Ο γιος του Γιάννη Πάριου συνάντησε την Πενέλοπε Κρουζ στο αεροπλάνο: Γιατί δεν ήμουν εκεί να τραβήξω έστω τη φωτογραφία, έγραψε η Σοφία Αλιμπέρτη
Ο γιος του Γιάννη Πάριου συνάντησε την Πενέλοπε Κρουζ στο αεροπλάνο: Γιατί δεν ήμουν εκεί να τραβήξω έστω τη φωτογραφία, έγραψε η Σοφία Αλιμπέρτη
Ο Μιχαήλ Άγγελος Βαρθακούρης πόζαρε με τη διάσημη ηθοποιό
Την Πενέλοπε Κρουζ συνάντησε στο αεροπλάνο ο γιος του Γιάννη Πάριου, Μιχαήλ Άγγελος Βαρθακούρης, με τη Σοφία Αλιμπέρτη εκφράζει την επιθυμία της να είχε απαθανατίσει εκείνη τη στιγμή.
Ο Μιχαήλ Άγγελος Βαρθακούρης είχε μια απρόσμενη συνάντηση κατά τη διάρκεια αεροπορικής πτήσης, καθώς ταξίδεψε μαζί με τη διάσημη ηθοποιό, με τη μητέρα του να κάνει γνωστή τη συνάντησή τους, μέσω δύο εικόνων που ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.
Η Σοφία Αλιμπέρτη δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της για τις φωτογραφίες που έβγαλε ο γιος της με την Κρουζ, σημειώνοντας στο πρώτο Instagram story που έκανε: «Γιατί δεν ήμουν εκεί να τραβήξω, έστω, τη φωτογραφία; Την αγαπώ! Εσένα σε λατρεύω».
Δείτε τις φωτογραφίες
Σε δεύτερη φωτογραφία που κοινοποίησε, στην οποία ο Μιχαήλ Άγγελος Βαρθακούρης εμφανίζεται να κοιτάει χαμογελαστός την ηθοποιό, ενώ εκείνη πόζαρε με μαύρα γυαλιά ηλίου, η Σοφία Αλιμπέρτη σημείωσε: «Θα βάλω και αυτή γιατί δεν τη χορταίνω, και ας μην θες εσύ Μιχαήλ Άγγελε».
Ο Μιχαήλ Άγγελος Βαρθακούρης είχε μια απρόσμενη συνάντηση κατά τη διάρκεια αεροπορικής πτήσης, καθώς ταξίδεψε μαζί με τη διάσημη ηθοποιό, με τη μητέρα του να κάνει γνωστή τη συνάντησή τους, μέσω δύο εικόνων που ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.
Η Σοφία Αλιμπέρτη δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της για τις φωτογραφίες που έβγαλε ο γιος της με την Κρουζ, σημειώνοντας στο πρώτο Instagram story που έκανε: «Γιατί δεν ήμουν εκεί να τραβήξω, έστω, τη φωτογραφία; Την αγαπώ! Εσένα σε λατρεύω».
Δείτε τις φωτογραφίες
Σε δεύτερη φωτογραφία που κοινοποίησε, στην οποία ο Μιχαήλ Άγγελος Βαρθακούρης εμφανίζεται να κοιτάει χαμογελαστός την ηθοποιό, ενώ εκείνη πόζαρε με μαύρα γυαλιά ηλίου, η Σοφία Αλιμπέρτη σημείωσε: «Θα βάλω και αυτή γιατί δεν τη χορταίνω, και ας μην θες εσύ Μιχαήλ Άγγελε».
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