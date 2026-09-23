Κυκλοφόρησε το επίσημο τρέιλερ για το αστυνομικό θρίλερ Paper Tiger με τους Άνταμ Ντράιβερ και Σκάρλετ Γιόχανσον
Κυκλοφόρησε το επίσημο τρέιλερ για το αστυνομικό θρίλερ Paper Tiger με τους Άνταμ Ντράιβερ και Σκάρλετ Γιόχανσον
Στο πλευρό των δύο ηθοποιών εμφανίζεται ο Μάιλς Τέλερ, ενώ τη σκηνοθεσία και το σενάριο υπογράφει ο Τζέιμς Γκρέι
Στη δημοσιότητα δόθηκε από τη Neon, το επίσημο τρέιλερ του αστυνομικού θρίλερ «Paper Tiger».
Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους εμφανίζονται ο 'Ανταμ Ντράιβερ, η Σκάρλετ Γιόχανσον και ο Μάιλς Τέλερ, υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Τζέιμς Γκρέι, ο οποίος υπογράφει και το σενάριο. Το καστ συμπληρώνουν οι Γκάβιν Γκούντι, Ρόμαν Ένγκελ, Σίντι Κατς, Ιβ Γκάρβι, Βίκτορ Πτακ και Μαριάνε Φεράρι.
Το φιλμ διαδραματίζεται το 1986 στο Κουίνς της Νέας Υόρκης και ακολουθεί δύο αδέλφια στην προσπάθειά τους να κατακτήσουν το αμερικανικό όνειρο. Οι δυο τους εμπλέκονται σε ένα φαινομενικά ιδανικό σχέδιο, το οποίο αποδεικνύεται πως κρύβει έναν σκοτεινό κόσμο διαφθοράς και βίας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να στοχοποιηθούν από τη ρωσική μαφία, θέτοντας σε κίνδυνο την οικογένειά τους ενώ οι μεταξύ τους σχέσεις δοκιμάζονται σκληρά υπό την απειλή της προδοσίας.
Δείτε το τρέιλερ
Το «Paper Tiger» πραγματοποίησε την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών, όπου απέσπασε δεκάλεπτο θερμό χειροκρότημα.
Την παραγωγή έχουν αναλάβει ο Ροντρίγκο Τεϊσέιρα, μέσω της RT Features και ο 'Αντονι Κατάγκας, για λογαριασμό της AK Productions. Στην ομάδα συμμετέχουν επίσης οι Ραφαέλα Λεόνε, Γκάρι Φάρκας και Άντρεα Μπούκο. Η πρεμιέρα του «Paper Tiger» στις αμερικανικές αίθουσες έχει προγραμματιστεί για τις 13 Νοεμβρίου.
Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους εμφανίζονται ο 'Ανταμ Ντράιβερ, η Σκάρλετ Γιόχανσον και ο Μάιλς Τέλερ, υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Τζέιμς Γκρέι, ο οποίος υπογράφει και το σενάριο. Το καστ συμπληρώνουν οι Γκάβιν Γκούντι, Ρόμαν Ένγκελ, Σίντι Κατς, Ιβ Γκάρβι, Βίκτορ Πτακ και Μαριάνε Φεράρι.
Το φιλμ διαδραματίζεται το 1986 στο Κουίνς της Νέας Υόρκης και ακολουθεί δύο αδέλφια στην προσπάθειά τους να κατακτήσουν το αμερικανικό όνειρο. Οι δυο τους εμπλέκονται σε ένα φαινομενικά ιδανικό σχέδιο, το οποίο αποδεικνύεται πως κρύβει έναν σκοτεινό κόσμο διαφθοράς και βίας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να στοχοποιηθούν από τη ρωσική μαφία, θέτοντας σε κίνδυνο την οικογένειά τους ενώ οι μεταξύ τους σχέσεις δοκιμάζονται σκληρά υπό την απειλή της προδοσίας.
Δείτε το τρέιλερ
Το «Paper Tiger» πραγματοποίησε την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών, όπου απέσπασε δεκάλεπτο θερμό χειροκρότημα.
Την παραγωγή έχουν αναλάβει ο Ροντρίγκο Τεϊσέιρα, μέσω της RT Features και ο 'Αντονι Κατάγκας, για λογαριασμό της AK Productions. Στην ομάδα συμμετέχουν επίσης οι Ραφαέλα Λεόνε, Γκάρι Φάρκας και Άντρεα Μπούκο. Η πρεμιέρα του «Paper Tiger» στις αμερικανικές αίθουσες έχει προγραμματιστεί για τις 13 Νοεμβρίου.
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