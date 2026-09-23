Ο Τζον Μάλκοβιτς και ο Σαμ Ρόκγουελ ως πράκτορες της CIA στη νέα ταινία του Μάρτιν ΜακΝτόνα, δείτε το επίσημο τρέιλερ
Ο Τζον Μάλκοβιτς και ο Σαμ Ρόκγουελ ως πράκτορες της CIA στη νέα ταινία του Μάρτιν ΜακΝτόνα, δείτε το επίσημο τρέιλερ
Η κωμωδία «Wild Horse Nine» είχε αποσπάσει χειροκρότημα 13 λεπτών στην πρεμιέρα της στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας
Στη δημοσιότητα δόθηκε το επίσημο τρέιλερ της σκοτεινής κατασκοπευτικής κωμωδίας του Μάρτιν ΜακΝτόνα, «Wild Horse Nine».
Η ταινίααπέσπασε standing ovation 13 λεπτών στην πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας. Ο Τζον Μάλκοβιτς, ο οποίος συμπρωταγωνιστεί με τον Σαμ Ρόκγουελ, κέρδισε στη συνέχεια το Volpi Cup καλύτερου ηθοποιού του φεστιβάλ για την ερμηνεία του, ενώ ήδη συζητάται ότι θα είναι μεταξύ των υποψήφιων για Όσκαρ Α' Ανδρικού Ρόλου.
Η ιστορία διαδραματίζεται λίγο πριν από το πραξικόπημα του 1973 στη Χιλή. Ο Μάλκοβιτς και ο Ρόκγουελ υποδύονται αντίστοιχα τους πράκτορες της CIA Κρις και Λι, οι οποίοι αποστέλλονται από το Σαντιάγο στο Νησί του Πάσχα από τον επικεφαλής της υπηρεσίας τους, τον οποίο υποδύεται ο Στιβ Μπουσέμι.
Το τρέιλερ της ταινίας
Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, «ανάμεσα στα εμβληματικά αγάλματα του νησιού και καθώς οι επί χρόνια συνεργάτες παλεύουν με το σκοτεινό παρελθόν τους και τις συνωμοσίες του παρόντος», ο χαρακτήρας του Μάλκοβιτς συναντά δύο φοιτήτριες, τις οποίες υποδύονται η Ντι Τζιρόλαμο και η Σάλας. Η συνάντηση αυτή «απειλεί να εκτροχιάσει το ταξίδι όλων σε αυτόν τον απομακρυσμένο παράδεισο».
Στην ταινία συμμετέχουν επίσης ο Τομ Γουέιτς και η Πάρκερ Πόουζι. Πρόκειται για το πρώτο φιλμ του ΜακΝτόνα μετά το «The Banshees of Inisherin», που είχε αποσπάσει εννέα υποψηφιότητες για Όσκαρ το 2023, μεταξύ άλλων για σκηνοθεσία, σενάριο και καλύτερη ταινία.
Η ταινία «Wild Horse Nine» θα κυκλοφορήσει στις αίθουσες στις 6 Νοεμβρίου.
Η ταινίααπέσπασε standing ovation 13 λεπτών στην πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας. Ο Τζον Μάλκοβιτς, ο οποίος συμπρωταγωνιστεί με τον Σαμ Ρόκγουελ, κέρδισε στη συνέχεια το Volpi Cup καλύτερου ηθοποιού του φεστιβάλ για την ερμηνεία του, ενώ ήδη συζητάται ότι θα είναι μεταξύ των υποψήφιων για Όσκαρ Α' Ανδρικού Ρόλου.
Η ιστορία διαδραματίζεται λίγο πριν από το πραξικόπημα του 1973 στη Χιλή. Ο Μάλκοβιτς και ο Ρόκγουελ υποδύονται αντίστοιχα τους πράκτορες της CIA Κρις και Λι, οι οποίοι αποστέλλονται από το Σαντιάγο στο Νησί του Πάσχα από τον επικεφαλής της υπηρεσίας τους, τον οποίο υποδύεται ο Στιβ Μπουσέμι.
Το τρέιλερ της ταινίας
Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, «ανάμεσα στα εμβληματικά αγάλματα του νησιού και καθώς οι επί χρόνια συνεργάτες παλεύουν με το σκοτεινό παρελθόν τους και τις συνωμοσίες του παρόντος», ο χαρακτήρας του Μάλκοβιτς συναντά δύο φοιτήτριες, τις οποίες υποδύονται η Ντι Τζιρόλαμο και η Σάλας. Η συνάντηση αυτή «απειλεί να εκτροχιάσει το ταξίδι όλων σε αυτόν τον απομακρυσμένο παράδεισο».
Στην ταινία συμμετέχουν επίσης ο Τομ Γουέιτς και η Πάρκερ Πόουζι. Πρόκειται για το πρώτο φιλμ του ΜακΝτόνα μετά το «The Banshees of Inisherin», που είχε αποσπάσει εννέα υποψηφιότητες για Όσκαρ το 2023, μεταξύ άλλων για σκηνοθεσία, σενάριο και καλύτερη ταινία.
Η ταινία «Wild Horse Nine» θα κυκλοφορήσει στις αίθουσες στις 6 Νοεμβρίου.
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