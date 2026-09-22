Πώς εντόπισαν το βυτιοφόρο να ρίχνει βιομηχανικά απόβλητα στον Κηφισό - Δεν φταίμε, ισχυρίζεται η μπισκοτοβιομηχανία Παπαδοπούλου, το βυτίο ανήκει σε συνεργαζόμενη εταιρεία

Ο εντοπισμός του φορτίου

Πώς έγινε η επιχείρηση

Τι απαντά η εταιρεία Ε.Ι. Παπαδόπουλος Α.Ε.

Το κρίσιμο στοιχείο για τη διερεύνηση της υπόθεσης. Από αυτά θα φανεί αν το φορτίο είχε δηλωθεί γιακαι σε ποιο στάδιο της αλυσίδας διαχείρισης άλλαξε η. Ή αν πρόκειται για συστηματική απόθεση όπως δείχνουν τα πρώτα στοιχεία των ερευνών.Το βυτιοφόρο, σύμφωνα με πληροφορίες, οδηγήθηκε στην ΕΥΔΑΠ ώστε το φορτίο να παραδοθεί για την προβλεπόμενη διαχείριση και να μην καταλήξει στον Κηφισό.Η υπόθεση αναδεικνύει ένα ευρύτερο ζήτημα στην παρακηφίσια ζώνη, όπου υπάρχουν πολλοί χώροι στάθμευσης βαρέων οχημάτων και, με φρεάτια συνδεδεμένα με τα όμβρια. Καταγγελίες αναφέρουν ότιιδιαίτερα μετά από βροχοπτώσεις, όταν η αυξημένη ροή του Κηφισού θεωρείται ότι μπορεί να εξαφανίσει γρηγορότερα τα ίχνη της ρύπανσης.Η αστυνομία, έχοντας από μέρες πληροφορίες για τοπου διαπράττονταν είχαν θέσει υπό παρακολούθηση δύο βυτιοφόρα που στάθμευαν στο, συνέδεαν σωλήνα στο φρεάτιο και άδειαζαν, φροντίζοντας, μάλιστα, να σταθμεύουν αυτοκίνητα με τρόπο τέτοιο ώστε να μην φαίνεται τι έκαναν.Τα βυτιοφόρα, σύμφωνα με πληροφορίες, παραλάμβαναν απόβλητα από διάφορες βιομηχανίες, τη μπισκοτοβιομηχανία Παπαδοπούλου, αλλά και τοΛίγο πριν την αστυνομική έφοδο στο, το ένα από τα δύο βυτιοφόρα είχε παραλάβει μεγάλο όγκο αποβλήτων από τη μπισκοτοβιομηχανία και στη συνέχεια πήγε στο βενζινάδικο, όπου ξεκίνησε τη διαδικασία για να τα αδειάσει στο φρεάτιο, συνδέοντας μια μάνικα. Εκείνη τη στιγμή, οι αστυνομικοί τον σταμάτησαν και περιβαλλοντολόγος των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος πήρε δείγμα από το περιεχόμενο του βυτιοφόρου. Η ανάλυση έδειξε ότι επρόκειτο για βιομηχανικά απόβλητα υψηλής οξύτητας.Συνεργείο της ΕΥΔΑΠ πουδιαπίστωσε ότι το φρεάτιο ήταν συνδεδεμένο με τον αγωγό ομβρίων, συνεπώς τα υψηλής οξύτητας απόβλητα κατέληξαν στον Κηφισό και εν συνεχεία στη θάλασσα.Πρέπει να σημειωθεί, ότι σύμφωνα με τη νομοθεσία, οι εταιρείες διάθεσης των υγρών αποβλήτων είναι υπεύθυνες για την προεπεξεργασία των υλικών, αλλά και για την παρακολούθηση της διαχείρισής τους σε όλη τους τη διαδρομή. Από την επιχείρηση συνελήφθη ο οδηγός του βυτιοφόρου και οι δύο ιδιοκτήτες του βενζινάδικου.Με αφορμή δημοσιεύματα σχετικά με βυτιοφόρο όχημα, το οποίο φέρεται να προέβη σε παράνομη απόρριψη αποβλήτων, η Ε.Ι. Παπαδόπουλος Α.Ε. διευκρινίζει τα ακόλουθα:Το συγκεκριμένο όχημα δεν ανήκει στον ιδιόκτητο στόλο της Εταιρείας. Ανήκει σε τρίτη εταιρεία, η οποία έχει αναλάβει συμβατικά τη συλλογή και μεταφορά λυμάτων από το εργοστάσιο της Ε.Ι. Παπαδόπουλος Α.Ε. στον Ταύρο Αττικής προς το Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ) Μεταμόρφωσης. Η εν λόγω εταιρεία υποχρεούται, στο πλαίσιο του έργου που έχει αναλάβει, να τηρεί το σύνολο των προβλεπόμενων περιβαλλοντικών και κανονιστικών απαιτήσεων.Η Ε.Ι. Παπαδόπουλος Α.Ε. αντιμετωπίζει το περιστατικό με τη δέουσα σοβαρότητα και προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την πλήρη και άμεση διερεύνησή του, επιφυλασσόμενη για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός της.Παράλληλα, βρισκόμαστε στη διάθεση των αρμόδιων Αρχών για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση τυχόν ζητηθεί.