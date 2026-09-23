Μη χάσετε το νέο τεύχος του Cantina: Απολαυστική Οικονομική Κουζίνα

Μετά από επισταμένη έρευνα της ομάδας του Cantina δημιουργήθηκε ένα τεύχος που αξίζει να βρίσκεται σε κάθε κουζίνα. Τί περιέχει;• 100 συνταγές με έξυπνο budget που δίνουν λύσεις στην καθημερινότητά μας• 4 εβδομαδιαία μενού για 4 άτομα, από 148€ έως 187€• Πώς με 20€ μαγειρεύουμε 8 γεύματα• Πώς ετοιμάζουμε 10 πιάτα με 54€Στο νέο τεύχος του Cantina βάζουμε στο τραπέζι μας πιάτα γεμάτα γεύση, χωρίς περιττό κόστος, οργανώνοντας έξυπνα τις εβδομαδιαίες και μηνιαίες αγορές μας.Περισσότερη γεύση, λιγότερη σπατάλη και σωστό budget για το τραπέζι της κάθε μέρας!Ξεφυλλίστε τις σελίδες του τεύχους και ανακαλύψτε:Με σωστό υπολογισμό και συνδυασμούς που δίνουν ποικιλία στο τραπέζι, ετοιμάζουμε για ένα άτομο δέκα πιάτα για όλη την εβδομάδα με συνολικό κόστος 54€.Φακές σούπα με λαδολέμονο, Χοιρινά μπιφτέκια με μυρωδικά, Γαρίδες σαγανάκι, Μπουτάκια κοτόπουλου με μανιτάρια φρέσκα, Πατάτες γιαχνί με λουκάνικο χωριάτικο, Χοιρινό μπούτι κοκκινιστό με πατάτες κ.ά.Με 16 υλικά ετοιμάζουμε 8 διαφορετικές εύκολες συνταγές για ένα άτομο, που αξιοποιούν κάθε αγορά μέχρι το τελευταίο σεντ.Ετοιμάζουμε:Από Μπουρίτο με χοιρινό κιμά, φασόλια & ρύζι και Τηγανητό ρύζι με τόνο & αυγό μέχρι Αυγοσαλάτα, Σπανακοπιτάκια και Ρυζοκεφτεδάκια με γλυκοπατάτα, φέτα & γραβιέρα.Από το κοτόπουλο με ρύζι μέχρι τα λαζάνια μανιταριών της Κυριακής, αυτή η εβδομάδα έχει πολλά να δοκιμάσουμε. Το μπριάμ επιστρέφει την επόμενη μέρα ως φριτάτα, το κοτόπουλο γίνεται σαλάτα με γιαούρτι και κάρυ, ενώ η γλυκοπατάτα βρίσκει θέση σε δύο διαφορετικά πιάτα. Επτά ημέρες, τρία γεύματα την ημέρα, με συνταγές που αξιοποιούνόσα έχουμε ήδη μαγειρέψει και μας δίνουν κάθε φορά έναν καινούργιο λόγο να καθίσουμε στο τραπέζι.Αυτή την εβδομάδα, το πρόγραμμα ξεκινά με τυροκούλουρα και καταλήγει την Κυριακή σε χοιρινό κατσαρόλας. Επίσης το λάχανο μπαίνει στο γιουβετσάκι, το σπανακόρυζο ψήνεται στον φούρνο και η ψαρόσουπα γίνεται βελουτέ με σολομό. Όσα περισσεύουν αποκτούν τηδική τους θέση στο επόμενο γεύμα. Έτσι, η σάλτσα Στρογγανόφ μπαίνει σε γκρατέν και το κυριακάτικο χοιρινό σε σάντουιτς με σαλάτα λάχανο.Τι μαγειρεύουμε όταν θέλουμε ποικιλία χωρίς να γεμίζουμε κάθε μέρα το καλάθι από την αρχή; Αυτό το μενού δίνει απαντήσεις με γνώριμα υλικά και λιγότερο αναμενόμενους συνδυασμούς. Οι γίγαντες μεταφέρονται από το ταψί στην μπρουσκέτα, η ξινομυζήθρα δίνει άλλη γεύση σε φασολάκια και ντάκο, και ανάμεσα σε όσπρια, ψάρια και μαγειρευτά ετοιμάζουμε γαλατόπιτα με σύκα και τα pancakes μπανάνας.Στο ψυγείο έχουμε βρασμένα ρεβίθια και ψημένο κοτόπουλο. Στον πάγκο ντομάτες, πατάτες, αυγά και παξιμάδια. Από αυτά ξεκινά το πλάνο της εβδομάδας. Χούμους για κάποιο βράδυ, τορτίγια με το κοτόπουλο που περίσσεψε, πατατοσαλάτα δίπλα στις σαρδέλες. Στο τέλος της εβδομάδας, από το κυριακάτικο, μεσημεριανό κατσικάκι πουπερίσσεψε, ετοιμάζουμε ένα πλούσιο χορταστικό σάντουιτς.Ραντεβού με τους ανθρώπους πίσω από τους πάγκους της γειτονιάς. Τι λέει η σχέση μας με τη λαϊκή για τον τρόπο που ζούμε και τρώμε σήμερα;Φρέσκο, κατεψυγμένο ή κονσέρβα;: Πόσο προσφορές είναι οι προσφορές στα σούπερ μάρκετ;Το χρηματιστήριο των τροφίμων: πώς τα φθηνά γίνονται ακριβά; Η νέα οικονομία της απόλαυσηςΠώς η ακρίβεια μας μαθαίνει να επιλέγουμε πολύ πιο προσεκτικά πού αξίζει να ξοδέψουμε.στο σπίτι: Πόσα τρόφιμα από αυτά που αγοράζουμε τρώμε πραγματικά;Tips & tricks: Ένας οδηγός για σωστή διαχείριση της πρώτης ύλης, λιγότερη σπατάλη και ευέλικτη μαγειρική.20 ελληνικά λευκά κρασιά από συνδυασμούς Ασύρτικου με άλλες ποικιλίες.Αυτή την Κυριακή με το Θέμα.Μην το χάσετε!