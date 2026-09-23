Eurovision 2027: Η Ολλανδία επιστρέφει έναν χρόνο μετά την αποχώρησή της
Eurovision 2027: Η Ολλανδία επιστρέφει έναν χρόνο μετά την αποχώρησή της
Ο ολλανδικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας είχε αποχωρήσει το 2016 από τον Διαγωνισμό Τραγουδιού εξαιτίας της συμμετοχής του Ισραήλ
Στη Eurovision επιστρέφει το 2027 η Ολλανδία, έναν χρόνο μετά την αποχώρησή της από τη διοργάνωση εξαιτίας της συμμετοχής του Ισραήλ.
Ο κεντρικός οργανισμός της ολλανδικής δημόσιας ραδιοτηλεόρασης NPO επιβεβαίωσε ότι η χώρα θα συμμετάσχει στον 71ο Διαγωνισμό Τραγουδιού, ενώ μια ανεξάρτητη ομάδα ειδικών θα είναι υπεύθυνη για την επιλογή και την υποστήριξη του καλλιτέχνη.
Ο ολλανδικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας AVROTROS αποσύρθηκε από τη Eurovision του 2026, μετά την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης (EBU) να επιτρέψει στο Ισραήλ να συμμετάσχει. Η AVROTROS είχε δηλώσει προηγουμένως ότι δεν θα συμμετείχε όσο το Ισραήλ παρέμενε στον διαγωνισμό, επικαλούμενη την ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα, τους περιορισμούς στην ελευθερία του Τύπου και την πολιτική παρέμβαση γύρω από την προηγούμενη διοργάνωση της Eurovision.
Η AVROTROS αποφάσισε επίσης να μην επιστρέψει το 2027, αναφέροντας ότι οι γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή εξακολουθούν να επηρεάζουν σε υπερβολικό βαθμό τον διαγωνισμό και ότι οι αλλαγές που εισήγαγε η EBU δεν παρείχαν επαρκείς εγγυήσεις πως είχε αποκατασταθεί ο ανεξάρτητος και ουδέτερος χαρακτήρας του.
Μετά την απόφαση αυτή, η AVROTROS μετέφερε την ευθύνη για την ολλανδική συμμετοχή στο NPO. Έκτοτε, το NPO πραγματοποίησε συνομιλίες με την EBU και υποστηρίζει ότι ο οργανισμός έχει προχωρήσει σε σημαντικά βήματα σε ό,τι αφορά στους κανονισμούς της Eurovision. Σύμφωνα με το NPO, οι αλλαγές αυτές προέκυψαν εν μέρει ως αποτέλεσμα των συζητήσεων που είχαν επικριτικά διακείμενοι δημόσιοι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς με την EBU.
Το NPO αναφέρει ότι συμφώνησε με την EBU πως ο αρχικός σκοπός του διαγωνισμού θα πρέπει να βρεθεί ξανά στο επίκεντρό του. Η πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του NPO, Γιετ ντε Ράνιτς, δήλωσε: «Κατανοούμε ότι η συμμετοχή στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision προκαλεί ανάμεικτα συναισθήματα στην Ολλανδία. Ζητήσαμε ρητά από την EBU να επαναφέρει τον ενωτικό χαρακτήρα του διαγωνισμού στο επίκεντρο της διοργάνωσης, αναγνωρίζοντας ότι ζούμε σε μια εποχή γεωπολιτικής αναταραχής, πολέμων και πόλωσης».
Στη συνέχεια, τόνισε: «Τώρα αναζητούμε ξανά αυτή τη σύνδεση, λαμβάνοντας υπόψη όσα συμβαίνουν στον κόσμο, αλλά δημιουργώντας ταυτόχρονα χώρο για συζήτηση γύρω από αυτά. Για να συμβάλουμε στη διαμόρφωση και τη συνέχιση αυτής της κατεύθυνσης, εμείς ως ολλανδική δημόσια ραδιοτηλεόραση θέλουμε να συμμετέχουμε ξανά στη Eurovision. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε πραγματικά να δώσουμε από κοινού περιεχόμενο στο σύνθημα “United by Music”».
Ο κεντρικός οργανισμός της ολλανδικής δημόσιας ραδιοτηλεόρασης NPO επιβεβαίωσε ότι η χώρα θα συμμετάσχει στον 71ο Διαγωνισμό Τραγουδιού, ενώ μια ανεξάρτητη ομάδα ειδικών θα είναι υπεύθυνη για την επιλογή και την υποστήριξη του καλλιτέχνη.
Ο ολλανδικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας AVROTROS αποσύρθηκε από τη Eurovision του 2026, μετά την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης (EBU) να επιτρέψει στο Ισραήλ να συμμετάσχει. Η AVROTROS είχε δηλώσει προηγουμένως ότι δεν θα συμμετείχε όσο το Ισραήλ παρέμενε στον διαγωνισμό, επικαλούμενη την ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα, τους περιορισμούς στην ελευθερία του Τύπου και την πολιτική παρέμβαση γύρω από την προηγούμενη διοργάνωση της Eurovision.
Η AVROTROS αποφάσισε επίσης να μην επιστρέψει το 2027, αναφέροντας ότι οι γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή εξακολουθούν να επηρεάζουν σε υπερβολικό βαθμό τον διαγωνισμό και ότι οι αλλαγές που εισήγαγε η EBU δεν παρείχαν επαρκείς εγγυήσεις πως είχε αποκατασταθεί ο ανεξάρτητος και ουδέτερος χαρακτήρας του.
Μετά την απόφαση αυτή, η AVROTROS μετέφερε την ευθύνη για την ολλανδική συμμετοχή στο NPO. Έκτοτε, το NPO πραγματοποίησε συνομιλίες με την EBU και υποστηρίζει ότι ο οργανισμός έχει προχωρήσει σε σημαντικά βήματα σε ό,τι αφορά στους κανονισμούς της Eurovision. Σύμφωνα με το NPO, οι αλλαγές αυτές προέκυψαν εν μέρει ως αποτέλεσμα των συζητήσεων που είχαν επικριτικά διακείμενοι δημόσιοι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς με την EBU.
Το NPO αναφέρει ότι συμφώνησε με την EBU πως ο αρχικός σκοπός του διαγωνισμού θα πρέπει να βρεθεί ξανά στο επίκεντρό του. Η πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του NPO, Γιετ ντε Ράνιτς, δήλωσε: «Κατανοούμε ότι η συμμετοχή στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision προκαλεί ανάμεικτα συναισθήματα στην Ολλανδία. Ζητήσαμε ρητά από την EBU να επαναφέρει τον ενωτικό χαρακτήρα του διαγωνισμού στο επίκεντρο της διοργάνωσης, αναγνωρίζοντας ότι ζούμε σε μια εποχή γεωπολιτικής αναταραχής, πολέμων και πόλωσης».
Στη συνέχεια, τόνισε: «Τώρα αναζητούμε ξανά αυτή τη σύνδεση, λαμβάνοντας υπόψη όσα συμβαίνουν στον κόσμο, αλλά δημιουργώντας ταυτόχρονα χώρο για συζήτηση γύρω από αυτά. Για να συμβάλουμε στη διαμόρφωση και τη συνέχιση αυτής της κατεύθυνσης, εμείς ως ολλανδική δημόσια ραδιοτηλεόραση θέλουμε να συμμετέχουμε ξανά στη Eurovision. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε πραγματικά να δώσουμε από κοινού περιεχόμενο στο σύνθημα “United by Music”».
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