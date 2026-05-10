Γιώτα Τσιμπρικίδου για τη γέννηση της κόρης της: Νιώθω μουδιασμένη, είναι το απόλυτο θαύμα
GALA
Γιώτα Τσιμπρικίδου Γέννα Κόρη

Γιώτα Τσιμπρικίδου για τη γέννηση της κόρης της: Νιώθω μουδιασμένη, είναι το απόλυτο θαύμα

Η ραδιοφωνική παραγωγός έφερε στον κόσμο το πρώτο της παιδί την Παρασκευή 8 Μαΐου και αποκάλυψε το όνομα που θα πάρει

Γιώτα Τσιμπρικίδου για τη γέννηση της κόρης της: Νιώθω μουδιασμένη, είναι το απόλυτο θαύμα
Γεωργία Κοτζιά
Για τη γέννηση της κόρης της μίλησε η Γιώτα Τσιμπρικίδου, επισημαίνοντας πως είναι μουδιασμένη και αισθάνεται πως πρόκειται για το απόλυτο θαύμα.

Η ραδιοφωνική παραγωγός η οποία γέννησε την Παρασκευή 8 Μαΐου βγήκε σε ζωντανή σύνδεση στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο Παρέα» την Κυριακή 10 Μαΐου και δήλωσε πως είναι απόλυτα ευγνώμων: «Νιώθω μουδιασμένη. Είναι το απόλυτο θαύμα. Το ζούμε μαζί με τον άντρα μου και τους ανθρώπους που αγαπάμε. Οι πρώτες ώρες για τις μαμάδες είναι και δύσκολες μέχρι να γνωριστούν, να κοιταχτούν με το παιδί. Το ζω όμως με μεγάλη ευγνωμοσύνη και χαρά. Εύχομαι σε κάθε γυναίκα εκεί έξω που το θέλει, να το ζήσει», είπε.

Δείτε το βίντεο


Στη συνέχεια, μίλησε για τον σύζυγό της και τα συναισθήματά του μετά τη γέννηση της κόρης τους: «Ο σύζυγός μου είναι ένας πολύ τρυφερός και γλυκός μπαμπάς. Τραγουδάει πια μόνο για την κόρη του. Είναι τρελαμένος. Με τις κόρες οι μπαμπάδες κάτι παθαίνουν με την πρώτη ματιά», ανέφερε.

Η Γιώτα Τσιμπρικίδου έπειτα πρόσθεσε: «Είχα ευχηθεί ένα υγιές, χαρούμενο και τυχερό παιδί και οι ουρανοί ήταν ανοιχτοί. Η αρχή γίνεται και τώρα ξεκινάνε τα άλλα, τα ωραία και δύσκολα».

Κλείνοντας, η ραδιοφωνική παραγωγός αποκάλυψε το όνομα που θα πάρει η κόρη της: «Θα την φωνάζουμε Φύλλια. Έχει το όνομα της μητέρας του Άγγελου, που προκύπτει από το Τριανταφυλλιά, και Αλεξάνδρα από τον πατέρα μου. Θα είναι Τριανταφυλλιά-Αλεξάνδρα και θα την φωνάζουμε Φύλλια», είπε.
Γεωργία Κοτζιά

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Επιβράβευση της καινοτομίας: Το αναγκαίο θεμέλιο για ένα βιώσιμο σύστημα υγείας με επίκεντρο τον ασθενή

Επιβράβευση της καινοτομίας: Το αναγκαίο θεμέλιο για ένα βιώσιμο σύστημα υγείας με επίκεντρο τον ασθενή

Η φαρμακευτική καινοτομία δεν αποτελεί επιλογή πολιτικής, αποτελεί δικαίωμα των ασθενών και βασική προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα κάθε σύγχρονου συστήματος υγείας. Και σήμερα, στην Ελλάδα, αυτό το δικαίωμα δοκιμάζεται στην πράξη.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης