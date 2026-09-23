Ο Κιτ Χάρινγκτον δηλώνει θετικός στο ενδεχόμενο να υποδυθεί ξανά τον Τζον Σνόου: Νιώθω και πάλι άνετα με αυτόν τον χαρακτήρα
Ο Κιτ Χάρινγκτον δηλώνει θετικός στο ενδεχόμενο να υποδυθεί ξανά τον Τζον Σνόου: Νιώθω και πάλι άνετα με αυτόν τον χαρακτήρα
Υπάρχει ένας κόσμος στον οποίο θα μπορούσε να λειτουργήσει, σχολίασε για την πιθανότητα να ακολουθήσει ένα spin-off του Game of Thrones για τον ήρωα που ενσάρκωσε
Θετικός στο ενδεχόμενο να υποδυθεί ξανά τον Τζον Σνόου δηλώνει ο Κιτ Χάρινγκτον. Αν και ο ηθοποιός είχε επιβεβαιώσει το 2024 ότι ένα spin-off του «Game of Thrones», βασισμένο στον χαρακτήρα που είχε υποδυθεί, είχε «βγει από το τραπέζι», επανήλθε στην ιδέα κατά την εμφάνισή του στο podcast «Happy Sad Confused».
Ο Χάρινγκτον περιέγραψε πώς, καθώς η σειρά γινόταν όλο και πιο δημοφιλής, οι θαυμαστές συχνά τον αποκαλούσαν με το όνομα του χαρακτήρα του αντί για το δικό του, κάτι που, όπως είπε, του προκάλεσε «έναν παράξενο διχασμό προσωπικότητας».
Εξαιτίας αυτού, ένιωσε ότι είχε ανάγκη να αναλάβει νέους ρόλους και να διευρύνει το υποκριτικό του ρεπερτόριο. «Νομίζω ότι χρειαζόμουν να κάνω και κάποια άλλα πράγματα εκτός από αυτό, και έχουν περάσει αρκετά χρόνια και έχω κάνει όλα αυτά τα διαφορετικά πράγματα. Κάποια έγιναν περισσότερο γνωστά από άλλα. Αλλά έχω κάνει πλέον αρκετά ώστε να μη νιώθω ότι με καθορίζει μόνο αυτός ο χαρακτήρας», είπε χαρακτηριστικά.
Τώρα που έχει περάσει κάποιο διάστημα, λέει ότι πιστεύει πως «υπάρχει ένας κόσμος στον οποίο κάτι θα μπορούσε να λειτουργήσει». Οι δηλώσεις του Χάρινγκτον έρχονται δύο χρόνια μετά την αποκάλυψή του ότι ένα προγραμματισμένο spin-off για τον Τζον Σνόου είχε μπει «οριστικά στο ράφι», επειδή η ομάδα πίσω από το πρότζεκτ δεν μπορούσε να συμφωνήσει για την κατεύθυνση που θα έπρεπε να ακολουθήσει.
«Αυτή τη στιγμή έχει βγει από το τραπέζι, επειδή όλοι μαζί δεν μπορέσαμε να βρούμε τη σωστή ιστορία, μία ιστορία που να μας ενθουσιάζει αρκετά. Έτσι, αποφασίσαμε προς το παρόν να αφήσουμε κάτω τα εργαλεία», είχε πει ο ηθοποιός σε συνέντευξή του το 2024.
Τώρα, δύο χρόνια αργότερα, ο Χάρινγκτον λέει ότι θεωρεί πως έκανε σωστά που πήρε κάποιες αποστάσεις από τον εμβληματικό χαρακτήρα και ότι πλέον αισθάνεται πιο έτοιμος να επιστρέψει στον κόσμο του Τζον Σνόου. «Τώρα έχω φύγει, έχω κάνει όλα αυτά τα άλλα πράγματα και νιώθω ξανά πιο άνετα με αυτόν τον χαρακτήρα και με αυτόν τον κόσμο, αλλά και με τη θέση που έχουν στη ζωή μου», δήλωσε.
Στα χρόνια που ακολούθησαν το φινάλε του «Game of Thrones» το 2019, ο Χάρινγκτον παρέμεινε ιδιαίτερα δραστήριος στο Χόλιγουντ, πρωταγωνιστώντας στην αναγνωρισμένη σειρά του HBO «Industry», καθώς και στη γοτθική ταινία τρόμου «The Dreadful». Πιο πρόσφατα, συμμετείχε στη μεταφορά από το MGM+ του έργου του Τσαρλς Ντίκενς «A Tale of Two Cities».
Τους επόμενους μήνες, ο Χάρινγκτον θα εμφανιστεί στη δεύτερη σεζόν της σειράς «Χάρι Πότερ» του HBO. Εντάχθηκε στο καστ μετά την αποχώρηση του Νίκολας Χουλτ, ο οποίος είχε αρχικά επιλεγεί για τον ρόλο του Γκίλντεροϊ Λόκχαρτ, λόγω προβλημάτων στο πρόγραμμά του.
Ο Χάρινγκτον περιέγραψε πώς, καθώς η σειρά γινόταν όλο και πιο δημοφιλής, οι θαυμαστές συχνά τον αποκαλούσαν με το όνομα του χαρακτήρα του αντί για το δικό του, κάτι που, όπως είπε, του προκάλεσε «έναν παράξενο διχασμό προσωπικότητας».
Εξαιτίας αυτού, ένιωσε ότι είχε ανάγκη να αναλάβει νέους ρόλους και να διευρύνει το υποκριτικό του ρεπερτόριο. «Νομίζω ότι χρειαζόμουν να κάνω και κάποια άλλα πράγματα εκτός από αυτό, και έχουν περάσει αρκετά χρόνια και έχω κάνει όλα αυτά τα διαφορετικά πράγματα. Κάποια έγιναν περισσότερο γνωστά από άλλα. Αλλά έχω κάνει πλέον αρκετά ώστε να μη νιώθω ότι με καθορίζει μόνο αυτός ο χαρακτήρας», είπε χαρακτηριστικά.
Τώρα που έχει περάσει κάποιο διάστημα, λέει ότι πιστεύει πως «υπάρχει ένας κόσμος στον οποίο κάτι θα μπορούσε να λειτουργήσει». Οι δηλώσεις του Χάρινγκτον έρχονται δύο χρόνια μετά την αποκάλυψή του ότι ένα προγραμματισμένο spin-off για τον Τζον Σνόου είχε μπει «οριστικά στο ράφι», επειδή η ομάδα πίσω από το πρότζεκτ δεν μπορούσε να συμφωνήσει για την κατεύθυνση που θα έπρεπε να ακολουθήσει.
Kit Harington Revisits the Idea of a ‘Game of Thrones’ Spinoff About Jon Snow: ‘There’s a World in Which Something Could Work’ https://t.co/E77aKVlLHk— People (@people) September 23, 2026
Τώρα, δύο χρόνια αργότερα, ο Χάρινγκτον λέει ότι θεωρεί πως έκανε σωστά που πήρε κάποιες αποστάσεις από τον εμβληματικό χαρακτήρα και ότι πλέον αισθάνεται πιο έτοιμος να επιστρέψει στον κόσμο του Τζον Σνόου. «Τώρα έχω φύγει, έχω κάνει όλα αυτά τα άλλα πράγματα και νιώθω ξανά πιο άνετα με αυτόν τον χαρακτήρα και με αυτόν τον κόσμο, αλλά και με τη θέση που έχουν στη ζωή μου», δήλωσε.
Στα χρόνια που ακολούθησαν το φινάλε του «Game of Thrones» το 2019, ο Χάρινγκτον παρέμεινε ιδιαίτερα δραστήριος στο Χόλιγουντ, πρωταγωνιστώντας στην αναγνωρισμένη σειρά του HBO «Industry», καθώς και στη γοτθική ταινία τρόμου «The Dreadful». Πιο πρόσφατα, συμμετείχε στη μεταφορά από το MGM+ του έργου του Τσαρλς Ντίκενς «A Tale of Two Cities».
Τους επόμενους μήνες, ο Χάρινγκτον θα εμφανιστεί στη δεύτερη σεζόν της σειράς «Χάρι Πότερ» του HBO. Εντάχθηκε στο καστ μετά την αποχώρηση του Νίκολας Χουλτ, ο οποίος είχε αρχικά επιλεγεί για τον ρόλο του Γκίλντεροϊ Λόκχαρτ, λόγω προβλημάτων στο πρόγραμμά του.
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