Έλεν Μίρεν: Φοβόμουν πολύ να ενσαρκώσω τη βασίλισσα Ελισάβετ στο The Queen, μέχρι τότε κανείς δεν την είχε υποδυθεί έτσι
Έλεν Μίρεν: Φοβόμουν πολύ να ενσαρκώσω τη βασίλισσα Ελισάβετ στο The Queen, μέχρι τότε κανείς δεν την είχε υποδυθεί έτσι
Εκείνη την εποχή ήταν εντελώς άγνωστο έδαφος, εξήγησε η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός, με αφορμή τα 20 χρόνια από την κυκλοφορία της ταινίας
Είκοσι χρόνια μετά την κυκλοφορία της ταινίας «The Queen», η Έλεν Μίρεν θυμάται τον φόβο που ένιωσε όταν κλήθηκε να ενσαρκώσει τη βασίλισσα Ελισάβετ Β’, σε μια εποχή που, όπως λέει, μια τόσο άμεση κινηματογραφική προσέγγιση της εν ζωή μονάρχη αποτελούσε ακόμη «άγνωστο έδαφος».
Στη βιογραφική ταινία του 2006 «The Queen», η Βρετανίδα ηθοποιός ενσάρκωσε τη βασίλισσα Ελισάβετ, προσφέροντας μια πιο προσωπική ματιά στη μονάρχη κατά τη διάρκεια της ιστορικής 70ετούς βασιλείας της. Η Ελισάβετ Β’, η μακροβιότερη μονάρχης στην ιστορία της Βρετανίας, πέθανε στις 8 Σεπτεμβρίου 2022, σε ηλικία 96 ετών.
Μιλώντας στο PEOPLE η Μίρεν, σήμερα 81 ετών, θυμήθηκε ότι φοβόταν πάρα πολύ να υποδυθεί τη βασίλισσα, απλώς «επειδή δεν είχε ξαναγίνει».
Τώρα, μετά από έξι σεζόν του «The Crown» στο Netflix και άλλες κινηματογραφικές και τηλεοπτικές απεικονίσεις της βρετανικής βασιλικής οικογένειας, «έχει γίνει ξανά και ξανά και ξανά», είπε. Όμως όταν ο μετέπειτα δημιουργός του «The Crown», Πίτερ Μόργκαν, και ο σκηνοθέτης Στίβεν Φρίαρς αποφάσισαν να παρουσιάσουν την Ελισάβετ Β’ ενόσω βρισκόταν ακόμη στον θρόνο, «δεν είχε πραγματικά ξαναγίνει», είπε η Μίρεν. «Όχι με αυτόν τον τρόπο. Εκείνη την εποχή ήταν εντελώς άγνωστο έδαφος», τόνισε.
Η ταινία «The Queen» παρακολουθεί τη βασιλική οικογένεια μετά τον θάνατο της πριγκίπισσας Νταϊάνα τον Αύγουστο του 1997, λίγο μετά την ανάληψη της πρωθυπουργίας από τον Τόνι Μπλερ. Στη βραβευμένη βιογραφική ταινία πρωταγωνίστησαν επίσης οι Μάικλ Σιν, Τζέιμς Κρόμγουελ, Έλεν ΜακΚρόρι, Άλεξ Τζένινγκς, Ρότζερ Άλαμ και Σίλβια Σιμς.
«Οι Βρετανοί έχουν μια πολύ ιδιαίτερη, όχι ακριβώς αμφίθυμη, αλλά πολύ βαθιά συναισθηματική σχέση με τη μοναρχία τους. Ειδικά με τη βασίλισσα, επειδή ήταν εκεί για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Ολόκληρες γενιές ανθρώπων, μαζί και η δική μου, γεννήθηκαν και έζησαν με εκείνη. Ήταν ένα απίστευτο σύμβολο», εξήγησε η Μίρεν.
Θυμούμενη πόσο «τρομακτικό» της φαινόταν να αναλάβει τον ρόλο, εξομολογήθηκε ότι: «Δεν είχαμε ιδέα πώς θα το δεχόταν ο κόσμος». Ο ρόλος χάρισε στη Μίρεν πλήθος διακρίσεων, με σημαντικότερη το Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου. Μια φωτογραφία από εκείνο το βράδυ έχει μείνει ανεξίτηλη στη μνήμη της.
«Ήταν ακριβώς στο τέλος της βραδιάς. Είχα επιστρέψει στην αίθουσα και εκεί ήταν ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο. Μου έπιασε το χέρι, υποκλίθηκε και το φίλησε. Και εκείνη τη στιγμή, κάποιος φωτορεπόρτερ από τον εξώστη τράβηξε αυτή τη φωτογραφία, και φαίνομαι εγώ όρθια, ο Λεονάρντο να μου φιλά το χέρι και όλο αυτό το χρυσό κομφετί να πέφτει γύρω μας», θυμήθηκε.
«Ήξερα εκείνη τη στιγμή ότι από εκεί και πέρα όλα θα ήταν κατηφόρα, γιατί τίποτα δεν θα μπορούσε να είναι τόσο υπέροχο όσο αυτό», περιέγραψε. Το να παρουσιάσει την Ελισάβετ Β’ στο κοινό με έναν νέο τρόπο αποδείχθηκε τελικά «ένα υπέροχο ταξίδι», κατέληξε.
Στη βιογραφική ταινία του 2006 «The Queen», η Βρετανίδα ηθοποιός ενσάρκωσε τη βασίλισσα Ελισάβετ, προσφέροντας μια πιο προσωπική ματιά στη μονάρχη κατά τη διάρκεια της ιστορικής 70ετούς βασιλείας της. Η Ελισάβετ Β’, η μακροβιότερη μονάρχης στην ιστορία της Βρετανίας, πέθανε στις 8 Σεπτεμβρίου 2022, σε ηλικία 96 ετών.
Μιλώντας στο PEOPLE η Μίρεν, σήμερα 81 ετών, θυμήθηκε ότι φοβόταν πάρα πολύ να υποδυθεί τη βασίλισσα, απλώς «επειδή δεν είχε ξαναγίνει».
Τώρα, μετά από έξι σεζόν του «The Crown» στο Netflix και άλλες κινηματογραφικές και τηλεοπτικές απεικονίσεις της βρετανικής βασιλικής οικογένειας, «έχει γίνει ξανά και ξανά και ξανά», είπε. Όμως όταν ο μετέπειτα δημιουργός του «The Crown», Πίτερ Μόργκαν, και ο σκηνοθέτης Στίβεν Φρίαρς αποφάσισαν να παρουσιάσουν την Ελισάβετ Β’ ενόσω βρισκόταν ακόμη στον θρόνο, «δεν είχε πραγματικά ξαναγίνει», είπε η Μίρεν. «Όχι με αυτόν τον τρόπο. Εκείνη την εποχή ήταν εντελώς άγνωστο έδαφος», τόνισε.
The Queen Turns 20: Helen Mirren Recalls Being ‘Very’ Scared to Play Queen Elizabeth II in Oscar-Winning Role (Exclusive) https://t.co/eU88qNKRql— People (@people) September 23, 2026
«Οι Βρετανοί έχουν μια πολύ ιδιαίτερη, όχι ακριβώς αμφίθυμη, αλλά πολύ βαθιά συναισθηματική σχέση με τη μοναρχία τους. Ειδικά με τη βασίλισσα, επειδή ήταν εκεί για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Ολόκληρες γενιές ανθρώπων, μαζί και η δική μου, γεννήθηκαν και έζησαν με εκείνη. Ήταν ένα απίστευτο σύμβολο», εξήγησε η Μίρεν.
Θυμούμενη πόσο «τρομακτικό» της φαινόταν να αναλάβει τον ρόλο, εξομολογήθηκε ότι: «Δεν είχαμε ιδέα πώς θα το δεχόταν ο κόσμος». Ο ρόλος χάρισε στη Μίρεν πλήθος διακρίσεων, με σημαντικότερη το Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου. Μια φωτογραφία από εκείνο το βράδυ έχει μείνει ανεξίτηλη στη μνήμη της.
«Ήταν ακριβώς στο τέλος της βραδιάς. Είχα επιστρέψει στην αίθουσα και εκεί ήταν ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο. Μου έπιασε το χέρι, υποκλίθηκε και το φίλησε. Και εκείνη τη στιγμή, κάποιος φωτορεπόρτερ από τον εξώστη τράβηξε αυτή τη φωτογραφία, και φαίνομαι εγώ όρθια, ο Λεονάρντο να μου φιλά το χέρι και όλο αυτό το χρυσό κομφετί να πέφτει γύρω μας», θυμήθηκε.
«Ήξερα εκείνη τη στιγμή ότι από εκεί και πέρα όλα θα ήταν κατηφόρα, γιατί τίποτα δεν θα μπορούσε να είναι τόσο υπέροχο όσο αυτό», περιέγραψε. Το να παρουσιάσει την Ελισάβετ Β’ στο κοινό με έναν νέο τρόπο αποδείχθηκε τελικά «ένα υπέροχο ταξίδι», κατέληξε.
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