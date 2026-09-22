Σοκάρει η ιατροδικαστική εξέταση για το έγκλημα στην Ηγουμενίτσα: Κατακρεούργησε την Πηνελόπη με 15 μαχαιριές, οι 7 ήταν πισώπλατα

Εντοπίστηκε αμυντικό τραύμα στο αριστερό χέρι της 25χρονης, ενώ δέχθηκε επτά μαχαιριές στην πίσω πλευρά του σώματος - Ποινική δίωξη σε βάρος του 27χρονου καθ' ομολογίαν δράστη





Σύμφωνα με πληροφορίες, από την νεκροψία- συνολικά περίπου 15 τραύματα, ενώ εντοπίστηκε και αμυντικό τραύμα στο αριστερό της χέρι.







Τρία από τα τραύματα που έφερε χαρακτηρίζονται βαθιά κάτι το οποίο δείχνει τη μανία του δράστη, καθώς διείσδυσε όλο το μήκος της λεπίδας του μαχαιριού που χρησιμοποίησε ως φονικό όπλο. Πρόκειται για ένα μαχαίρι τύπου σουγιά με λαβή, με μήκος λεπίδας περίπου 7,5 εκατοστά.



Ο θάνατος της επήλθε ταχύτατα, κυρίως λόγω της τρώσης των μεγάλων αγγείων του τραχήλου και της προκληθείσας αιμορραγίας. Από την νεκροψία- νεκροτομή Διαπιστώθηκαν, ακόμη, συνοδευτικές βλάβες σε ζωτικά όργανα, όπως στο συκώτι, στο στομάχι και στον αριστερό πνεύμονα.



Το χρονικό της δολοφονίας Στις 21:44 της Κυριακής ο 27χρονος τηλεφώνησε στην Αστυνομία για να αναφέρει το περιστατικό λέγοντας «μας έχουν χτυπήσει με μαχαιριές δύο άτομα, τέσσερις άγνωστοι» και να ζητήσει βοήθεια. Πέντε λεπτά νωρίτερα η ΕΛ.ΑΣ. είχε ενημερωθεί για μία νεαρή γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της. Λίγο μετά το τηλεφώνημά του ο 27χρονος εντοπίστηκε τραυματισμένος από αστυνομικούς, οι οποίοι κατάφεραν να εντοπίσουν τον σουγιά, με τον οποίο, όπως αποκαλύφθηκε ο άνδρας μαχαίρωσε την Πηνελόπη μετά από έντονο διαπληκτισμό.



Μάλιστα, την ώρα που έφευγε από το σημείο της δολοφονίας πέταξε το όπλο επιχειρώντας να εξαφανίσει τα ίχνη του. Το τηλεφώνημα στις Αρχές έγινε στις 21:44, πέντε λεπτά μετά την πρώτη ενημέρωση της Αστυνομίας για την 25χρονη, με τον 27χρονο εκείνη τη στιγμή να μην μπορεί να προσδιορίσει το ακριβές σημείο στο οποίο βρισκόταν.



Στη συνέχεια ο άνδρας μεταφέρθηκε αρχικά με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο ΤΕΠ Ηγουμενίτσας για την παροχή πρώτων βοηθειών και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Φιλιατών χωρίς να κινδυνεύει η ζωή του.



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Όπως έγινε γνωστό, ο 27χρονος και η 25χρονη διατηρούσαν σχέση στο παρελθόν, ωστόσο είχαν χωρίσει πριν από περίπου έναν μήνα, με τις Αρχές να εξετάζουν πλέον και το ιστορικό της μεταξύ τους σχέσης στο πλαίσιο της έρευνας για όσα προηγήθηκαν του φονικού.



Την Πέμπτη η απολογία του 27χρονου Από τον εισαγγελέα ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βάρος του 27χρονου καθ' ομολογίαν δράστη, ο οποίος σκότωσε την 25χρονη Πηνελόπη το βράδυ της Κυριακής.



Ο κατηγορούμενος διώκεται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, καθώς και για κατοχή ναρκωτικών ουσιών, καθώς έφερε μαζί του ναρκωτικά δισκία.



Σοκάρουν τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης για τη δολοφονία της 25χρονης Πηνελόπη από τον 27χρονο καθ’ ομολογίαν δράστη το βράδυ της Κυριακής (20/9) στην Ηγουμενίτσα Σύμφωνα με πληροφορίες, από την νεκροψία- νεκροτομή στη σορό του θύματος, η οποία ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (22/9), διαπιστώθηκε ότι η γυναίκα έφερεΌπως διαπίστωσε ο προϊστάμενος της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Ηπείρου, Ιωάννης Αϊβατίδης, η 25χρονη έφερε δύο τραύματα στον τράχηλο, καθώς και επιπλέον βλάβες στην κνήμη και στον δεξιό βραχίονα. Εντοπίστηκαν συνολικά 7 τραύματα στην πίσω πλευρά του σώματος κάτι το οποίο φανερώνει ότι δέχθηκε πισώπλατες μαχαιριές.Τρία από τα τραύματα που έφερε χαρακτηρίζονται βαθιά κάτι το οποίο δείχνει τη μανία του δράστη, καθώς. Πρόκειται για ένα μαχαίρι τύπου σουγιά με λαβή, με μήκος λεπίδας περίπουΟ θάνατος της επήλθε ταχύτατα, κυρίως λόγω της τρώσης των μεγάλων αγγείων του τραχήλου και της προκληθείσας αιμορραγίας. Από την νεκροψία- νεκροτομή Διαπιστώθηκαν, ακόμη, συνοδευτικές βλάβες σε ζωτικά όργανα, όπως στο συκώτι, στο στομάχι και στον αριστερό πνεύμονα.Στις 21:44 της Κυριακής ο 27χρονος τηλεφώνησε στην Αστυνομία για να αναφέρει το περιστατικό λέγοντας «μας έχουν χτυπήσει με μαχαιριές δύο άτομα, τέσσερις άγνωστοι» και να ζητήσει βοήθεια. Πέντε λεπτά νωρίτερα η ΕΛ.ΑΣ. είχε ενημερωθεί για μία νεαρή γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της. Λίγο μετά το τηλεφώνημά του ο 27χρονος εντοπίστηκε τραυματισμένος από αστυνομικούς, οι οποίοι κατάφεραν να εντοπίσουν τον σουγιά, με τον οποίο, όπως αποκαλύφθηκε ο άνδρας μαχαίρωσε την Πηνελόπη μετά από έντονο διαπληκτισμό.Μάλιστα, την ώρα που έφευγε από το σημείο της δολοφονίας πέταξε το όπλο επιχειρώντας να εξαφανίσει τα ίχνη του. Το τηλεφώνημα στις Αρχές έγινε στις 21:44, πέντε λεπτά μετά την πρώτη ενημέρωση της Αστυνομίας για την 25χρονη, με τον 27χρονο εκείνη τη στιγμή να μην μπορεί να προσδιορίσει το ακριβές σημείο στο οποίο βρισκόταν.Στη συνέχεια ο άνδρας μεταφέρθηκε αρχικά με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο ΤΕΠ Ηγουμενίτσας για την παροχή πρώτων βοηθειών και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Φιλιατών χωρίς να κινδυνεύει η ζωή του.Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, ο δράστης φέρεται να έκανε απόπειρα αυτοκτονίας και φέρει βαθύ τραύμα στον αριστερό πνεύμονα.Όπως έγινε γνωστό, ο 27χρονος και η 25χρονη διατηρούσαν σχέση στο παρελθόν, ωστόσο είχαν χωρίσει πριν από περίπου έναν μήνα, με τις Αρχές να εξετάζουν πλέον και το ιστορικό της μεταξύ τους σχέσης στο πλαίσιο της έρευνας για όσα προηγήθηκαν του φονικού.Από τον εισαγγελέα ασκήθηκε, ο οποίος σκότωσε την 25χρονη Πηνελόπη το βράδυ της Κυριακής.Ο κατηγορούμενος διώκεται για, καθώς έφερε μαζί του ναρκωτικά δισκία.

Ο εισαγγελέας μετέβη ο ίδιος στο Γενικό Νοσοκομείο Φιλιατών, όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται ο 27χρονος, και άσκησε σε βάρος του την ποινική δίωξη.



Ο κατηγορούμενος έλαβε προθεσμία και αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή το πρωί της Πέμπτης (24/9). Παράλληλα, ζήτησε από τις δικαστικές αρχές να του ορίσουν συνήγορο λόγω οικονομικής αδυναμίας.



Σύμφωνα με όσα ισχυρίστηκε ο ίδιος, ο 27χρονος είχε φτάσει από την Αθήνα στην Ηγουμενίτσα προκειμένου να λύσει οικονομική διαφορά που είχε με την πρώην σύντροφό του.



Το ραντεβού με την 25χρονη, η οποία ήταν βιολόγος και εργαζόταν σε επιχείρηση ιχθυοκαλλιέργειας, έγινε στο κιόσκι του ποδηλατοδρόμου της Ηγουμενίτσας.



«Ένα πάρα πολύ καλό κορίτσι που δεν είχε δημιουργήσει ποτέ πρόβλημα» Πρώην συνάδελφος της Πηνελόπης μιλάει με τα καλύτερα λόγια χαρακτηρίζοντάς την ως «ένα πάρα πολύ καλό κορίτσι που δεν είχε δημιουργήσει ποτέ πρόβλημα». «Πάνω από έναν χρόνο εργαζόταν στην εταιρεία. Είναι ένα τραγικό γεγονός και προσπαθούμε να συνειδητοποιήσουμε τι έχει συμβεί», ανέφερε συνάδελφος της 25χρονης στο protothema.gr. «Ήταν μορφωμένη κοπέλα και πάρα πολύ καλή σε όλα. Είχε σπουδάσει βιολόγος και κάποια άλλα πράγματα, ήταν μορφωμένη κοπέλα και εργαζόταν στο αντικείμενο της στις μυδοκαλλιέργειες», συμπλήρωσε.



«Ισχυρίστηκε ότι χρωστούσε στην κοπέλα κάποια λεφτά, το κίνητρο ακόμα το ψάχνουμε» Ο πρόεδρος αστυνομικών υπαλλήλων Θεσπρωτίας, Βασίλης Νάκος, αποκάλυψε ότι κατηγορούμενος «ισχυρίστηκε ότι χρωστούσε στην κοπέλα κάποια λεφτά και ήρθε να τα βρουν ώστε να λήξει αυτή η διαφορά και εκεί κάτι του είπε και θόλωσε». «Έγινε ένα αποτρόπαιο έγκλημα. Θα ήθελα να εκφράσω τα συλλυπητήριά μου στην οικογένεια της νεαρής κοπέλας», ανέφερε ο κ. Νάκος.



Στη συνέχεια περιέγραψε τα όσα συνέβησαν το βράδυ της Κυριακής, όταν δολοφονήθηκε η Πηνελόπη: «Ειδοποιήθηκε το κέντρο της ΕΛΑΣ ότι υπάρχει μια νεαρή γυναίκα πεσμένη. Αμέσως μετά κάλεσε κάποιος και είπε “μας έχουν χτυπήσει με μαχαιριές δύο άτομα, τέσσερις άγνωστοι”. Κατευθείαν πήγε το πρώτο περιπολικό, απέκλεισε την περιοχή και έγινε αναζήτηση του ατόμου που πήρε τηλέφωνο και είπε ότι είναι μαχαιρωμένο. Κινητοποιήθηκε όλη η αστυνομική διεύθυνση, όλοι οι σταθμοί της αστυνομικής διεύθυνσης Θεσπρωτίας ενώ άμεσα ειδοποιήθηκαν και αστυνομικοί που ήταν εκτός υπηρεσίας από την ασφάλεια να προσέλθουν και από το τμήμα Εγκληματολογικών ερευνών. Μετά από λίγη ώρα, 20-30 λεπτά, εντοπίστηκε ένα άτομο το οποίο ήταν μαχαιρωμένο. Είπε ότι τους χτύπησαν και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο τραυματισμένο. Εκεί οι συνάδελφοι του απόσπασαν ομολογία ότι τελικά αυτός ήταν που μαχαίρωσε την κοπέλα. Για τους λόγους είπε ότι είναι χρηματικές διαφορές, βέβαια το κίνητρο ακόμα το ψάχνουμε. Από εχθές το βράδυ οι αστυνομικοί κάνουν περισυλλογή όλων των στοιχείων ώστε να πάει σε ανακριτή και εισαγγελέα με “δεμένη” δικογραφία. Βρέθηκε το πρωί το όργανο του εγκλήματος. Κινητοποιήθηκε άμεσα η ΕΛΑΣ, έδρασαν σαν επαγγελματίες οι αστυνομικοί που ακόμα δουλεύουν από εχθές και εκτός υπηρεσίας».



Στην Αθήνα για μεταπτυχιακό Ο εργοδότης της 25χρονης, Σταύρος Τόκας, χαρακτήρισε την Πηνελόπη «πολύ καλό κορίτσι, ήσυχο, θαυμάσιο» και ανέφερε πως εργαζόταν στην εταιρεία τον τελευταίο χρόνο. «Όλοι είμαστε συντετριμμένοι. Δεν μπορούσα να φανταστώ πώς συνέβη αυτό το πράγμα και γιατί», συμπλήρωσε.



«Τι να πω για αυτό το κορίτσι… Ήθελε να εργαστεί και να μάθει πράγματα. Ήταν βιολόγος, είχε ενημερώσει ότι θα έφευγε από εμάς και θα πήγαινε στην Αθήνα για να συνεχίσει τις σπουδές της με ένα μεταπτυχιακό με το όνειρό της να εξελιχτεί πάνω σε αυτή τη δουλειά και στον κλάδο μας», είπε ο κ. Τόκας.



«Όταν είχε έρθει για δουλειά είχε πει ότι είχε μία σχέση με κάποιο παιδί από την Αθήνα. Δεν είχε πει κάτι άλλο για αυτό το θέμα. Εμένα δεν μου είχε πει απολύτως τίποτα για τα προσωπικά της. Παρότι της είχα πει σε οτιδήποτε βοήθεια χρειαστεί εδώ που ήρθε να μου ζητήσει, δεν μου ζήτησε ποτέ κάτι», επεσήμανε.