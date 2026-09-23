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Ο 18χρονος γιος του Μάθιου ΜακΚόναχι έκανε το ντεμπούτο του στην πασαρέλα σε επίδειξη μόδας στο Μιλάνο, δείτε βίντεο
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Μάθιου ΜακΚόναχι Γιος Πασαρέλα

Ο 18χρονος γιος του Μάθιου ΜακΚόναχι έκανε το ντεμπούτο του στην πασαρέλα σε επίδειξη μόδας στο Μιλάνο, δείτε βίντεο

Ο Λέβι ΜακΚόναχι περπάτησε στο Vogue World: Milan το βράδυ της Τρίτης 22 Σεπτεμβρίου

Ο 18χρονος γιος του Μάθιου ΜακΚόναχι έκανε το ντεμπούτο του στην πασαρέλα σε επίδειξη μόδας στο Μιλάνο, δείτε βίντεο
Γεωργία Κοτζιά
1 ΣΧΟΛΙΟ
Το ντεμπούτο του στην πασαρέλα έκανε ο 18χρονος γιος του Μάθιου ΜακΚόναχι, σε επίδειξη μόδας στο Μιλάνο.

Ο Λέβι ΜακΚόναχι, τον οποίο ο ηθοποιός έχει αποκτήσει με τη Βραζιλιάνα μοντέλο και σχεδιάστρια Καμίλα Άλβες, περπάτησε για πρώτη φορά, γεμάτος αυτοπεποίθηση στο Vogue World: Milan το βράδυ της Τρίτης 22 Σεπτεμβρίου. Με αφορμή την έναρξη της Εβδομάδας Μόδας του Μιλάνου, η Vogue διοργάνωσε την εκδήλωση στην Galleria Vittorio Emanuele II, την παλαιότερη εμπορική στοά της Ιταλίας, με θέμα «τη δεξιοτεχνία και την ανθρώπινη πινελιά στην εποχή της τεχνολογίας».

Ο 18χρονος φορούσε ένα γκρι tweed κοστούμι του οίκου Prada, αποτελούμενο από σακάκι με διπλό σταυρωτό κούμπωμα και παντελόνι. Μέσα από το κοστούμι φορούσε μπεζ μπλούζα, ενώ η εμφάνισή του ολοκληρώθηκε με γυαλιστερά μαύρα loafers. Ο Λέβι ΜακΚόναχι είχε τα καστανά, σγουρά μαλλιά του χτενισμένα ελαφρώς στο πλάι και κατά τη διάρκεια της πασαρέλας του τράβηξε όλα τα βλέμματα πάνω του και εντυπωσίασε με τις χορευτικές του κινήσεις.

Δείτε βίντεο

@voguefrance #Spotted: #LeviMcConaughey défile, pour la première fois, à #VogueWorld : Milan, en costume #Prada. #vogueworldmilan ♬ son original - Vogue France
Ο γιος του ηθοποιού, την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου αναδημοσίευσε στα stories του στο Instagram το παραπάνω βίντεο και εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για τη συμμετοχή του στην επίδειξη.

«Ευχαριστώ το Vogue World και όλους όσοι συμμετείχαν στο σόου συνολικά. Το εκτιμώ πραγματικά. Ήταν τιμή και χαρά μου να είμαι μέρος του. Και πέρασα υπέροχα», έγραψε ο Λέβι ΜακΚόναχι.

Ο 18χρονος γιος του Μάθιου ΜακΚόναχι έκανε το ντεμπούτο του στην πασαρέλα σε επίδειξη μόδας στο Μιλάνο, δείτε βίντεο

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Φωτογραφία άρθρου: AFP
Γεωργία Κοτζιά
1 ΣΧΟΛΙΟ

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