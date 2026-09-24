Νίκος Απέργης: Είμαι αρρωστοφοβικός, η τσάντα μου είναι ένα κινητό φαρμακείο

σε σημείο να θυμίζει «κινητό φαρμακείο»





Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στα επαγγέλματα που θα τον ενδιέφεραν, αν δεν είχε ακολουθήσει την καριέρα του τραγουδιστή. Όπως είπε, θα ήθελε είτε να εργαστεί ως ραδιοφωνικός παραγωγός είτε ως ταξιτζής, καθώς απολαμβάνει ιδιαίτερα την οδήγηση: « Μου αρέσουν δύο δουλειές πάρα πολύ. Αν δεν ήμουν τραγουδιστής, μου αρέσει το επάγγελμα του ραδιοφωνικού παραγωγού και από την άλλη θα έβρισκα πολύ ενδιαφέρον να είμαι ταξιτζής, επειδή μου αρέσει πολύ να οδηγάω ».