Ο Νάιαλ Χόραν έπαιξε ηχητικό του Λίαμ Πέιν κατά τη διάρκεια συναυλίας του στο Μπέρμιγχαμ, δείτε βίντεο
Ο Νάιαλ Χόραν έπαιξε ηχητικό του Λίαμ Πέιν κατά τη διάρκεια συναυλίας του στο Μπέρμιγχαμ, δείτε βίντεο
Ο τραγουδιστής επέλεξε να ακουστεί ένα απόσπασμα από συνέντευξη του αείμνηστου φίλου του τη στιγμή που ερμήνευε το «End Of An Era», ένα κομμάτι που έχει γράψει για εκείνον
Ηχητικό του Λίαμ Πέιν έπαιξε κατά τη διάρκεια συναυλίας του Νάιαλ Χόραν στο Μπέρμιγχαμ, προκαλώντας συγκίνηση στους θεατές.
Το βράδυ της Τρίτης 22 Σεπτεμβρίου, ο τραγουδιστής, ο οποίος υπήρξε μέλος του συγκροτήματος One Direction όπως και ο Λίαμ Πέιν, πραγματοποίησε την πρώτη του συναυλία στο πλαίσιο της περιοδείας του με τίτλο «Dinner Party Live on Tour». Τη στιγμή που τραγουδούσε το «End Of An Era», ένα κομμάτι που είναι αφιερωμένο στον αείμνηστο φίλο του που έφυγε από τη ζωή τον Οκτώβριο του 2024 σε ηλικία 31 ετών, έπειτα από πτώση από μπαλκόνι ξενοδοχείου στο Μπουένος Άιρες, επέλεξε να ακουστεί παράλληλα ένα απόσπασμα συνέντευξης του Λίαμ Πέιν με τη φωνή του.
Καθώς ο Χόραν έπαιζε κιθάρα, ο Πέιν ακούστηκε να λέει: «Πιστεύαμε ότι μπορεί να συνέβαινε κάτι, αλλά ποτέ κάτι τέτοιο. Πάντα προσπαθώ να υπενθυμίζω στον εαυτό μου από πού ξεκίνησα και πού κατάφερα να φτάσω στη ζωή μου. Είναι πραγματικά εκπληκτικό».
Δείτε βίντεο
Τα φώτα της σκηνής εκείνη τη στιγμή χαμήλωσαν και ο Χόραν παρέμεινε αμίλητος και σπετικός, με το βλέμμα του στραμμένο προς τους θεατές.
Το τραγούδι «End Of An Era» συνυπογράφει ο παραγωγός Τζούλιαν Μπουνέτα, ο οποίος τον Μάρτιο αποκάλυψε ότι γράφτηκε και διορθώθηκε αρκετές φορές μέχρι να αποτυπωθεί σωστά το συναίσθημα που ήθελε να περάσει ο καλλιτέχνης. «Δεν είναι εύκολο να γράφεις για κάτι τόσο δύσκολο, αλλά είμαι περήφανος για εκείνον», είχε πει.
Το βράδυ της Τρίτης 22 Σεπτεμβρίου, ο τραγουδιστής, ο οποίος υπήρξε μέλος του συγκροτήματος One Direction όπως και ο Λίαμ Πέιν, πραγματοποίησε την πρώτη του συναυλία στο πλαίσιο της περιοδείας του με τίτλο «Dinner Party Live on Tour». Τη στιγμή που τραγουδούσε το «End Of An Era», ένα κομμάτι που είναι αφιερωμένο στον αείμνηστο φίλο του που έφυγε από τη ζωή τον Οκτώβριο του 2024 σε ηλικία 31 ετών, έπειτα από πτώση από μπαλκόνι ξενοδοχείου στο Μπουένος Άιρες, επέλεξε να ακουστεί παράλληλα ένα απόσπασμα συνέντευξης του Λίαμ Πέιν με τη φωνή του.
Καθώς ο Χόραν έπαιζε κιθάρα, ο Πέιν ακούστηκε να λέει: «Πιστεύαμε ότι μπορεί να συνέβαινε κάτι, αλλά ποτέ κάτι τέτοιο. Πάντα προσπαθώ να υπενθυμίζω στον εαυτό μου από πού ξεκίνησα και πού κατάφερα να φτάσω στη ζωή μου. Είναι πραγματικά εκπληκτικό».
Δείτε βίντεο
@capitalofficial On the first night of his Dinner Party Live tour, @Niall Horan paid tribute to Liam Payne by playing a snippet of him talking about the success of One Direction at the end of his performance of ‘End of an Era’, which he previously shared was written about Liam. 🫶 📹: with permission from @gems🌸 | concerts & music 🤍 #niallhoran #liampayne #onedirection #dinnerpartytour ♬ original sound - Capital
Τα φώτα της σκηνής εκείνη τη στιγμή χαμήλωσαν και ο Χόραν παρέμεινε αμίλητος και σπετικός, με το βλέμμα του στραμμένο προς τους θεατές.
Το τραγούδι «End Of An Era» συνυπογράφει ο παραγωγός Τζούλιαν Μπουνέτα, ο οποίος τον Μάρτιο αποκάλυψε ότι γράφτηκε και διορθώθηκε αρκετές φορές μέχρι να αποτυπωθεί σωστά το συναίσθημα που ήθελε να περάσει ο καλλιτέχνης. «Δεν είναι εύκολο να γράφεις για κάτι τόσο δύσκολο, αλλά είμαι περήφανος για εκείνον», είχε πει.
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