Η Γιώτα Τσιμπρικίδου ανακοίνωσε ότι είναι έγκυος - «Θαύμα μας, σε περιμένουμε»
GALA
Γιώτα Τσιμπρικίδου Έγκυος

Η Γιώτα Τσιμπρικίδου ανακοίνωσε ότι είναι έγκυος - «Θαύμα μας, σε περιμένουμε»

Η ραδιοφωνική παραγωγός μοιράστηκε τη χαρμόσυνη είδηση, δημοσιεύοντας φωτογραφίες της με φουσκωμένη κοιλιά

Η Γιώτα Τσιμπρικίδου ανακοίνωσε ότι είναι έγκυος - «Θαύμα μας, σε περιμένουμε»
Γεωργία Κοτζιά
7 ΣΧΟΛΙΑ
Μητέρα για πρώτη φορά θα γίνει η Γιώτα Τσιμπρικίδου, με τη ραδιοφωνική παραγωγό να μοιράζεται την ευχάριστη είδηση με μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Συγκεκριμένα, στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram δημοσίευσε μερικές φωτογραφίες, στις οποίες ποζάρει ακουμπώντας τα χέρια της στη φουσκωμένη της κοιλιά.

«Θαύμα μας, σε περιμένουμε», έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσής της, κάνοντας tag τον σύζυγό της, Άγγελο Ανδριανό, με τον οποίο παντρεύτηκε το 2023.

Δείτε την ανάρτησή της

Η Γιώτα Τσιμπρικίδου ανακοίνωσε ότι είναι έγκυος - «Θαύμα μας, σε περιμένουμε»


