Η Γιώτα Τσιμπρικίδου έφερε στον κόσμο το πρώτο της παιδί σε ηλικία 45 ετών
Η ραδιοφωνική παραγωγός γέννησε ένα υγιέστατο κορίτσι
Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εκπομπής «Super Κατερίνα», η 45χρονη ραδιοφωνική παραγωγός μπήκε το πρωί της Παρασκευής 8 Μαΐου στο μαιευτήριο και λίγη ώρα αργότερα έφερε στον κόσμο το πρώτο παιδί της, που όπως ανέφερε ο Στέφανος Κωνσταντινίδης, γεννήθηκε 2.870 γραμμάρια.
Η Έλενα Πολυκάρπου αποκάλυψε περισσότερες λεπτομέρειες στη συνέχεια: «Μπήκε πολύ πρωί σε μαιευτήριο των βορείων προαστίων, γύρω στις 6, 6 και κάτι. Γεννήθηκε το κοριτσάκι της, είναι υγιέστατο. Έχει μιλήσει και είχε έρθει εδώ τα έχει πει και με την Κατερίνα μας, το ήθελαν πάρα πολύ μαζί με τον Άγγελο τον άντρα της. Πλέουν σε πελάγη ευτυχίας. Είναι όλη η οικογένεια εκεί. Έχει αρχίσει να γεμίζει ο διάδρομος με αρκουδάκια», είπε.
Σε συνέντευξη που είχε δώσει έναν μήνα πριν η Γιώτα Τσιμπρικίδου, στην εκπομπή «Happy Day» είχε εξομολογηθεί τις δυσκολίες που αντιμετώπισε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της: «Θα φέρω προγραμματισμένα την κόρη μου στον κόσμο στις αρχές Μαΐου. Παιδεύτηκα πάρα πολύ στην εγκυμοσύνη και συνεχίζω να παιδεύομαι να πω την αλήθεια, δεν μου είναι πολύ εύκολη η εγκυμοσύνη. Δεν μπορώ καθόλου να φάω, ό,τι τρώω δεν στέκεται στο στομάχι μου και είμαι καθημερινά πολύ δύσκολα με ναυτίες και εμετούς. Έχω πάρει ένα κιλό ας πούμε, το οποίο μια φεύγει, μια έρχεται, πάει πάνω κάτω. Δόξα τω Θεώ το παιδί είναι καλά», ανέφερε.
Η ραδιοφωνική παραγωγός είχε μιλήσει και για την εξωσωματική γονιμοποίηση και τη στιγμή που ενημερώθηκε για την εγκυμοσύνη της: «Φυσικά θυμάμαι την ημέρα που έμαθα ότι είμαι έγκυος. Ήμουν έξω από αυτό το μοναστήρι, που για μένα σημαίνει πάρα πολλά, είναι η Αγία Ειρήνη η Χρυσοβαλάντου στην Παιανία. Και ήμουν εκεί έξω, όταν με πήρε ο εξωσωματικός μου στο τηλέφωνο και μου είπε "Γιωτάκι μου, πάμε καλά". Δεν ήταν η πρώτη φορά βέβαια, γιατί και στην προηγούμενη εξωσωματική εγώ ήμουν έγκυος. Μετά ξεκίνησε η αγωνία του να ξεπεράσω το πρώτο στάδιο. Δηλαδή αυτό που στην πρώτη εξωσωματική δεν πέτυχε, να πετύχει στη δεύτερη».
