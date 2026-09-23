Αστυνομικός στον Βόλο ζητούσε έως και 700 ευρώ για να σβήνει κλήσεις με κέρδη πάνω από 3.000 ευρώ την εβδομάδα, πώς τον αποκάλυψαν
Αστυνομικός στον Βόλο ζητούσε έως και 700 ευρώ για να σβήνει κλήσεις με κέρδη πάνω από 3.000 ευρώ την εβδομάδα, πώς τον αποκάλυψαν
Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τρεις φάκελοι που περιείχαν συνολικά 800 ευρώ, ενώ οι αρχές εκτιμούν πως τα παράνομα εβδομαδιαία κέρδη του ξεπερνούσαν τα 2.000 με 3.000 ευρώ
Στη σύλληψη ενός αστυνομικού που υπηρετούσε στη Θεσσαλία και συγκεκριμένα στο Τμήμα Μεταγωγών Βόλου προχώρησαν τα στελέχη της Υποδιεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βορείου Ελλάδος.
Ο επίορκος αστυνομικός κατηγορείται για δωροληψία, κατάχρηση εξουσίας, παράβαση καθήκοντος και ψευδή βεβαίωση, καθώς εκμεταλλευόταν την καίρια θέση του για να αποκομίζει τεράστια παράνομα οικονομικά οφέλη.
Όπως προέκυψε από την πολύμηνη και μεθοδική έρευνα των «Αδιάφθορων», ο συλληφθείς, ο οποίος περιγράφεται ως ιδιαίτερα αυταρχικός στη συμπεριφορά του, υπηρετούσε στη γραμματεία της υπηρεσίας του.
Από τη θέση αυτή είχε τη συνολική διαχείριση των κλήσεων και των διοικητικών ποινών που διαβιβάζονταν από διάφορες τροχονομικές και αστυνομικές αρχές προκειμένου να επιδοθούν στους οδηγούς-παραβάτες.
Αντί όμως να ακολουθεί τη νόμιμη οδό, ο αστυνομικός είχε στήσει μια ιδιότυπη «βιομηχανία» χρηματισμού. Καλούσε προσωπικά τους παραβάτες στο τμήμα για να τους ενημερώσει για τις εκκρεμότητές τους και στη συνέχεια τους ζητούσε εκβιαστικά διάφορα χρηματικά ποσά.
Η «ταρίφα» που είχε επιβάλει κυμαινόταν από 250 έως και 700 ευρώ, ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης και το ύψος του διοικητικού προστίμου.
Μόλις λάμβανε τα χρήματα, επέστρεφε αμέσως στους οδηγούς τα κατασχεμένα στοιχεία κυκλοφορίας (δίπλωμα οδήγησης, πινακίδες και άδεια) και απέκρυπτε την κλήση.
Με τον τρόπο αυτό, η βεβαιωμένη παράβαση δεν διαβιβαζόταν ποτέ στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) ή τον οικείο δήμο, εμφανίζοντας την υπόθεση ως πλήρως τακτοποιημένη.
Για να προσδίδει μάλιστα μια επίφαση νομιμότητας στις έκνομες συναλλαγές του, εφάρμοζε μια πρωτοφανή τακτική: τοποθετούσε τα χρήματα μέσα σε φακέλους, υποχρέωνε τον πολίτη να υπογράψει εξωτερικά, υπέγραφε και ο ίδιος και στη συνέχεια σφράγιζε τον φάκελο με την επίσημη υπηρεσιακή σφραγίδα της ΕΛ.ΑΣ.
Η αντίστροφη μέτρηση για την αποκάλυψη της δράσης του ξεκίνησε στις αρχές Αυγούστου, ύστερα από καταγγελία υπηκόου Πακιστάν.
Το καθοριστικό πλήγμα δόθηκε όταν ένας άλλος οδηγός, στον οποίο ζητήθηκαν 700 ευρώ για την επιστροφή πινακίδων, κατέβαλε αρχικά 350 ευρώ στις αρχές Σεπτεμβρίου πιστεύοντας πως επρόκειτο για νόμιμο παράβολο.
Όταν συνειδητοποίησε τι συνέβαινε, ενημέρωσε αξιωματικό άλλης υπηρεσίας για τη «δεύτερη δόση». Στήθηκε άμεσα επιχειρησιακή κηδεμονία από τους «Αδιάφθορους» και ο αστυνομικός συνελήφθη επ’ αυτοφώρω να κατέχει τα προσημειωμένα χαρτονομίσματα.
Ο επίορκος αστυνομικός κατηγορείται για δωροληψία, κατάχρηση εξουσίας, παράβαση καθήκοντος και ψευδή βεβαίωση, καθώς εκμεταλλευόταν την καίρια θέση του για να αποκομίζει τεράστια παράνομα οικονομικά οφέλη.
Όπως προέκυψε από την πολύμηνη και μεθοδική έρευνα των «Αδιάφθορων», ο συλληφθείς, ο οποίος περιγράφεται ως ιδιαίτερα αυταρχικός στη συμπεριφορά του, υπηρετούσε στη γραμματεία της υπηρεσίας του.
Από τη θέση αυτή είχε τη συνολική διαχείριση των κλήσεων και των διοικητικών ποινών που διαβιβάζονταν από διάφορες τροχονομικές και αστυνομικές αρχές προκειμένου να επιδοθούν στους οδηγούς-παραβάτες.
Αντί όμως να ακολουθεί τη νόμιμη οδό, ο αστυνομικός είχε στήσει μια ιδιότυπη «βιομηχανία» χρηματισμού. Καλούσε προσωπικά τους παραβάτες στο τμήμα για να τους ενημερώσει για τις εκκρεμότητές τους και στη συνέχεια τους ζητούσε εκβιαστικά διάφορα χρηματικά ποσά.
Η «ταρίφα» που είχε επιβάλει κυμαινόταν από 250 έως και 700 ευρώ, ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης και το ύψος του διοικητικού προστίμου.
Μόλις λάμβανε τα χρήματα, επέστρεφε αμέσως στους οδηγούς τα κατασχεμένα στοιχεία κυκλοφορίας (δίπλωμα οδήγησης, πινακίδες και άδεια) και απέκρυπτε την κλήση.
Με τον τρόπο αυτό, η βεβαιωμένη παράβαση δεν διαβιβαζόταν ποτέ στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) ή τον οικείο δήμο, εμφανίζοντας την υπόθεση ως πλήρως τακτοποιημένη.
Για να προσδίδει μάλιστα μια επίφαση νομιμότητας στις έκνομες συναλλαγές του, εφάρμοζε μια πρωτοφανή τακτική: τοποθετούσε τα χρήματα μέσα σε φακέλους, υποχρέωνε τον πολίτη να υπογράψει εξωτερικά, υπέγραφε και ο ίδιος και στη συνέχεια σφράγιζε τον φάκελο με την επίσημη υπηρεσιακή σφραγίδα της ΕΛ.ΑΣ.
Η αντίστροφη μέτρηση για την αποκάλυψη της δράσης του ξεκίνησε στις αρχές Αυγούστου, ύστερα από καταγγελία υπηκόου Πακιστάν.
Πώς αποκαλύφθηκε η δράση του αστυνομικού του Βόλου
Το καθοριστικό πλήγμα δόθηκε όταν ένας άλλος οδηγός, στον οποίο ζητήθηκαν 700 ευρώ για την επιστροφή πινακίδων, κατέβαλε αρχικά 350 ευρώ στις αρχές Σεπτεμβρίου πιστεύοντας πως επρόκειτο για νόμιμο παράβολο.
Όταν συνειδητοποίησε τι συνέβαινε, ενημέρωσε αξιωματικό άλλης υπηρεσίας για τη «δεύτερη δόση». Στήθηκε άμεσα επιχειρησιακή κηδεμονία από τους «Αδιάφθορους» και ο αστυνομικός συνελήφθη επ’ αυτοφώρω να κατέχει τα προσημειωμένα χαρτονομίσματα.
Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τρεις φάκελοι που περιείχαν συνολικά 800 ευρώ, ενώ οι αρχές εκτιμούν πως τα παράνομα εβδομαδιαία κέρδη του ξεπερνούσαν τα 2.000 με 3.000 ευρώ.
Η έρευνα συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό για τον εντοπισμό όλων των υποθέσεων που παραποιήθηκαν.
Η έρευνα συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό για τον εντοπισμό όλων των υποθέσεων που παραποιήθηκαν.
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