Νέα καταδίκη για τον Χάρβεϊ Γουάινσταϊν: 15 χρόνια φυλάκιση για τη σεξουαλική επίθεση στη Μίριαμ Χέιλι



Η εισαγγελία ζήτησε αυστηρότερη ποινή

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Σε ποινή κάθειρξηςκαταδικάστηκε την Τετάρτη ο Χάρβεϊ Γουάινσταϊν για σεξουαλική επίθεση σε βάρος της πρώην βοηθού τηλεοπτικής παραγωγής Μίριαμ Χέιλι το 2006, στο διαμέρισμά του στο Μανχάταν.Η Χέιλι εμφανίστηκε ενώπιον του δικαστηρίου πριν από την ανακοίνωση της ποινής και διάβασε δήλωση στην οποία περιέγραψε τις επιπτώσεις που είχε η υπόθεση στη ζωή της.Στην κατάθεσή της αναφέρθηκε στην παρενόχληση και την ταπείνωση που, όπως είπε, έχει βιώσει τα τελευταία επτά χρόνια, υποστηρίζοντας ότι δέχθηκε δημόσιες επιθέσεις από τον Γουάινσταϊν, την υπεράσπισή του και σχολιαστές σε διαδικτυακά podcast που, όπως ανέφερε, θεωρεί ότι προσπάθησαν να πλήξουν την εικόνα της.Η ίδια πρόσθεσε ότι η ζωή της μετά την επίθεση αποτελεί «ήδη μια ισόβια ποινή» και ζήτησε από τον δικαστή να λάβει υπόψη του όσα έχει υποστεί.Η εισαγγελέας της Νέας Υόρκης Νικόλ Μπλούμεργκ ζήτησε από το δικαστήριο ποινή 20 ετών φυλάκισης για τον Γουάινσταϊν και πενταετή επιτήρηση μετά την αποφυλάκισή του, υποστηρίζοντας ότι ο πρώην παραγωγός δεν επέδειξε ποτέ πραγματική μεταμέλεια για τις πράξεις του.Από την πλευρά του, ο Γουάινσταϊν δήλωσεγια όσα συνέβησαν στη Χέιλι. «Ζω με πολλές τύψεις και ζητώ ειλικρινά συγγνώμη για τις πράξεις μου», ανέφερε στην τοποθέτησή του.Η υπεράσπιση είχε ζητήσει μικρότερη ποινή, διάρκειας εννέα ετών, επικαλούμενη τα σοβαράτου 74χρονου πρώην παραγωγού, μεταξύ των οποίων καρκίνο του αίματος και καρδιολογικά προβλήματα.Η νέα ποινή έρχεται έπειτα από χρόνια εφέσεων και επαναληπτικών δικών στην υπόθεση που είχε συγκεντρώσει το παγκόσμιο ενδιαφέρον.Το 2020 ο Γουάινσταϊν είχε καταδικαστεί σεαφού είχε κριθεί ένοχος για τη σεξουαλική επίθεση στη Χέιλι και για τον βιασμό της επίδοξης ηθοποιού Τζέσικα Μαν.Ωστόσο, το 2024 το ανώτατο δικαστήριο της Νέας Υόρκης ακύρωσε τις καταδίκες, κρίνοντας ότι η δίκη είχε επηρεαστεί από την απόφαση του δικαστή να επιτρέψει την κατάθεση γυναικών που είχαν καταγγείλει τον Γουάινσταϊν για σεξουαλικές επιθέσεις, χωρίς όμως να αποτελούν θύματα στις συγκεκριμένες κατηγορίες.Ο Γουάινσταϊν οδηγήθηκε ξανά σε δίκη το 2025 και καταδικάστηκε εκ νέου για την υπόθεση της Χέιλι.Οι ένορκοι τον αθώωσαν για ξεχωριστή κατηγορία σεξουαλικής επίθεσης που αφορούσε το πρώην μοντέλο, ενώ δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε απόφαση για την κατηγορία βιασμού τηςΟι εισαγγελείς επιχείρησαν νέα δίκη για την υπόθεση της Μαν, όμως τον Μάιο οι ένορκοι παρέμειναν διχασμένοι. Η κατηγορία τελικά αποσύρθηκε, αφού η Μαν δήλωσε ότι δεν μπορούσε να αντέξει μια ακόμη δικαστική διαδικασία.