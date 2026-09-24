Η Euronext βλέπει νέο κύκλο εισαγωγών στην Ελλάδα με τη ναυτιλία να πρωταγωνιστεί
Η Euronext βλέπει νέο κύκλο εισαγωγών στην Ελλάδα με τη ναυτιλία να πρωταγωνιστεί
Μπουζνά: Ισχυρό μομέντουμ για IPOs στην Ελλάδα - Η Ευρώπη χρειάζεται ενιαία κεφαλαιαγορά σύμφωνα με τον επικεφαλής της Euronext
Ισχυρή δυναμική στις νέες εισαγωγές εταιρειών στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με ειδική αναφορά στην Ελλάδα, βλέπει ο διευθύνων σύμβουλος της Euronext, Στεφάν Μπουζνά, εκτιμώντας ότι η αναταραχή στις διεθνείς αγορές δεν έχει ανακόψει την πρόθεση των επιχειρήσεων να αντλήσουν κεφάλαια μέσω των κεφαλαιαγορών.
Μιλώντας στο Bloomberg, ο επικεφαλής της Euronext υπογράμμισε ότι η «δεξαμενή» των υπό σχεδιασμό δημόσιων εγγραφών παραμένει ισχυρή, παρά τις πιέσεις που προκαλεί η άνοδος των αποδόσεων στα ομόλογα και η μεταβλητότητα στις αγορές. Όπως ανέφερε, η Ελλάδα αποτελεί μία από τις αγορές όπου καταγράφεται το τελευταίο διάστημα αυξημένη κινητικότητα.
Η αναφορά αυτή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Euronext Athens επιχειρεί να ενισχύσει τον ρόλο της ως χρηματιστηριακή πύλη για τη ναυτιλία, προσελκύοντας εταιρείες με διεθνή δραστηριότητα και ενισχύοντας τη σύνδεση της ελληνικής κεφαλαιαγοράς με έναν από τους σημαντικότερους κλάδους της οικονομίας.
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Μιλώντας στο Bloomberg, ο επικεφαλής της Euronext υπογράμμισε ότι η «δεξαμενή» των υπό σχεδιασμό δημόσιων εγγραφών παραμένει ισχυρή, παρά τις πιέσεις που προκαλεί η άνοδος των αποδόσεων στα ομόλογα και η μεταβλητότητα στις αγορές. Όπως ανέφερε, η Ελλάδα αποτελεί μία από τις αγορές όπου καταγράφεται το τελευταίο διάστημα αυξημένη κινητικότητα.
Ελλάδα και ναυτιλία στο επίκεντρο των νέων εισαγωγών«Έχουμε δει πρόσφατα ένα αρκετά ισχυρό μομέντουμ στην Ελλάδα», δήλωσε ο Μπουζνά, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στις ναυτιλιακές εταιρείες που στρέφονται στην ελληνική αγορά για την εισαγωγή τους σε ευρωπαϊκό χρηματιστήριο.
Η αναφορά αυτή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Euronext Athens επιχειρεί να ενισχύσει τον ρόλο της ως χρηματιστηριακή πύλη για τη ναυτιλία, προσελκύοντας εταιρείες με διεθνή δραστηριότητα και ενισχύοντας τη σύνδεση της ελληνικής κεφαλαιαγοράς με έναν από τους σημαντικότερους κλάδους της οικονομίας.
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