Μητσοτάκης από τη Νέα Υόρκη για τα θαλάσσια πάρκα: Η προστασία τους είναι ευθύνη και στρατηγική προτεραιότητα

Μιλώντας στην εναρκτήρια εκδήλωση της Παγκόσμιας Συμμαχίας «Ocean Eye» στη Νέα Υόρκη ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε τρεις συγκεκριμένες δεσμεύσεις για την ενίσχυση της διεθνούς προσπάθειας προστασίας των ωκεανών





«Η προστασία των θαλασσών είναι ευθύνη και στρατηγική προτεραιότητα» ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης και ανακοίνωσε στο πλαίσιο αυτό την ταχεία κύρωση από την Ελλάδα της σύμβασης για τη δημιουργία του Mercator Ocean International ως διακυβερνητικού οργανισμού, τη διάθεση υπολογιστικής ισχύος και δυνατοτήτων τεχνητής νοημοσύνης για την επεξεργασία δεδομένων και τη συμβολή στο «Ψηφιακό Δίδυμο των Ωκεανών», καθώς και την ενίσχυση της παρατήρησης και συλλογής θαλάσσιων δεδομένων μέσω των εθνικών υποδομών.















«Αγαπητέ Mark, αγαπητή Ursula, ο ωκεανός είναι ζωτικής σημασίας για τον πλανήτη μας, το κλίμα μας και τις οικονομίες μας. Είμαστε ένα από τα κορυφαία ναυτιλιακά έθνη στον κόσμο. Διαθέτουμε τη μεγαλύτερη ακτογραμμή από όλες τις χώρες της ΕΕ. Επομένως, η προστασία των θαλασσών μας αποτελεί τόσο ευθύνη όσο και στρατηγική προτεραιότητα, και σίγουρα αναλαμβάνουμε αυτή την ευθύνη.



Πρόσφατα δημιουργήσαμε δύο πολύ μεγάλα νέα θαλάσσια εθνικά πάρκα, το ένα στο Ιόνιο Πέλαγος και το άλλο στις νότιες Κυκλάδες, στο εμβληματικό Αιγαίο. Θα προστατεύσουμε το 30% των χωρικών μας υδάτων πολύ πριν από τον στόχο του 2030. Γνωρίζουμε όμως πολύ καλά ότι η αποτελεσματική προστασία απαιτεί γνώση και πρέπει πράγματι να κατανοήσουμε πολύ καλύτερα τις θάλασσές μας και τους ωκεανούς μας, να παρατηρούμε τις αλλαγές σε πραγματικό χρόνο και να μετατρέπουμε τα δεδομένα σε δράση.



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Το δεύτερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να θέσουμε τις αυξανόμενες υπολογιστικές μας δυνατότητες και τις δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης στην υπηρεσία αυτής της προσπάθειας. Διαθέτουμε σημαντική νέα υπολογιστική υποδομή -χρηματοδοτούμενη από την ΕΕ, αγαπητή Ursula- στα εργοστάσια τεχνητής νοημοσύνης στην Ελλάδα. Μπορούμε να παρέχουμε πρόσθετη υπολογιστική ισχύ για την επεξεργασία ενός πραγματικά τεράστιου όγκου δεδομένων για τους ωκεανούς και να συμβάλλουμε στο «Ψηφιακό Δίδυμο των Ωκεανών».



Και τρίτον, μπορούμε να ενισχύσουμε τη συμβολή μας στην παρατήρηση και τη συλλογή δεδομένων για τους ωκεανούς μέσω των εθνικών πόρων μας για το διάστημα, των συστημάτων επιτόπιας παρατήρησης και της σημαντικής επιχειρησιακής μας παρουσίας στην Ανατολική Μεσόγειο, που, όπως γνωρίζουμε, αποτελεί hotspot για την κλιματική αλλαγή. Μπορούμε να παρέχουμε πολύτιμα δεδομένα και να ενισχύσουμε την επίγνωση του θαλάσσιου χώρου.



Στο πλαίσιο αυτό, αναλαμβάνουμε επίσης τη χαρτογράφηση των θαλάσσιων οικοτόπων εντός του δικτύου «Natura 2000» και των δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων στο Αιγαίο και στο Ιόνιο. Αυτές είναι ορισμένες πρακτικές δεσμεύσεις, οι οποίες όμως αντανακλούν τις βασικές αρχές ότι μπορούμε να προστατεύσουμε μόνο ό,τι μετράμε και ό,τι πραγματικά κατανοούμε.



Τρεις συγκεκριμένες δεσμεύσεις για την ενίσχυση της διεθνούς προσπάθειας προστασίας των ωκεανών παρουσίασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην εναρκτήρια εκδήλωση της Παγκόσμιας Συμμαχίας «Ocean Eye» στη Νέα Υόρκη. Ο πρωθυπουργός έδωσε έμφαση στον ρόλο της Ελλάδας ως ναυτιλιακής δύναμης και χώρας με τη μεγαλύτερη ακτογραμμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συνδέοντας την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος με την αξιοποίηση της τεχνολογίας, της τεχνητής νοημοσύνης και των δεδομένων.«Η προστασία των θαλασσών είναι ευθύνη και στρατηγική προτεραιότητα» ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης και ανακοίνωσε στο πλαίσιο αυτό την ταχεία κύρωση από την Ελλάδα της σύμβασης για τη δημιουργία τουως διακυβερνητικού οργανισμού, τη διάθεση υπολογιστικής ισχύος και δυνατοτήτων τεχνητής νοημοσύνης για την επεξεργασία δεδομένων και τη συμβολή στο «Ψηφιακό Δίδυμο των Ωκεανών», καθώς και την ενίσχυση της παρατήρησης και συλλογής θαλάσσιων δεδομένων μέσω των εθνικών υποδομών.Παράλληλα, αναφέρθηκε στη δημιουργία των δύο νέων θαλάσσιων εθνικών πάρκων στο Ιόνιο και στις νότιες Κυκλάδες, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα στοχεύει στην προστασία του 30% των χωρικών της υδάτων πριν από το 2030. Όπως υπογράμμισε, η αποτελεσματική προστασία των θαλασσών προϋποθέτει πρώτα τη συστηματική παρατήρηση και κατανόησή τους.Αναλυτικά στην ομιλία του ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε:«Αγαπητέ Mark, αγαπητή Ursula, ο ωκεανός είναι ζωτικής σημασίας για τον πλανήτη μας, το κλίμα μας και τις οικονομίες μας. Είμαστε ένα από τα κορυφαία ναυτιλιακά έθνη στον κόσμο. Διαθέτουμε τη μεγαλύτερη ακτογραμμή από όλες τις χώρες της ΕΕ. Επομένως, η προστασία των θαλασσών μας αποτελεί τόσο ευθύνη όσο και στρατηγική προτεραιότητα, και σίγουρα αναλαμβάνουμε αυτή την ευθύνη.Πρόσφατα δημιουργήσαμε δύο πολύ μεγάλα νέα θαλάσσια εθνικά πάρκα, το ένα στο Ιόνιο Πέλαγος και το άλλο στις νότιες Κυκλάδες, στο εμβληματικό Αιγαίο. Θα προστατεύσουμε το 30% των χωρικών μας υδάτων πολύ πριν από τον στόχο του 2030. Γνωρίζουμε όμως πολύ καλά ότι η αποτελεσματική προστασία απαιτεί γνώση και πρέπει πράγματι να κατανοήσουμε πολύ καλύτερα τις θάλασσές μας και τους ωκεανούς μας, να παρατηρούμε τις αλλαγές σε πραγματικό χρόνο και να μετατρέπουμε τα δεδομένα σε δράση.Υποστηρίζουμε θερμά αυτή τη διεθνή συμμαχία υπό την κοινή ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Καναδά. Μπορούμε να αναλάβουμε σήμερα τρεις πολύ συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Η πρώτη είναι ότι έχουμε ήδη υπογράψει τη σύμβαση για την ίδρυση του Mercator Ocean International ως διακυβερνητικού οργανισμού και δεσμευόμαστε για την ταχεία κύρωσή της από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Ενθαρρύνουμε και άλλες χώρες να πράξουν το ίδιο.Το δεύτερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να θέσουμε τις αυξανόμενες υπολογιστικές μας δυνατότητες και τις δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης στην υπηρεσία αυτής της προσπάθειας. Διαθέτουμε σημαντική νέα υπολογιστική υποδομή -χρηματοδοτούμενη από την ΕΕ, αγαπητή Ursula- στα εργοστάσια τεχνητής νοημοσύνης στην Ελλάδα. Μπορούμε να παρέχουμε πρόσθετη υπολογιστική ισχύ για την επεξεργασία ενός πραγματικά τεράστιου όγκου δεδομένων για τους ωκεανούς και να συμβάλλουμε στο «Ψηφιακό Δίδυμο των Ωκεανών».Και τρίτον, μπορούμε να ενισχύσουμε τη συμβολή μας στην παρατήρηση και τη συλλογή δεδομένων για τους ωκεανούς μέσω των εθνικών πόρων μας για το διάστημα, των συστημάτων επιτόπιας παρατήρησης και της σημαντικής επιχειρησιακής μας παρουσίας στην Ανατολική Μεσόγειο, που, όπως γνωρίζουμε, αποτελεί hotspot για την κλιματική αλλαγή. Μπορούμε να παρέχουμε πολύτιμα δεδομένα και να ενισχύσουμε την επίγνωση του θαλάσσιου χώρου.Στο πλαίσιο αυτό, αναλαμβάνουμε επίσης τη χαρτογράφηση των θαλάσσιων οικοτόπων εντός του δικτύου «Natura 2000» και των δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων στο Αιγαίο και στο Ιόνιο. Αυτές είναι ορισμένες πρακτικές δεσμεύσεις, οι οποίες όμως αντανακλούν τις βασικές αρχές ότι μπορούμε να προστατεύσουμε μόνο ό,τι μετράμε και ό,τι πραγματικά κατανοούμε.

Συνεπώς, θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε στενά με τη Συμμαχία OceanEye, τη Mercator, τη Διακυβερνητική Επιτροπή Ωκεανογραφίας (IOC), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όλους τους εταίρους μας, προκειμένου να εμβαθύνουμε τις γνώσεις μας για τους ωκεανούς.



Σε ευχαριστώ και πάλι, Ursula, εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την ανάληψη αυτής της πολύ σημαντικής πρωτοβουλίας. Σας ευχαριστώ».

23.09.2026, 19:00