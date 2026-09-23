Γιώργος Γεροντιδάκης για Ντορέττα Παπαδημητρίου: Σε σχέση με εμένα είναι 100 φορές πιο ταλαντούχα, την παρακολουθώ με πολύ μεγάλο θαυμασμό
Γιώργος Γεροντιδάκης για Ντορέττα Παπαδημητρίου: Σε σχέση με εμένα είναι 100 φορές πιο ταλαντούχα, την παρακολουθώ με πολύ μεγάλο θαυμασμό
Είμαστε περίπου δύο χρόνια μαζί, δεν τσακωνόμαστε ποτέ, είπε ο ηθοποιός για τη σύντροφό του
Τον θαυμασμό του για την Ντορέττα Παπαδημητρίου εξέφρασε δημόσια ο Γιώργος Γεροντιδάκης, τονίζοντας πως σε σύγκριση με τον ίδιο, η σύντροφός του είναι «100 φορές» πιο ταλαντούχα.
Ο ηθοποιός ήταν καλεσμένος την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή «Το Πρωινό» μιλώντας μεταξύ άλλων για τη σχέση και την καθημερινότητά τους, αλλά και για το κομμάτι της έκθεσης.
Αναφερόμενος στις επαγγελματικές δραστηριότητες της Ντορέττας Παπαδημητρίου, ο Γιώργος Γεροντιδάκης εξέφρασε τον θαυμασμό που τρέφει για εκείνη: «Η Ντορέττα είναι ένας άνθρωπος, ένας επιχειρηματίας του εαυτού της. Και εγώ το θαυμάζω αυτό. Σε σχέση με εμένα είναι 100 φορές ταλαντούχα. Είναι πολύ καλή παρουσιάστρια, χορεύει εξαιρετικά. Τραγουδάει. Είναι ηθοποιός που δουλεύει στο θέατρο και κινηματογράφο. Εγώ απλά είμαι ένας άνθρωπος που παίζει. Τίποτα άλλο. Οπότε κάθομαι και την παρακολουθώ με πολύ μεγάλο θαυμασμό για αυτά τα οποία καταφέρνει. Δεν μπαίνουμε στη διαδικασία αυτή να συζητάμε για τα επαγγελματικά. Το μεγαλύτερο λάθος το οποίο έμαθα με τα χρόνια είναι να βάλω τη δουλειά στο σπίτι».
Δείτε το βίντεο
Όσο για την καθημερινότητά τους και το γεγονός ότι και οι δύο ασχολούνται με τον αθλητισμό, ο ηθοποιός σχολίασε ότι δεν γυμνάζονται μαζί, καθώς ο καθένας διατηρεί το δικό του πρόγραμμα: «Καλά είμαστε με την Ντορέττα. Να είμαστε καλά όλοι μας. Δεν την αφήνω να κερδίζει στο μακροβούτι, είναι αθλήτρια. Είναι ανταγωνιστική με την καλή έννοια, ο αθλητισμός είναι μέσα στην καθημερινότητά μας. Δεν πάμε μαζί γυμναστήριο, δεν υπάρχει αυτό. Κάνουμε ξέχωρα πράγματα. Ο καθένας έχει τη δική του ζωή. Δεν επεμβαίνουμε στο πρόγραμμα του αλλουνού και έτσι είναι και το φυσιολογικό, αλλά προφανώς δεν μπορείς να αφήσεις έναν άνθρωπο, γιατί κι εγώ είμαι ανταγωνιστικός, οπότε κερδίζει με την αξία της».
Στη συνέχεια, ο ηθοποιός εξήγησε ότι η επιλογή να δείξουν κομμάτια της σχέσης τους στα social media έγινε σταδιακά, χωρίς ωστόσο «να κρύβονται» όπως είπε: «Μα ποτέ δεν κρύφτηκε κάτι για τη σχέση μας. Μα αυτό το πράγμα που πολλές φορές ακούγεται για διάφορους ανθρώπους, όχι για μένα προσωπικά, είναι όχι τεράστιο ψέμα, αλλά θέλω να πω ότι στην πραγματικότητα δεν έχεις κρυφτεί. Δηλαδή, όταν κάτι είναι στην αρχή, είναι σαν σπάργανα. Είναι κάτι το οποίο θες να το ζήσεις. Που και τώρα το ζεις, αλλά η εξωστρέφεια που λες, άμα παρατηρήσεις ας πούμε προφίλ, γιατί ζούμε κι εμείς με ένα κινητό στο χέρι, ανθρώπων και φίλων μου κυρίως, οι άνθρωποι βγάζουν χιλιάδες φωτογραφίες. Τυγχάνει εμείς με έναν τρόπο να είμαστε γνωστοί γι’ αυτά τα οποία έχουμε κάνει. Και μια φωτογραφία που θα ανέβει μπορεί να αναπαραχθεί εκατό χιλιάδες φορές».
Ο Γιώργος Γεροντιδάκης αναφέρθηκε και στα στοιχεία που θεωρεί ότι τους έφεραν κοντά, δίνοντας έμφαση στην ηρεμία και στην απόλαυση της καθημερινότητας. Όπως είπε, η σχέση τους χαρακτηρίζεται από συζήτηση και πολύ γέλιο, ενώ τόνισε ότι δεν έχουν συχνά εντάσεις: «Είμαστε περίπου δύο χρόνια μαζί. Ταιριάξαμε εκτός από το κομμάτι φυσικά της εξωτερικής εμφάνισης, στο κομμάτι της ηρεμίας και της πραγματικής απόλαυσης, του τι σημαίνει να περνάς όμορφα. Η ηρεμία που θεωρώ ότι προσφέρει ο ένας στον άλλον είναι το σημαντικότερο στοιχείο. Δεν τσακωνόμαστε ποτέ. Σε μικρότερη ηλικία ίσως να ήμουν πολύ πιο επιθετικός σε κάποια πράγματα, αλλά τώρα οφείλω να σκεφτώ και ότι ο άνθρωπος που είναι απέναντί μου μπορεί να έχει δίκιο ή να σκεφτώ αυτό το πράγμα το οποίο λέει. Οπότε μπαίνουμε σε μια διαδικασία συζήτησης και όχι ανάλυσης, αλλά μιας σκέψης. Γελάμε πάρα πολύ».
Ο ηθοποιός ήταν καλεσμένος την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή «Το Πρωινό» μιλώντας μεταξύ άλλων για τη σχέση και την καθημερινότητά τους, αλλά και για το κομμάτι της έκθεσης.
Αναφερόμενος στις επαγγελματικές δραστηριότητες της Ντορέττας Παπαδημητρίου, ο Γιώργος Γεροντιδάκης εξέφρασε τον θαυμασμό που τρέφει για εκείνη: «Η Ντορέττα είναι ένας άνθρωπος, ένας επιχειρηματίας του εαυτού της. Και εγώ το θαυμάζω αυτό. Σε σχέση με εμένα είναι 100 φορές ταλαντούχα. Είναι πολύ καλή παρουσιάστρια, χορεύει εξαιρετικά. Τραγουδάει. Είναι ηθοποιός που δουλεύει στο θέατρο και κινηματογράφο. Εγώ απλά είμαι ένας άνθρωπος που παίζει. Τίποτα άλλο. Οπότε κάθομαι και την παρακολουθώ με πολύ μεγάλο θαυμασμό για αυτά τα οποία καταφέρνει. Δεν μπαίνουμε στη διαδικασία αυτή να συζητάμε για τα επαγγελματικά. Το μεγαλύτερο λάθος το οποίο έμαθα με τα χρόνια είναι να βάλω τη δουλειά στο σπίτι».
Δείτε το βίντεο
Όσο για την καθημερινότητά τους και το γεγονός ότι και οι δύο ασχολούνται με τον αθλητισμό, ο ηθοποιός σχολίασε ότι δεν γυμνάζονται μαζί, καθώς ο καθένας διατηρεί το δικό του πρόγραμμα: «Καλά είμαστε με την Ντορέττα. Να είμαστε καλά όλοι μας. Δεν την αφήνω να κερδίζει στο μακροβούτι, είναι αθλήτρια. Είναι ανταγωνιστική με την καλή έννοια, ο αθλητισμός είναι μέσα στην καθημερινότητά μας. Δεν πάμε μαζί γυμναστήριο, δεν υπάρχει αυτό. Κάνουμε ξέχωρα πράγματα. Ο καθένας έχει τη δική του ζωή. Δεν επεμβαίνουμε στο πρόγραμμα του αλλουνού και έτσι είναι και το φυσιολογικό, αλλά προφανώς δεν μπορείς να αφήσεις έναν άνθρωπο, γιατί κι εγώ είμαι ανταγωνιστικός, οπότε κερδίζει με την αξία της».
Στη συνέχεια, ο ηθοποιός εξήγησε ότι η επιλογή να δείξουν κομμάτια της σχέσης τους στα social media έγινε σταδιακά, χωρίς ωστόσο «να κρύβονται» όπως είπε: «Μα ποτέ δεν κρύφτηκε κάτι για τη σχέση μας. Μα αυτό το πράγμα που πολλές φορές ακούγεται για διάφορους ανθρώπους, όχι για μένα προσωπικά, είναι όχι τεράστιο ψέμα, αλλά θέλω να πω ότι στην πραγματικότητα δεν έχεις κρυφτεί. Δηλαδή, όταν κάτι είναι στην αρχή, είναι σαν σπάργανα. Είναι κάτι το οποίο θες να το ζήσεις. Που και τώρα το ζεις, αλλά η εξωστρέφεια που λες, άμα παρατηρήσεις ας πούμε προφίλ, γιατί ζούμε κι εμείς με ένα κινητό στο χέρι, ανθρώπων και φίλων μου κυρίως, οι άνθρωποι βγάζουν χιλιάδες φωτογραφίες. Τυγχάνει εμείς με έναν τρόπο να είμαστε γνωστοί γι’ αυτά τα οποία έχουμε κάνει. Και μια φωτογραφία που θα ανέβει μπορεί να αναπαραχθεί εκατό χιλιάδες φορές».
Ο Γιώργος Γεροντιδάκης αναφέρθηκε και στα στοιχεία που θεωρεί ότι τους έφεραν κοντά, δίνοντας έμφαση στην ηρεμία και στην απόλαυση της καθημερινότητας. Όπως είπε, η σχέση τους χαρακτηρίζεται από συζήτηση και πολύ γέλιο, ενώ τόνισε ότι δεν έχουν συχνά εντάσεις: «Είμαστε περίπου δύο χρόνια μαζί. Ταιριάξαμε εκτός από το κομμάτι φυσικά της εξωτερικής εμφάνισης, στο κομμάτι της ηρεμίας και της πραγματικής απόλαυσης, του τι σημαίνει να περνάς όμορφα. Η ηρεμία που θεωρώ ότι προσφέρει ο ένας στον άλλον είναι το σημαντικότερο στοιχείο. Δεν τσακωνόμαστε ποτέ. Σε μικρότερη ηλικία ίσως να ήμουν πολύ πιο επιθετικός σε κάποια πράγματα, αλλά τώρα οφείλω να σκεφτώ και ότι ο άνθρωπος που είναι απέναντί μου μπορεί να έχει δίκιο ή να σκεφτώ αυτό το πράγμα το οποίο λέει. Οπότε μπαίνουμε σε μια διαδικασία συζήτησης και όχι ανάλυσης, αλλά μιας σκέψης. Γελάμε πάρα πολύ».
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