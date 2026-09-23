Τζέιμι Φοξ για την απόφαση να γίνει ξανά πατέρας στα 58: «Το έχω ακόμα»
Τζέιμι Φοξ για την απόφαση να γίνει ξανά πατέρας στα 58: «Το έχω ακόμα»
Ο ηθοποιός ετοιμάζεται να αποκτήσει το τρίτο του παιδί
Στην απόφασή του να γίνει ξανά πατέρας στα 58 του αναφέρθηκε ο Τζέιμι Φοξ, δηλώνοντας με χιούμορ πως αισθάνεται ότι «το έχει ακόμα» και πως είναι έτοιμος να μεγαλώσει ξανά την οικογένειά του.
Ο ηθοποιός μίλησε για την επικείμενη γέννηση του τρίτου παιδιού του, την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου μέσω της συνέντευξης που έδωσε στην εκπομπή «Jimmy Kimmel Live!». «Έχω ένα μωρό καθ' οδόν, ακόμα το έχω!» είπε ο Φοξ.
Περιγράφοντας στον Κίμελ τα μελλοντικά του σχέδια και την καθημερινότητα που θα έχει ως γονέας ενός μικρού παιδιού, ο ηθοποιός δήλωσε: «Ετοιμάζομαι να ξαναμπώ στη διαδικασία να πηγαίνω το παιδί στο σχολείο. Δεν ήμουν αναποφάσιστος γι' αυτό, αλλά το να είμαι 58... καταλαβαίνεις τι εννοώ;».
Ο Φοξ αναφέρθηκε μάλιστα στον Αλ Πατσίνο, ο οποίος απέκτησε το 2023 παιδί με την τότε σύντροφό του, Νουρ Αλφαλά, όταν εκείνος ήταν 83 ετών. Ο ηθοποιός είπε ότι είχε συναντήσει τον Πατσίνο και πως η συζήτησή τους τον έκανε να αισθανθεί ακόμη πιο άνετα με την απόφασή του. «Συνάντησα τον Αλ Πατσίνο, οπότε αν ποτέ ήμουν αναποφάσιστος, σταμάτησα να είμαι, μιλώντας μαζί του» είπε.
Δείτε βίντεο από τη συνέντευξη
Ο Κίμελ τον ρώτησε αν έχει υπολογίσει ποτέ πόσο χρονών θα είναι όταν το μωρό του φτάσει σε συγκεκριμένες ηλικίες. Ο Φοξ απάντησε με το ίδιο χιουμοριστικό ύφος: «Λέω και στη σύντροφό μου: “Κάνε υπομονή για 12 χρόνια”. Αν είμαι 58, σε 12 χρόνια θα είμαι 70... θα μου βάλεις μια κουβέρτα πάνω από τους μηρούς, θα μου δώσεις λίγη πουτίγκα...».
Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο ηθοποιός μίλησε και για την περιπέτεια υγείας που πέρασε στο παρελθόν. Όπως έχει γίνει γνωστό, υπέστη εγκεφαλική αιμορραγία που οδήγησε σε εγκεφαλικό επεισόδιο, ενώ βρισκόταν στα γυρίσματα της ταινίας «Back in Action».
Ο ίδιος δήλωσε στον παρουσιαστή ότι έχει πλέον αναρρώσει πλήρως. «Νιώθω φανταστικά» είπε. «Πέρασα κάποια πράγματα, δεν ήξερα αν θα επέστρεφα εδώ. Συγκινούμαι εύκολα και κλαίω τώρα, γιατί δεν πίστευα ότι θα ξαναέβλεπα όλους αυτούς τους υπέροχους ανθρώπους» πρόσθεσε.
Ο ηθοποιός περιμένει το πρώτο παιδί του με την 31χρονη σύντροφό του, Άλις Χάκστεπ. Ο Τζέιμι Φοξ έχει ακόμη δύο κόρες από προηγούμενες σχέσεις, την 32χρονη Κορίν και την 18χρονη Ανέλισ. Την Κορίν την απέκτησε με την πρώην σύντροφό του Κόνι Κλάιν και την Ανέλισ με την Κρίστιν Γκράνις.
Ο ηθοποιός μίλησε για την επικείμενη γέννηση του τρίτου παιδιού του, την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου μέσω της συνέντευξης που έδωσε στην εκπομπή «Jimmy Kimmel Live!». «Έχω ένα μωρό καθ' οδόν, ακόμα το έχω!» είπε ο Φοξ.
Jamie Foxx Jokes He’s ‘Still Got It’ as He Opens Up About Becoming a Dad Again at 58: ‘About to be Back in the Drop-Off Line’ https://t.co/qnxPfHAfvl— People (@people) September 23, 2026
Ο Φοξ αναφέρθηκε μάλιστα στον Αλ Πατσίνο, ο οποίος απέκτησε το 2023 παιδί με την τότε σύντροφό του, Νουρ Αλφαλά, όταν εκείνος ήταν 83 ετών. Ο ηθοποιός είπε ότι είχε συναντήσει τον Πατσίνο και πως η συζήτησή τους τον έκανε να αισθανθεί ακόμη πιο άνετα με την απόφασή του. «Συνάντησα τον Αλ Πατσίνο, οπότε αν ποτέ ήμουν αναποφάσιστος, σταμάτησα να είμαι, μιλώντας μαζί του» είπε.
Δείτε βίντεο από τη συνέντευξη
Ο Κίμελ τον ρώτησε αν έχει υπολογίσει ποτέ πόσο χρονών θα είναι όταν το μωρό του φτάσει σε συγκεκριμένες ηλικίες. Ο Φοξ απάντησε με το ίδιο χιουμοριστικό ύφος: «Λέω και στη σύντροφό μου: “Κάνε υπομονή για 12 χρόνια”. Αν είμαι 58, σε 12 χρόνια θα είμαι 70... θα μου βάλεις μια κουβέρτα πάνω από τους μηρούς, θα μου δώσεις λίγη πουτίγκα...».
Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο ηθοποιός μίλησε και για την περιπέτεια υγείας που πέρασε στο παρελθόν. Όπως έχει γίνει γνωστό, υπέστη εγκεφαλική αιμορραγία που οδήγησε σε εγκεφαλικό επεισόδιο, ενώ βρισκόταν στα γυρίσματα της ταινίας «Back in Action».
Ο ίδιος δήλωσε στον παρουσιαστή ότι έχει πλέον αναρρώσει πλήρως. «Νιώθω φανταστικά» είπε. «Πέρασα κάποια πράγματα, δεν ήξερα αν θα επέστρεφα εδώ. Συγκινούμαι εύκολα και κλαίω τώρα, γιατί δεν πίστευα ότι θα ξαναέβλεπα όλους αυτούς τους υπέροχους ανθρώπους» πρόσθεσε.
Ο ηθοποιός περιμένει το πρώτο παιδί του με την 31χρονη σύντροφό του, Άλις Χάκστεπ. Ο Τζέιμι Φοξ έχει ακόμη δύο κόρες από προηγούμενες σχέσεις, την 32χρονη Κορίν και την 18χρονη Ανέλισ. Την Κορίν την απέκτησε με την πρώην σύντροφό του Κόνι Κλάιν και την Ανέλισ με την Κρίστιν Γκράνις.
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