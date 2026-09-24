Εργαστήριο καλλιέργειας κάνναβης εντοπίστηκε σε σπίτι στα Άνω Λιόσια: Συνελήφθη 39χρονος, κατασχέθηκαν σχεδόν 8 κιλά

Οι αστυνομικοί έθεσαν υπό παρακολούθηση το σπίτι του και τον ακινητοποίησαν μόλις βγήκε από αυτό – Στο εσωτερικό βρέθηκαν συστήματα φωτισμού, φιλτραρίσματος, ψεκασμού και λίπανσης

39χρονου, ο οποίος φέρεται να διακινούσε ναρκωτικά στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής.



Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τρίτης (22/9), έπειτα από επιχείρηση ειδικής ομάδας του Τμήματος Άμεσης Επέμβασης Ναρκωτικών της ΓΑΔΑ.









τον ακινητοποίησαν. Στην κατοχή του βρέθηκαν 690 ευρώ και ένα κινητό τηλέφωνο.



Ακολούθησε έρευνα στο εσωτερικό της κατοικίας, όπου οι αστυνομικοί εντόπισαν το εργαστήριο καλλιέργειας κάνναβης, το οποίο διέθετε συστήματα φωτισμού, φιλτραρίσματος, ψεκασμού και λίπανσης.



Συνολικά, κατασχέθηκαν 7 κιλά και 918,6 γραμμάρια κάνναβης, δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας, καθώς και δύο οχήματα που χρησιμοποιούσε ο 39χρονος για τη διακίνηση των ναρκωτικών.



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Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ «Ειδική επιχειρησιακή ομάδα αστυνομικών του Τμήματος Άμεσης Επέμβασης Ναρκωτικών/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. εντόπισε πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο καλλιέργειας κάνναβης εντός οικίας στην περιοχή των Άνω Λιοσίων.



Στο πλαίσιο αυτό συνελήφθη, απογευματινές ώρες της 22-9-2026, 39χρονος ημεδαπός που διακινούσε ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών.



Ειδικότερα, στο πλαίσιο δράσεων του Τμήματος Άμεσης Επέμβασης Ναρκωτικών, για τη σύλληψη εμπόρων-διακινητών ναρκωτικών και κατόπιν διερεύνησης πληροφοριών αναφορικά με τη δράση ημεδαπού που δραστηριοποιούνταν στην καλλιέργεια κάνναβης και στη διακίνηση των παραγόμενων ποσοτήτων στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, επετεύχθη, μέσω ανάλυσης, διασταύρωσης και εξακρίβωσης στοιχείων, ο εντοπισμός του κατηγορουμένου και η πιστοποίηση της εγκληματικής του δράσης.



Ένα πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο καλλιέργειας κάνναβης εντόπισαν αστυνομικοί μέσα σε σπίτι στα Άνω Λιόσια , προχωρώντας στη σύλληψη ενός, ο οποίος φέρεται να διακινούσε ναρκωτικά στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής.Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τρίτης (22/9), έπειτα από επιχείρηση ειδικής ομάδας τουΟι αστυνομικοί είχαν πληροφορίες για τη δράση του 39χρονου, ο οποίος φέρεται να καλλιεργούσε κάνναβη και στη συνέχεια να διακινούσε τις ποσότητες που παρήγαγε. Μετά την αξιολόγηση και διασταύρωση των στοιχείων, κατάφεραν να τον εντοπίσουν και να οργανώσουν την επιχείρηση για τη σύλληψή του.Το απόγευμα της 22ας Σεπτεμβρίου, έθεσαν υπό παρακολούθηση το σπίτι του στα Άνω Λιόσια και, μόλις ο 39χρονος βγήκε από αυτό,. Στην κατοχή του βρέθηκανΑκολούθησε έρευνα στο εσωτερικό της κατοικίας, όπου οι αστυνομικοί, το οποίο διέθετεΣυνολικά, κατασχέθηκαν, δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας, καθώς και δύο οχήματα που χρησιμοποιούσε ο 39χρονος για τη διακίνηση των ναρκωτικών.Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.«Ειδική επιχειρησιακή ομάδα αστυνομικών του Τμήματος Άμεσης Επέμβασης Ναρκωτικών/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. εντόπισε πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο καλλιέργειας κάνναβης εντός οικίας στην περιοχή των Άνω Λιοσίων.Στο πλαίσιο αυτό συνελήφθη, απογευματινές ώρες της 22-9-2026, 39χρονος ημεδαπός που διακινούσε ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών.Ειδικότερα, στο πλαίσιο δράσεων του Τμήματος Άμεσης Επέμβασης Ναρκωτικών, για τη σύλληψη εμπόρων-διακινητών ναρκωτικών και κατόπιν διερεύνησης πληροφοριών αναφορικά με τη δράση ημεδαπού που δραστηριοποιούνταν στην καλλιέργεια κάνναβης και στη διακίνηση των παραγόμενων ποσοτήτων στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, επετεύχθη, μέσω ανάλυσης, διασταύρωσης και εξακρίβωσης στοιχείων, ο εντοπισμός του κατηγορουμένου και η πιστοποίηση της εγκληματικής του δράσης.

Απογευματινές ώρες της 22-9-2026, κατά τη συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση της ειδικής επιχειρησιακής ομάδας αστυνομικών του Τμήματος Άμεσης Επέμβασης Ναρκωτικών, έθεσαν υπό επιτήρηση την οικία του 39χρονου στην περιοχή των Άνω Λιοσίων και μόλις αυτός εξήλθε της οικίας, τον ακινητοποίησαν και εντόπισαν στην κατοχή του το χρηματικό ποσό των -690- ευρώ και κινητό τηλέφωνο.



Στη συνεχεία, διενήργησαν έρευνα εντός της οικίας του όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:



- πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο καλλιέργειας κάνναβης αποτελούμενο από συστήματα φωτισμού, φιλτραρίσματος, ψεκασμού και λίπανσης,



-7- κιλά και -918,6- γραμμ. κάνναβης,



-2- ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας και



-2- οχήματα που χρησιμοποιούσε ο 39χρονος ως μέσα διακίνησης των ναρκωτικών ουσιών.



Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα».