Η πιο σημαντική ρουτίνα δεν είναι αυτή που οδηγεί στον ύπνο. Είναι εκείνη που κάνει ένα παιδί να νιώθει ασφαλές.
Δείτε βίντεο: 33χρονος στην Αγγλία χτύπησε άσχημα οδηγό λεωφορείου με μηχάνημα εισιτηρίων, έκλεψε το όχημα και τράκαρε
Δείτε βίντεο: 33χρονος στην Αγγλία χτύπησε άσχημα οδηγό λεωφορείου με μηχάνημα εισιτηρίων, έκλεψε το όχημα και τράκαρε
Συνελήφθη ο 33χρονος για ληστεία και επικίνδυνη οδήγηση - Δεν τραυματίστηκε κανείς εκτός από τον οδηγό του λεωφορείου
Ένα απίστευτο σκηνικό σημειώθηκε πριν από λίγες ημέρες στο Shropshire της Αγγλίας, όταν ένας άνδρας ξήλωσε το μηχάνημα εισιτηρίων και χτύπησε στο κεφάλι τον οδηγό ενός λεωφορείου. Στη συνέχεια έκλεψε το λεωφορείο και έπεσε πάνω σε σταθευμένα αυτοκίνητα.
Όπως αναφέρει το BBC, μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα η Αστυνομία κατάφερε να ακινητοποιήσει το λεωφορείο και να συλλάβει τον 33χρονο για κλοπή και επικίνδυνη οδήγηση στην οδό «Court Street» του Τέλφορντ, γύρω στις 18:35 (τοπική ώρα) την Παρασκευή (18/9).
Σοκαριστικά βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media καταγράφουν το βίαιο περιστατικό. Παράλληλα, ακούγονται οι φωνές των περαστικών που φωνάζουν για να σταματήσει το όχημα ο 33χρονος και προτρέπουν τον κόσμο να απομακρυνθεί από τη μέση.
Όπως αναφέρει το BBC, μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα η Αστυνομία κατάφερε να ακινητοποιήσει το λεωφορείο και να συλλάβει τον 33χρονο για κλοπή και επικίνδυνη οδήγηση στην οδό «Court Street» του Τέλφορντ, γύρω στις 18:35 (τοπική ώρα) την Παρασκευή (18/9).
Από το περιστατικό δεν τραυματίστηκε κανείς εκτός από τον οδηγό του λεωφορείου, ο οποίος φέρει μόνο ελαφρά τραύματα
Insane footage out of Telford this evening as an invader attacks a bus driver and steals the bus!— Tommy Robinson 🇬🇧 (@TRobinsonNewEra) September 18, 2026
Crashing into multiple vehicles as he drove through the town! pic.twitter.com/1u9vwdR68U
Σοκαριστικά βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media καταγράφουν το βίαιο περιστατικό. Παράλληλα, ακούγονται οι φωνές των περαστικών που φωνάζουν για να σταματήσει το όχημα ο 33χρονος και προτρέπουν τον κόσμο να απομακρυνθεί από τη μέση.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα