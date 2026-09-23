Τζέιμι Φοξ για την απόφαση να γίνει ξανά πατέρας στα 58: «Το έχω ακόμα»

την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου μέσω της συνέντευξης που έδωσε

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Ο ηθοποιός περιμένει το πρώτο παιδί του με την 31χρονη σύντροφό του, Άλις Χάκστεπ. Ο Τζέιμι Φοξ έχει ακόμη δύο κόρες από προηγούμενες σχέσεις, την 32χρονη Κορίν και την 18χρονη Ανέλισ. Την Κορίν την απέκτησε με την πρώην σύντροφό του Κόνι Κλάιν και την Ανέλισ με την Κρίστιν Γκράνις.