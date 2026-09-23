Γιώργος Μαζωνάκης: Ο 14χρονος ανιψιός του τραγούδησε το Ώρες Μικρές – «Ήταν ένας από τους τρόπους μου να τον αποχαιρετήσω»

Την Τετάρτη, ο 14χρονος μίλησε

στην εκπομπή Super Κατερίνα,

εξηγώντας

πως η επιλογή του συγκεκριμένου

κομματιού

ήταν ένας τρόπος να εκφράσει τα συναισθήματά του για την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη. Όπως είπε, δεν περίμενε την έκταση που θα έπαιρνε το βίντεο:

«

».

Για τον νεαρό έκανε στη συνέχεια δηλώσεις και ο καθηγητής του, ο οποίος αποκάλυψε πως γνώριζε από τους γονείς του 14χρονου για τη συγγένειά του με τον Γιώργο Μαζωνάκη. Παράλληλα, αναφέρθηκε σε χαρακτηριστικά της φωνής του που, όπως είπε, του κίνησαν την προσοχή:

«Μου είχαν πει οι δικοί του ότι είναι ανιψιός του Μαζωνάκη, το κατάλαβα από τα γυρίσματα της φωνής ότι έχει ένα ωραίο DNA».