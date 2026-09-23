Σάσα Μπάστα για το ενδεχόμενο απόκτησης δεύτερου παιδιού: Όταν είναι η κατάλληλη ώρα, καλώς να έρθει
Σάσα Μπάστα για το ενδεχόμενο απόκτησης δεύτερου παιδιού: Όταν είναι η κατάλληλη ώρα, καλώς να έρθει
Πιο πολύ μπορώ να επικοινωνώ πλέον με τα παιδιά παρά με τους μεγάλους, σημείωσε η τραγουδίστρια, μιλώντας για την κόρη της
Σχετικά με το ενδεχόμενο ενός ακόμα παιδιού τοποθέτηθηκε η Σάσα Μπάστα. Η παρουσιάστρια μοιράστηκε κατά τη διάρκεια δηλώσεών της ότι η κόρη της, την οποία απέκτησε το 2019, ζητά από εκείνη αδερφάκι. Και η ίδια όμως είναι θετική στην ιδέα να μεγαλώσει η οικογένειά της. Όπως είπε χαρακτηριστικά, «καλώς να έρθει».
«Βασικά η κόρη μου με έχει κάνει έναν άλλον άνθρωπο. Πιο πολύ μπορώ να επικοινωνώ πλέον με τα παιδιά παρά με τους μεγάλους. Προφανώς και μου ζητάει αδερφάκι. Πιστεύω όταν είναι η κατάλληλη ώρα, καλώς να έρθει», δήλωσε η Σάσα Μπάστα στην εκπομπή «Super Κατερίνα», την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου.
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ρωτήθηκε για το πώς διαχειρίζεται τα προσβλητικά σχόλια σε βάρος της, με την τραγουδίστρια να εξηγεί ότι έχει ακολουθήσει αρκετές φορές τη νομική οδό. «Έχω μπει πολλές φορές σε αυτή τη διαδικασία. Στο παρελθόν είχα τρία δικαστήρια και πόσες μηνύσεις για όλα αυτά που έβγαιναν και λέγανε στην κάμερα. Η δική μου μητέρα που πήγε πόσες φορές στο νοσοκομείο για όλα αυτά που άκουγε;», σημείωσε.
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Στη συνέχεια, περιγράφοντας ένα περιστατικό κατά το οποίο συνελήφθη, παρουσία των καμερών, ανέφερε: «Ήταν μια περίπτωση παλιά, όπου ένα άλλο δημόσιο πρόσωπο με κάποιον προηγούμενο παρουσιαστή, οι οποίοι βγήκαν και μίλησαν προς το πρόσωπό μου με πολύ άσχημους τρόπους, χυδαίους θα έλεγα. Ταυτόχρονα με συλλαμβάνουν μετά από δύο μέρες. Είχαν έρθει ξαφνικά οχτώ περιπολικά και δέκα μηχανές και με είχανε στα κανάλια με τις χειροπέδες. Ούτε στον χειρότερο εγκληματία δεν το κάνουν αυτό. Εμένα μου στοίχισε. Είχα τρεις εβδομάδες να βγω έξω από το σπίτι. Ξαφνικά εμφανίστηκαν οι κρίσεις πανικού και όλα αυτά. Ξέρεις πόσο άσχημο ήταν;».
Φωτογραφία: NDPPHOTO
«Βασικά η κόρη μου με έχει κάνει έναν άλλον άνθρωπο. Πιο πολύ μπορώ να επικοινωνώ πλέον με τα παιδιά παρά με τους μεγάλους. Προφανώς και μου ζητάει αδερφάκι. Πιστεύω όταν είναι η κατάλληλη ώρα, καλώς να έρθει», δήλωσε η Σάσα Μπάστα στην εκπομπή «Super Κατερίνα», την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου.
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ρωτήθηκε για το πώς διαχειρίζεται τα προσβλητικά σχόλια σε βάρος της, με την τραγουδίστρια να εξηγεί ότι έχει ακολουθήσει αρκετές φορές τη νομική οδό. «Έχω μπει πολλές φορές σε αυτή τη διαδικασία. Στο παρελθόν είχα τρία δικαστήρια και πόσες μηνύσεις για όλα αυτά που έβγαιναν και λέγανε στην κάμερα. Η δική μου μητέρα που πήγε πόσες φορές στο νοσοκομείο για όλα αυτά που άκουγε;», σημείωσε.
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, περιγράφοντας ένα περιστατικό κατά το οποίο συνελήφθη, παρουσία των καμερών, ανέφερε: «Ήταν μια περίπτωση παλιά, όπου ένα άλλο δημόσιο πρόσωπο με κάποιον προηγούμενο παρουσιαστή, οι οποίοι βγήκαν και μίλησαν προς το πρόσωπό μου με πολύ άσχημους τρόπους, χυδαίους θα έλεγα. Ταυτόχρονα με συλλαμβάνουν μετά από δύο μέρες. Είχαν έρθει ξαφνικά οχτώ περιπολικά και δέκα μηχανές και με είχανε στα κανάλια με τις χειροπέδες. Ούτε στον χειρότερο εγκληματία δεν το κάνουν αυτό. Εμένα μου στοίχισε. Είχα τρεις εβδομάδες να βγω έξω από το σπίτι. Ξαφνικά εμφανίστηκαν οι κρίσεις πανικού και όλα αυτά. Ξέρεις πόσο άσχημο ήταν;».
Φωτογραφία: NDPPHOTO
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