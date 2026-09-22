Δείτε βίντεο: 33χρονος στην Αγγλία χτύπησε άσχημα οδηγό λεωφορείου με μηχάνημα εισιτηρίων, έκλεψε το όχημα και τράκαρε
ΚΟΣΜΟΣ
Αγγλία Κλοπή Επικίνδυνη οδήγηση Λεωφορείο Οδηγός

Δείτε βίντεο: 33χρονος στην Αγγλία χτύπησε άσχημα οδηγό λεωφορείου με μηχάνημα εισιτηρίων, έκλεψε το όχημα και τράκαρε

Συνελήφθη ο 33χρονος για ληστεία και επικίνδυνη οδήγηση - Δεν τραυματίστηκε κανείς εκτός από τον οδηγό του λεωφορείου

Δείτε βίντεο: 33χρονος στην Αγγλία χτύπησε άσχημα οδηγό λεωφορείου με μηχάνημα εισιτηρίων, έκλεψε το όχημα και τράκαρε
67 ΣΧΟΛΙΑ
Ένα απίστευτο σκηνικό σημειώθηκε πριν από λίγες ημέρες στο Shropshire της Αγγλίας, όταν ένας άνδρας ξήλωσε το μηχάνημα εισιτηρίων και χτύπησε στο κεφάλι τον οδηγό ενός λεωφορείου. Στη συνέχεια έκλεψε το λεωφορείο και έπεσε πάνω σε σταθευμένα αυτοκίνητα. 

Όπως αναφέρει το BBC, μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα η Αστυνομία κατάφερε να ακινητοποιήσει το λεωφορείο και να συλλάβει τον 33χρονο για κλοπή και επικίνδυνη οδήγηση στην οδό «Court Street» του Τέλφορντ, γύρω στις 18:35 (τοπική ώρα) την Παρασκευή (18/9).

Από το περιστατικό δεν τραυματίστηκε κανείς εκτός από τον οδηγό του λεωφορείου, ο οποίος φέρει μόνο ελαφρά τραύματα

Σοκαριστικά βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media καταγράφουν το βίαιο περιστατικό. Παράλληλα, ακούγονται οι φωνές των περαστικών που φωνάζουν για να σταματήσει το όχημα ο 33χρονος και προτρέπουν τον κόσμο να απομακρυνθεί από τη μέση.

67 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Telekom: Digital Optimism στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης

Η Telekom επενδύει σε μια προσέγγιση όπου η Τεχνητή Νοημοσύνη γίνεται πιο προσβάσιμη και χρήσιμη στην καθημερινότητα.

IdEF: Το Γαλλικό Κολλέγιο που φέρνει τη δημόσια γαλλική εκπαίδευση στην Ελλάδα

Με πάνω από 30 χρόνια συνεχή και συνεπή παρουσία στην εκπαίδευση, το IdEF φέρνει την ακαδημαϊκή εμπειρία ενός δημόσιου γαλλικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα, χωρίς να χρειάζεται κανείς να μετακομίσει στο εξωτερικό.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης