεπτά. Οπου νεαρός σεναριογράφος όταν το αυτοκίνητό του παθαίνει ξαφνικά βλάβη, εύπορος καλλιεργητής τσαγιού προσφέρεται να τον φιλοξενήσει στο σπίτι του. Εκεί έρχεται αντιμέτωπος με το παρελθόν του, καθώς ανακαλύπτει ότι η σύζυγος του οικοδεσπότη είναι η Καρούνα, η πρώην κοπέλα του. Η τυχαία αυτή συνάντηση πυροδοτεί αναμνήσεις και φέρνει στην επιφάνεια τον λόγο που χώρισαν: τη δική του δειλία και απροθυμία να δεσμευτεί όταν εκείνη του το είχε ζητήσει. Ασπρόμαυρο, λιτό, υπέροχο. Για πρώτη φορά εν Ελλάδι-κι αυτό διαμαντάκι!

Ο Χρυσός Φοίνικας Καννών. Οι Γκεοργκίου, ένα βαθιά θρησκευόμενο ρουμανο-νορβηγικό ζευγάρι, εγκαθίστανται σε ένα χωριό στα νησιά Φιόρδ. Ο σύζυγος από Ρουμανία. Η σύζυγος από Νορβηγία. Όταν η έφηβη κόρη των Γκεοργκίου εμφανίζεται στο σχολείο με μελανιές στο σώμα της, η κοινότητα αρχίζει να αναρωτιέται αν αυτές σχετίζονται με την παραδοσιακή αγωγή που λαμβάνουν τα παιδιά της οικογένειας από τους γονείς τους. Από το σημείο αυτό και μετά ο εφιάλτης—σχεδόν αριστούργημα!

Θρυλικό και αξεπέραστο. Λέγεται πως όταν ο Στίβεν Κινγκ-το σενάριο από δικό του μυθιστόρημα-είδε την ταινία, έπεσε με δάκρυα στην αγκαλιά του σκηνοθέτη. Γυρίστηκε το 1986 και το story είναι μοναδικό: Η ταινία αφηγείται την ιστορία του Γκόρντι, ενός συγγραφέα που θυμάται τα παλιά χρόνια της εφηβείας του όταν μαζί με τρεις φίλους του ξεκίνησαν να βρουν το πτώμα ενός εξαφανισμένου αγοριού που θεωρούνταν νεκρό--Κάθε φορά που το βλέπω ανατριχιάζω!

Πριν από τριάντα χρόνια. Με άφθονα βραβεία και άφθονες διακρίσεις. Και με πέντε υποψηφιότητες Οσκαρ. Ο Μάικ Λι αφήνει τα πράγματα να εξελιχθούν με αυτοσχεδιασμό. Η ιστορία εξαιρετική: Νεαρή μαύρη που είχε υιοθετηθεί, αποφασίζει να αναζητήσει τη βιολογική της μητέρα, έρχεται αντιμέτωπη με μια απρόσμενη αλήθεια: η μητέρα που αναζητά είναι μια λευκή γυναίκα της εργατικής τάξης που ζει στο ανατολικό Λονδίνο σε μια δυσλειτουργική οικογένεια με τα δικά της βαθιά τραύματα και μυστικά!

ΑΞΙΖΟΥΝ

Η Λούσι, μια πιανίστρια και τραγουδίστρια έχει μόλις μετακομίσει με την οικογένειά της από την πόλη σε ένα σπίτι στην εξοχή. Ελπίζει ότι η αλλαγή περιβάλλοντος θα βοηθήσει τον σύζυγό της να αντιμετωπίσει τη σοβαρή επαγγελματική εξουθένωση που τον έχει καταβάλει. Πριν όμως προλάβουν να εγκατασταθούν στο νέο τους σπίτι, μια πρωινή επίσκεψη της αστυνομίας διαλύει τον κόσμο τους. Τι μπορεί να έχει κάνει; Κάποια στιγμή μαθαίνει από την αστυνομία ότι ο σύζυγος κατεβάζει και πουλάει πορνογραφικό υλικό με ανήλικα παιδιά. Η Λούσι αρνείται να πιστέψει ότι ο άνθρωπος με τον οποίο είχε κάνει έρωτα το πρωί, είναι παιδόφιλος!-Φρίκη

Εκπληξη πρώτου βαθμού. Ούτε ακριβώς περιπέτεια, ούτε ακριβώς κατασκοπία, ούτε ακριβώς συνωμοσία. Όλα αυτά μαζί. Γι αυτό δεν έχει κοινό. Κι όμως λέει πολλά. Μα πάρα πολλά. Οπου ομάδα επίλεκτων αδυνατεί να προστατεύει Αφγανό που καταδιώκεται από Ταλιμπάν. Στη συνέχεια η ίδια ομάδα καταλήγει στη Τεχεράνη με στόχο να φυγαδεύσει ομάδα γυναικών και ταυτόχρονα να βάλει στην τσέπη μπόλικα εκατομμύρια. Όμως το «έδαφος» υπονομευμένο. Όμως η CIA τα χει κανει πλακάκια. Όμως μόνοι τους εναντίον όλων—Αξίζει είναι ιδιαίτερη περιπέτεια

Συμπαραγωγή Ελλάδος-Γερμανίας. Ο σκηνοθέτης από Ουγγαρία. Και πρωταγωνίστρια, μια κότα! Δραπετεύει από μια φάρμα και βρίσκει καταφύγιο σε μια παλιά ταβέρνα. Εκεί, έρχεται αντιμέτωπη με την ιεραρχία, προστατεύει τα αυγά της και συγκρούεται με την ανθρώπινη «φυλή . Καλοφτιαγμένο, πρωτότυπο και ιδιαίτερο. Φυσικά παραβολή. Φυσικά η κότα είναι άκακη, οι άνθρωποι μοχθηροί και απατεώνες. Εξαιρετική διαχείριση της ιστορίας. Στην αρχή λες «τι είναι αυτό;». Στη συνέχεια καθηλώνεσαι- Τι να σας πω; Μου άρεσε

Από την Κούβα του 1966. Περασμένα μεγαλεία. Όταν ένας σταχανοβίτης εργάτης, αφοσιωμένος στο έργο της επανάστασης και στην οικοδόμηση της σοσιαλιστικής κοινωνίας χάνει τη ζωή του εν ώρα υπηρεσίας και καθήκοντος, στην κηδεία του οι σύντροφοί του κάνουν την ύψιστη τιμή να τον θάψουν μαζί με το εργατικό του βιβλιάριο. Αυτό το γεγονός όμως ανοίγει τους ασκούς του Αιόλου, καθώς η χήρα του δεν μπορεί να πάρει την σύνταξη του νεκρού χωρίς το θαμμένο βιβλιάριο. Μαύρη κωμωδία. Από τις καλύτερες εκείνης της εποχής!—Μαύρη κομεντί

Το ντοκιμαντέρ καταγράφει τη θριαμβευτική περιοδεία επανένωσης των Liam και Noel Gallagher, Oasis Live ‘25, μία από τις πιο αναμενόμενες επιστροφές του ροκ ‘ν’ ρολ της εποχής μας. Αποτυπώνει την εμπειρία και τα συναισθήματα του συγκροτήματος και των οπαδών του σε όλο τον κόσμο—ότι πρέπει για τους φαν του συγκροτήματος!

Εξαιρετική επεξεργασία παλιού υλικού από της θρυλική ποδοσφαιρική μάχη ανάμεσα στην Αργεντινή του Μαραντόνα και την Αγγλία. Στο βάθος η πολεμική σύγκρουση για τα Φόκλαντς—οι φίλαθλοι θα το απολαύσουν

Του Ρέιμοντ Τσάντλερ. Στο σενάριο έχει συμμετάσχει και ο Ουίλιαμ Φόκνερ. Κλασικό φιλμ νουάρ παραγωγής 1945. Ο ιδιωτικός ντετέκτιβ Φίλιπ Μάρλοου προσλαμβάνεται από τον στρατηγό Στέρνγουντ για να διαλευκάνει την υπόθεση εκβιασμού της άτακτης κόρης, ενός επιπόλαιου υπερσεξουαλικού νυμφιδίου. Στην αναζήτηση της αλήθειας, ο Μάρλοου θα γνωρίσει την διαφθορά και την παρακμή της τάξης των αργόσχολων πλούσιων του Λος Αντζελες—οπωσδήποτε!

Επαναφορά του κλασικού φιλμ νουάρ παραγωγής 1947. Παρασημοφορημένος λοχαγός ξεκινά μια προσωπική έρευνα μετά την μυστηριώδη εξαφάνιση και τη δολοφονία φίλου και συμπολεμιστή του. Η αναζήτηση τον οδηγεί στον υπόκοσμο μιας πόλης του Νότου, όπου έρχεται αντιμέτωπος με κυκλώματα τζόγου και εκβιασμών. Ετσι πέφτει πάνω σε μυστηριώδη και σαγηνευτική θηλυκή ύπαρξη, ερωμένη του αδικοχαμένου φίλου του. Ο κίνδυνος είναι άγγελος—all time classic

Κλασικό, του 1948, φιλμ νουάρ Μετά τη λήξη του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, ο απόστρατος ταγματάρχης Φρανκ ΜακΚλάουντ φτάνει στο απομονωμένο νησάκι Κι Λάργκο της Φλόριντα. Σκοπός του είναι να επισκεφθεί το ξενοδοχείο ενός ανάπηρου και της μιας χήρας. Φτάνοντας εκεί διαπιστώνει ότι το ξενοδοχείο έχει καταληφθεί από τη συμμορία διαβόητου γκάνγκστερ ο οποίος έχει εξοριστεί από τη χώρα και βρίσκεται εκεί ινκόγκνιτο για μια παράνομη συναλλαγή--κλασικό

Με δύο λεσβίες. Χωρίς σκηνές σεξουαλικές. Όλα μα όλα με αισθήματα. Η Σελίν περιμένει το πρωτότοκο παιδί της. Αλλά δεν είναι αυτή που είναι έγκυος. Σε τρεις μήνες, η σύζυγός της Νάντια θα γεννήσει την κόρη τους. Για να μπορέσει να αναγνωριστεί από τις αρχές ως γονιός αυτού του παιδιού, η Σελίν πρέπει να συγκεντρώσει συστατικές επιστολές από 15 ανθρώπους του κοντινού και του ευρύτερου περιβάλλοντός της. Θα τα καταφέρει;-- Συμπαθές, τρυφερό, καρδιακό.

Αληθινή ιστορία. Πολωνός και εφευρετικός μετανάστης στη μεταπολεμική Γαλλία πέφτει πάνω σε κλειστές πόρτες. Και τότε αναγκάζεται να τυπώνει γαλλικά φράγκα. Τόσο τέλεια που δεν ξεχώριζαν από τα αυθεντικά. Ο Ρεντά Κατέμπ μοναδικός στον ρόλο του—αξίζει τα λεφτά του και με το παραπάνω

ΕΤΣΙ ΚΙ ΕΤΣΙ

Η αφρόκρεμα των Γάλλων αστέρων στη διάθεση του Ιρανού-και σπουδαίου-Ασγκάρ Φαραντί. Που πριν πολλά χρόνια είχε υπογράψει το αριστούργημα «ένας χωρισμός». Να το δείτε οπωσδήποτε. Εδώ όμως απογοητευτικός. Ο, τι έκανε και είπε ο Κριστόφ Κισλόφσκι στη « μικρή ιστορία αγάπης» σε μία ώρα ο Φαραντί χρειάστηκε πάνω από δύο και βάλε. Το στόρι σε παράλληλες ιστορίες. Μια από τις ιστορίες με μια εσωστρεφή συγγραφέα που παρακολουθεί κρυφά τους γείτονές της στην απέναντι πολυκατοικία-Απογοητευτικό

Παρά γουρουνότριχα να το πετύχει. Η «σφαίρα» χωρίς σκάγια. Το πορτραίτο ενός τυπικού Ελληνάρα. Του δημοσίου σε άθλια θέση. Που την απέκτησε με βίσμα. Ο οποίος ονειρεύται να πιάσει την καλή. Και μέχρι τότε ζητάει δανεικά από τον πατέρα του και να κάνει οικονομίες η γυναίκα του. Μικροκομπιναδόρος, μικροαπατεώνας. Κατά βάθος πρόκειται για μια πιο ήπια παραλλαγή ταινιών του Γιάννη Οικονομίδη. Ο Καταλειφός εμφανίζεται ελάχιστα. Το ίδιο και η Κοκκίδου--και ναι και όχι

Φυσικά Ο Πίτερ Πάρκερ, δηλαδή ο spider-man νοιώθει μεταμορφωμένος. Αυτή η μεταμόρφωσή του το μοναδικό όπλο για να σώσει την πόλη από μια νέα απειλή. Ένα πανίσχυρο κακό που κανείς δεν μπορεί να δει. Οι αγαπημένοι του κινδυνεύουν. Μόνο αυτός μπορεί να σώσει την πόλη και του ανθρώπους της--Ελα!

ΑΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ

Ζόμπι και άλλα τέρατα. Οπου κούριερ ιατρικού υλικού κατά τη διάρκεια μιας αποστολής για παράδοση σε απομακρυσμένο νοσοκομείο, βρίσκεται ξαφνικά στη μέση ενός φονικού ιού που μετατρέπει ανθρώπους σε τέρατα και ζόμπι. Τι άλλο να σας πω; Να κάνεις εμετό-Εγώ ούτε από μακριά!

Δεύτερο «επεισόδιο». Tο πρώτο το 1998 με σκηνοθέτη τον Γκρίφιν Νταν, Τώρα είκοσι οκτώ χρόνια μετά. Τότε Νικόλ ήταν τριάντα τώρα κοντά στα εξήντα. Η Σάντρα τότε ήταν τριάντα και τέσσερα, τώρα εξήντα και δύο. Ποιο το story; Το τίποτα. Δηλαδή η ιστορία ακολουθεί την οικογένεια Όουενς καθώς αντιμετωπίζει μια νέα κρίση όταν μια ανακάλυψη σχετικά με την προέλευση της μαγείας τους έρχεται στο φως—ούτε να το σκέφτεσαι!

Ότι και να πω λίγο θα είναι. Η κινηματογράφηση εξαιρετική. Αν και πιστεύω πως τα γυρίσματα έγιναν με την βοήθεια AI. Το περιεχόμενο αηδιαστικό. Και κάτι χειρότερο. Φανταστείτε σε κάποιο σημείο αφού το τέρας γκρεμίζει το σύμπαν και καταβροχθίζει κάθε πλάσμα που έπεφτε στο οπτικό του πεδίο, κάποιος ηλικιωμένος διηγείται την περιπέτειά του. Δηλαδή την ώρα που έκανε το «χοντρό» του στη Φύση είδε έκπληκτος άλλα δύο τέρατα. Από τη Νότια Κορέα--Το απόλυτα καλοφτιαγμένο σίχαμα

Η δεύτερη συνέχεια από την πρώτη «πτώση» του 2022. Οπου Συντετριμμένη από τον θάνατο της αδελφής της, η Τζαξ έρχεται σε επαφή με τη Λους, τη θαρραλέα φίλη της Χάντερ. Προσπαθώντας να επουλώσουν τις πληγές τους, δοκιμάζουν τις δυνάμεις τους στο Όρος Κουάν της Ταϊλάνδης, εκεί όπου το απρόβλεπτο έδαφος, οι ακραίες συνθήκες και η έλλειψη οποιουδήποτε ασφαλούς καταφυγίου μετατρέπουν την επιβίωση σε μια μάχη χωρίς περιθώρια λάθους. Οι σκηνές προκαλούν ίλιγγο. Από τόσο ψηλά. Κατά τα άλλα άσε καλύτερα--Πελάτες μόνο τα πιτσιρίκια!

Ομολογώ. Δημοσίως. Στα μισά εγκατέλειψα. Το χάος σε πλήρη ανάπτυξη. Το «δήθεν» βαράει κόκκινο. Το story κάπως έτσι: μικρό κοριτσάκι εκστασιασμένο μπροστά από την τηλεόραση και ρουφά εικόνες ταινίας τρόμου των 80ς-90ς. Το «Camp Miasma», που ακολουθούσε τη συνταγή «έφηβοι σε καλοκαιρινή καστασκήνωση / νιάτα που ξεσσαλώνουν / κορίτσια που τρέχουν ημίγυμνα / ορμόνες που βράζουν / ο serial killer της λίμνης τους καθαρίζει έναν έναν»!-- Να προχωρήσω;

Από την Ισπανία. Η τραμπάλα ανάμεσα στο ρίσκο, τον θάνατο και στο «να πιάσουμε την καλή». Ο Αντόνιο και η Εστρέλα είναι δύο αδέρφια που έχουν περάσει όλη τους τη ζωή στη θάλασσα ως δύτες. Όταν ένα ατύχημα απειλεί να τερματίσει την καριέρα του Αντόνιο, το μέλλον φαίνεται αβέβαιο. Θα πεθάνεις αν ξαναβουτήξεις. Του λένε. Εκείνος επιμένει. Μέχρι που ανακαλύπτει ένα κρυμμένο φορτίο κοκαΐνης σε ένα πετρελαιοφόρο! Αυτή η «βουτιά» η χειρότερη!—βουτιά χωρίς πάτο!Η τελευταία ταινία του πρωτοπόρου και Ούγγρου Μπέλα Ταρ, παραγωγής 2011. Υψηλή αισθητική και στοχοπροσήλωση του Θεατή. Μνημείο. Το story με δυο λόγια: 1889. Ο Φρίντριχ Νίτσε γίνεται μάρτυρας του μαστιγώματος ενός αλόγου, ενώ ταξιδεύει στο Τορίνο της Ιταλίας. Πρόταξε τα όπλα του για να το προστατεύσει, στη συνέχεια, όμως, κατέρρευσε. Σε λιγότερο από έναν μήνα, στον Νίτσε θα διαγνωστεί μια σοβαρή ψυχική ασθένεια που θα τον κρατήσει κλινήρη, χωρίς φωνή, για τα επόμενα έντεκα χρόνια, μέχρι τον θάνατό του. Ο άνθρωπος που μαστίγωνε το άλογο ήταν ένας γεωργός, ο οποίος ζούσε κάνοντας δουλειές με το κάρο και το άλογό του στην πόλη. Το άλογο είναι γερασμένο και σε πολύ κακή κατάσταση υγείας, αλλά υπάκουο στις εντολές του αφεντικού του. Ο αγρότης και η κόρη του πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι θα είναι αδύνατο να καταφέρνουν να βγάζουν τα προς το ζην—μόνο για ψαγμένουςΚαι ναι και όχι. Το στόρι με πολλά επεισόδια. Οπου καθηγητής γεωγραφίας ανοίγει την πόρτα της οικίας του και πέφτει πάνω στην απουσία της συντρόφου του. Από Σερβία. Απελπισμένος γνωρίζει κηπουρό με το όνομα Μανόλο. Και επειδή ο Μανόλο πέφτει νεκρός από ανακοπή, ο Φερνάντο «δανείζεται» την ταυτότητά του και αποφασίζει να πάει ως κηπουρός σε φάρμα στην Πορτογαλία. Και καθώς ο καιρός περνάει μαθαίνει, τυχαία ότι στο σπίτι του έχει επιστρέψει η Σέρβα. Αποφασίζει να την επισκεφτεί αλλά βρίσκει μια άλλη. Να συνεχίσω;--θυμίζει, δεν είναι ΚαουρισμάκιΤο σενάριο είναι του Ευθύμη Φιλίππου. Παλιού συνεργάτη του Γιώργου Λάνθιμου. Ελα όμως που τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Καρίμ Αινούζ, από το δεύτερο ράφι. Αυτό το πρόβλημα. Οποιος το δει θα συμφωνήσει μαζί μου. Το στόρι εκ πρώτης όψεως θυμίζει «τεμπέληδες της εύφορης κοιλάδας». Οπου τρία αδέρφια καλοπερνάνε σε βιλάρα στην Καταλονία. Ωσπου ο ένας ψάχνει να ανακαλύψει τι κρύβεται πίσω από τον θάνατο της μητέρας τους. Ο άλλος πάει να την κοπανήσει. Και στο φινάλε; Ανεξήγητο λουτρό αίματος!—μακριά και αγαπημένοιΟι κάτοικοι της φάρμας ανυπομονούν για το Halloween, μέχρι που ο αδέξιος Αγρότης καταστρέφει κατά λάθος το αγαπημένο χωράφι με τις κολοκύθες του κοπαδιού. Αποφασισμένος να διορθώσει την κατάσταση, ο Σον το πρόβατο μεταμορφώνεται σε… τρελό επιστήμονα και προσπαθεί να σώσει τη γιορτή με ένα αυτοσχέδιο πείραμα. Όμως τα πράγματα ξεφεύγουν γρήγορα από κάθε έλεγχο—τρισχαριτωμένοΜπερδεμένο και ολίγον χαοτικό. Μια μοδίστρα μπλέκεται στα ίδια της τα νήματα όταν μια μοιραία επιλογή ξετυλίγει μια επικίνδυνη αλυσίδα γεγονότων. Αφού αρπάζει έναν μυστηριώδη χαρτοφύλακα από μια συναλλαγή που έχει πάει στραβά, βρίσκεται αντιμέτωπη με αδίστακτους διώκτες και μια αδυσώπητη καταδίωξη—δεν θα το έβλεπα!