Γιώργος Μαζωνάκης: Ο 14χρονος ανιψιός του τραγούδησε το Ώρες Μικρές – «Ήταν ένας από τους τρόπους μου να τον αποχαιρετήσω»
Γιώργος Μαζωνάκης: Ο 14χρονος ανιψιός του τραγούδησε το Ώρες Μικρές – «Ήταν ένας από τους τρόπους μου να τον αποχαιρετήσω»
Το βίντεο που δημοσιεύτηκε στο Instagram έφτασε σε λιγότερο από ένα εικοσιτετράωρο 1,4 εκατ. προβολές
Με το «Ώρες Μικρές» αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη ο 14χρονος ανιψιός του, τραγουδώντας το κομμάτι και εξηγώντας πως ήταν ένας από τους τρόπους για να πει το δικό του «αντίο» σ τον θείο του.
Την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, δημοσιεύτηκε στο Instagram ένα βίντεο με τον νεαρό Βασίλη Ζιώγα να ερμηνεύει μία από τις μεγάλες επιτυχίες του εκλιπόντος καλλιτέχνη, που άφησε την τελευταία του πνοή στις 9 Σεπτεμβρίου στα 54 του χρόνια.
Το κλιπ δημοσιεύτηκε από το μουσικό εργαστήρι, όπου κάνει μαθήματα ο ανιψιός του Γιώργου Μαζωνάκη, το οποίο μάλιστα έφτασε σε λιγότερο από ένα εικοσιτετράωρο 1,4 εκατομμύρια προβολές.
Δείτε το βίντεο
Την Τετάρτη, ο 14χρονος μίλησε στην εκπομπή Super Κατερίνα, εξηγώντας πως η επιλογή του συγκεκριμένου κομματιού ήταν ένας τρόπος να εκφράσει τα συναισθήματά του για την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη. Όπως είπε, δεν περίμενε την έκταση που θα έπαιρνε το βίντεο: «Ήταν ένας από τους τρόπους μου να τον αποχαιρετήσω. Είπα το τραγούδι όπως έπρεπε να το πω, γιατί είναι και η συγγένεια. Ανεβάζει πολλά βίντεο ο δάσκαλος, λέω θα πάει 100 likes, δεν το περίμενα όλο αυτό».
Για τον νεαρό έκανε στη συνέχεια δηλώσεις και ο καθηγητής του, ο οποίος αποκάλυψε πως γνώριζε από τους γονείς του 14χρονου για τη συγγένειά του με τον Γιώργο Μαζωνάκη. Παράλληλα, αναφέρθηκε σε χαρακτηριστικά της φωνής του που, όπως είπε, του κίνησαν την προσοχή: «Μου είχαν πει οι δικοί του ότι είναι ανιψιός του Μαζωνάκη, το κατάλαβα από τα γυρίσματα της φωνής ότι έχει ένα ωραίο DNA».
Την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, δημοσιεύτηκε στο Instagram ένα βίντεο με τον νεαρό Βασίλη Ζιώγα να ερμηνεύει μία από τις μεγάλες επιτυχίες του εκλιπόντος καλλιτέχνη, που άφησε την τελευταία του πνοή στις 9 Σεπτεμβρίου στα 54 του χρόνια.
Το κλιπ δημοσιεύτηκε από το μουσικό εργαστήρι, όπου κάνει μαθήματα ο ανιψιός του Γιώργου Μαζωνάκη, το οποίο μάλιστα έφτασε σε λιγότερο από ένα εικοσιτετράωρο 1,4 εκατομμύρια προβολές.
Δείτε το βίντεο
Την Τετάρτη, ο 14χρονος μίλησε στην εκπομπή Super Κατερίνα, εξηγώντας πως η επιλογή του συγκεκριμένου κομματιού ήταν ένας τρόπος να εκφράσει τα συναισθήματά του για την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη. Όπως είπε, δεν περίμενε την έκταση που θα έπαιρνε το βίντεο: «Ήταν ένας από τους τρόπους μου να τον αποχαιρετήσω. Είπα το τραγούδι όπως έπρεπε να το πω, γιατί είναι και η συγγένεια. Ανεβάζει πολλά βίντεο ο δάσκαλος, λέω θα πάει 100 likes, δεν το περίμενα όλο αυτό».
Για τον νεαρό έκανε στη συνέχεια δηλώσεις και ο καθηγητής του, ο οποίος αποκάλυψε πως γνώριζε από τους γονείς του 14χρονου για τη συγγένειά του με τον Γιώργο Μαζωνάκη. Παράλληλα, αναφέρθηκε σε χαρακτηριστικά της φωνής του που, όπως είπε, του κίνησαν την προσοχή: «Μου είχαν πει οι δικοί του ότι είναι ανιψιός του Μαζωνάκη, το κατάλαβα από τα γυρίσματα της φωνής ότι έχει ένα ωραίο DNA».
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