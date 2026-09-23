«Ο αδελφός μου είναι ο απόλυτος δάσκαλος»: Όσα έλεγε η Κάια Γκέρμπερ για τον Πρίσλεϊ λίγες μέρες πριν τον θάνατό του
«Ο αδελφός μου είναι ο απόλυτος δάσκαλος»: Όσα έλεγε η Κάια Γκέρμπερ για τον Πρίσλεϊ λίγες μέρες πριν τον θάνατό του
Η κόρη της Σίντι Κρόφορντ είχε εξομολογηθεί ότι οι προσωπικές δυσκολίες του αδελφού της είχαν επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο έβλεπε τον εαυτό της μέσα στην οικογένειά τους
«Απόλυτο δάσκαλο» είχε χαρακτηρίσει η Κάια Γκέρμπερ τον αδελφό της, Πρίσλεϊ, μιλώντας για την επιλογή του να είναι ανοιχτός σχετικά με τις προσωπικές του δυσκολίες και τη μάχη του με τον εθισμό.
Σε συνέντευξή της στη Vogue για το τεύχος Σεπτεμβρίου, η οποία δημοσιεύτηκε τον Αύγουστο, η Κάια είχε αναφερθεί στον τρόπο με τον οποίο οι γονείς τους, Σίντι Κρόφορντ και Ράντι Γκέρμπερ, διαχειρίζονταν αυτό που το περιοδικό περιέγραφε ως «πολυετή μάχη του Πρίσλεϊ με τον εθισμό».
«Οι γονείς μου, στο μεγαλύτερο μέρος της ζωής μας, ήταν πολύ, πολύ ιδιωτικοί και δεν μοιράζονταν τίποτα. Και τώρα έχουμε αυτόν τον απόλυτο δάσκαλο, τον αδελφό μου, που λέει: “Θα είμαι πολύ ανθρώπινος απέναντι σε όλους”», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.
Η ίδια είχε προσθέσει ότι «υπάρχουν μόνο τόσα πράγματα που μπορείς να κρύψεις από τον κόσμο», εξηγώντας παράλληλα ότι οι προσωπικές δυσκολίες του αδελφού της επηρέασαν και τον τρόπο με τον οποίο έβλεπε τον εαυτό της μέσα στην οικογένεια. Όπως είχε πει, άρχισε να θεωρεί τον εαυτό της «το εύκολο παιδί» και απέφευγε να ζητά βοήθεια. «Μου φαινόταν υπερβολικό να υπάρχουν δύο παιδιά που έχουν ανάγκη», είχε εξηγήσει.
Ο Πρίσλεϊ μιλούσε ανοιχτά για την ψυχική του υγεία και τη χρήση ουσιών, λέγοντας ότι ήθελε να βοηθήσει και άλλους ανθρώπους που περνούσαν αντίστοιχες δυσκολίες. Σε βίντεο που είχε αναρτήσει στο Instagram τον Δεκέμβριο του 2025 και αργότερα διέγραψε, είχε αναφερθεί στα φάρμακα που λάμβανε για την αντιμετώπιση κρίσεων πανικού.
«Έχω την αίσθηση ότι αν τα πω όλα αυτά, πολλοί άνθρωποι τουλάχιστον θα ξέρουν ότι υπάρχει και κάποιος άλλος που περνά το ίδιο», είχε πει. «Το δεύτερο είναι ότι ελπίζω να βρω κάποιους ανθρώπους που είναι πρόθυμοι να βοηθήσουν ή γνωρίζουν κάποιον που μπορεί να βοηθήσει».
Μόλις τέσσερις ημέρες πριν από τον θάνατό του, η Κάια Γκέρμπερ είχε αναφερθεί ξανά στον αδελφό της, αυτή τη φορά μιλώντας για τη στήριξή του, με αφορμή τη συμμετοχή της στη σειρά «The Shards».
Σε εκδήλωση στο Λος Άντζελες στις 16 Σεπτεμβρίου, είχε αποκαλύψει ότι έκανε «βραδιές προβολής» της σειράς μαζί με τους γονείς της και ότι ο Πρίσλεϊ παρακολουθούσε επίσης την εμφάνισή της. «Ο αδελφός μου τη βλέπει, κάτι που είναι πολύ γλυκό. Μου στέλνει φωτογραφίες την ώρα που παρακολουθεί», είχε αναφέρει.
Ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ πέθανε στις 20 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία 27 ετών, σε κλινική αποτοξίνωσης. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική υπηρεσία της κομητείας του Λος Άντζελες, οι διασώστες που έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν τον θάνατό του στις 9:45 το πρωί. Τα τελευταία δημοσιεύματα υποστηρίζουν ότι οι Αρχές εξετάζουν ως πιθανή αιτία θανάτου την υπερβολική δόση, ενώ οι γιατροί φαίνεται να του συνταγογραφήσουν κεταμίνη, παρά τη μάχη που έδινε με τον εθισμό.
Φωτογραφία: Shutterstock
Σε συνέντευξή της στη Vogue για το τεύχος Σεπτεμβρίου, η οποία δημοσιεύτηκε τον Αύγουστο, η Κάια είχε αναφερθεί στον τρόπο με τον οποίο οι γονείς τους, Σίντι Κρόφορντ και Ράντι Γκέρμπερ, διαχειρίζονταν αυτό που το περιοδικό περιέγραφε ως «πολυετή μάχη του Πρίσλεϊ με τον εθισμό».
«Οι γονείς μου, στο μεγαλύτερο μέρος της ζωής μας, ήταν πολύ, πολύ ιδιωτικοί και δεν μοιράζονταν τίποτα. Και τώρα έχουμε αυτόν τον απόλυτο δάσκαλο, τον αδελφό μου, που λέει: “Θα είμαι πολύ ανθρώπινος απέναντι σε όλους”», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.
Η ίδια είχε προσθέσει ότι «υπάρχουν μόνο τόσα πράγματα που μπορείς να κρύψεις από τον κόσμο», εξηγώντας παράλληλα ότι οι προσωπικές δυσκολίες του αδελφού της επηρέασαν και τον τρόπο με τον οποίο έβλεπε τον εαυτό της μέσα στην οικογένεια. Όπως είχε πει, άρχισε να θεωρεί τον εαυτό της «το εύκολο παιδί» και απέφευγε να ζητά βοήθεια. «Μου φαινόταν υπερβολικό να υπάρχουν δύο παιδιά που έχουν ανάγκη», είχε εξηγήσει.
Kaia Gerber Shared the ‘Sweet’ Way Brother Presley Showed His Support for Her 4 Days Before His Death (Exclusive) https://t.co/KzpmowQPyn— People (@people) September 23, 2026
«Έχω την αίσθηση ότι αν τα πω όλα αυτά, πολλοί άνθρωποι τουλάχιστον θα ξέρουν ότι υπάρχει και κάποιος άλλος που περνά το ίδιο», είχε πει. «Το δεύτερο είναι ότι ελπίζω να βρω κάποιους ανθρώπους που είναι πρόθυμοι να βοηθήσουν ή γνωρίζουν κάποιον που μπορεί να βοηθήσει».
Μόλις τέσσερις ημέρες πριν από τον θάνατό του, η Κάια Γκέρμπερ είχε αναφερθεί ξανά στον αδελφό της, αυτή τη φορά μιλώντας για τη στήριξή του, με αφορμή τη συμμετοχή της στη σειρά «The Shards».
Σε εκδήλωση στο Λος Άντζελες στις 16 Σεπτεμβρίου, είχε αποκαλύψει ότι έκανε «βραδιές προβολής» της σειράς μαζί με τους γονείς της και ότι ο Πρίσλεϊ παρακολουθούσε επίσης την εμφάνισή της. «Ο αδελφός μου τη βλέπει, κάτι που είναι πολύ γλυκό. Μου στέλνει φωτογραφίες την ώρα που παρακολουθεί», είχε αναφέρει.
Ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ πέθανε στις 20 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία 27 ετών, σε κλινική αποτοξίνωσης. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική υπηρεσία της κομητείας του Λος Άντζελες, οι διασώστες που έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν τον θάνατό του στις 9:45 το πρωί. Τα τελευταία δημοσιεύματα υποστηρίζουν ότι οι Αρχές εξετάζουν ως πιθανή αιτία θανάτου την υπερβολική δόση, ενώ οι γιατροί φαίνεται να του συνταγογραφήσουν κεταμίνη, παρά τη μάχη που έδινε με τον εθισμό.
Φωτογραφία: Shutterstock
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