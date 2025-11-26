Γιώτα Τσιμπρικίδου για την εγκυμοσύνη της: Είναι κάτι που το ήθελα χρόνια με τον άντρα μου, το παλέψαμε πολύ
Είμαι χαρούμενη γιατί όλα πηγαίνουν προς το παρόν πολύ καλά, ανέφερε η ραδιοφωνική παραγωγός που περιμένει το πρώτο της παιδί
Τις πρώτες δηλώσεις μετά την ανακοίνωση της εγκυμοσύνης της έκανε η Γιώτα Τσιμπρικίδου. Η ραδιοφωνική παραγωγός είχε μοιραστεί την ευχάριστη είδηση με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους, δημοσιεύοντας φωτογραφίες της με φουσκωμένη κοιλιά στο Instagram.
Η Γιώτα Τσιμπρικίδου εξομολογήθηκε πως ήταν κάτι για το οποίο πάλεψε πολύ με τον σύζυγό της, επισημαίνοντας παράλληλα πως ένα παιδί έρχεται, όταν το θελήσει εκείνο. Επίσης, διευκρίνισε ότι μέχρι στιγμής όλα εξελίσσονται ομαλά, αλλά δεν θέλησε να αποκαλύψει το φύλο του μωρού.
«Είναι κάτι που το ήθελα χρόνια με τον άντρα μου. Το παλέψαμε πολύ. Όταν θα είμαι έτοιμη θα μιλήσω πολύ γι’ αυτό. Είμαστε πολλές οι γυναίκες που προσπαθούμε να φέρουμε στον κόσμο ένα παιδάκι, το παιδί έρχεται όταν θέλει εκείνο. Πολλές φορές και με τη βοήθεια της ιατρικής. Είμαι χαρούμενη γιατί όλα πηγαίνουν προς το παρόν πολύ καλά», είπε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου.
Όσον αφορά στο φύλο του μωρού, ανέφερε: «Το φύλο το γνωρίζω, αλλά επειδή δεν το έχω πει σε δικούς μου ανθρώπους, μην το μάθουν τηλεοπτικά».
Πριν από μερικές μέρες η Γιώτα Τσιμπρικίδου ανακοίνωσε ότι εκείνη και ο σύζυγό της, Άγγελος Ανδριανός, περιμένουν το πρώτο τους παιδί. Συγκεκριμένα, είχε δημοσιεύσει στο Instagram στιγμιότυπα στα οποία εμφανιζόταν να ακουμπάει τα χέρια της στη φουσκωμένη της κοιλιά, ενώ στη λεζάντα της ανάρτησης είχε γράψει: «Θαύμα μας, σε περιμένουμε».
Η ανάρτηση που είχε κάνει
Φωτογραφία: NDPPHOTO
Φωτογραφία: NDPPHOTO
