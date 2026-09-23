Νίκαια: Άνδρας κρατά τη γυναίκα του μέσα στο σπίτι του και δηλώνει οπλισμένος
ΕΛΛΑΔΑ
Νίκαια ομηρεία Σύζυγος Ενδοοικογενειακή βία

Νίκαια: Άνδρας κρατά τη γυναίκα του μέσα στο σπίτι του και δηλώνει οπλισμένος

Ισχυρή αστυνομική κινητοποίηση για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας - Έχει διακοπεί η κυκλοφορία προς τη Σοφοκλέους από τη συμβολή με τη Βουρνόβα

Νίκαια: Άνδρας κρατά τη γυναίκα του μέσα στο σπίτι του και δηλώνει οπλισμένος
Μαρίνος Αλειφέρης, Παναγιώτης Βλαχουτσάκος, Λίνα Κεκέση
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Σε εξέλιξη είναι υπόθεση ομηρείας στη Νίκαια, έπειτα από περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σε σπίτι στην οδό Σοφοκλέους 20. Στο σημείο σπεύδει διαπραγματευτής της ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας 49χρονος φέρεται να κρατά μέσα στο σπίτι την 44χρονη γυναίκα του και να μην της επιτρέπει να εξέλθει, ενώ έχει δηλώσει ότι είναι οπλισμένος.  Τόσο ο άνδρας, όσο και η γυναίκα, φέρονται να έχουν ιστορικό ψυχιατρικής πάθησης.



Στο σημείο έχουν σπεύσει αστυνομικές δυνάμεις, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση για την ασφαλή διαχείριση του περιστατικού. Λόγω της κινητοποίησης, η Τροχαία πραγματοποιεί εκτροπή της κυκλοφορίας στη συμβολή των οδών Σοφοκλέους και Βουρνόβα, με την κίνηση προς την οδό Σοφοκλέους να έχει διακοπεί.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της γυναίκας ή για το εάν ο άνδρας έχει πράγματι στην κατοχή του όπλο.
Μαρίνος Αλειφέρης, Παναγιώτης Βλαχουτσάκος, Λίνα Κεκέση
57 ΣΧΟΛΙΑ

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