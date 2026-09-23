Τσίπρας: Ή εμείς ή κανείς, η πατριωτική εισφορά αφορά κάτι παραπάνω από 70 ισχυρές οικογένειες - Τι είπε για τη φορολόγηση των υπερκερδών
Τσίπρας: Ή εμείς ή κανείς, η πατριωτική εισφορά αφορά κάτι παραπάνω από 70 ισχυρές οικογένειες - Τι είπε για τη φορολόγηση των υπερκερδών
«Τίναξα την μπάνκα στη ΔΕΘ ή ήμουνα τσιφούτης;» - Εκτίμησε ότι το πιθανότερο είναι να μην κάνει τρίτη θητεία ο Μητσοτάκης - Τι είπε για Σαμαρά και Καρυστιανού
Δριμεία κριτική για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης άσκησε στην κυβέρνηση ο πρώην Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ, Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ. Παράλληλα, ο κ. Τσίπρας επανέλαβε τη δέσμευση της ΕΛ.Α.Σ ότι θα αποστείλει το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματος στο Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, αφήνοντας για πρώτη φορά ανοιχτό το ενδεχόμενο προτεραιοποίησης μέτρων, σε περίπτωση υπέρβασης των δημοσιονομικών ορίων, ενώ σχολίασε έμμεσα και την στάση που τηρεί απέναντί του το ΠΑΣΟΚ.
Σε υψηλούς τόνους, ο Αλέξης Τσίπρας επισήμανε, ακόμη, για την κυβέρνηση πως “κυβερνάει εφτά χρόνια και σε συνθήκες που είναι προφανώς πολύ ευνοϊκότερες από αυτές που κυβέρνησα εγώ όταν είχα μνημόνιο. Έτσι δεν είναι; Και αυτά τα εφτά χρόνια έχει εργαλεία. Είχε δημοσιονομικές δυνατότητες. Είχε ταμείο ανάκαμψης που ήταν 30 δις. Τι έκανε;”
Στο πλαίσιο αυτό, ο πρώην Πρωθυπουργός έκανε λόγο για “μεγάλο περιθώριο” παρεμβάσεων στον απόηχο των χθεσινών του προτάσεων, σημειώνοντας με νόημα πως “η έκτακτη φορολόγηση γίνεται όταν υπάρχει το πρόβλημα, όχι αργότερα”. Στην ίδια κατεύθυνση, “ένα από τα εργαλεία που έχει στα χέρια της είναι να βάλει ένα πλαφόν” σημείωσε ο πρώην Πρωθυπουργός, προσθέτοντας πως “αν βγει ο κ. Μητσοτάκης και πει όχι 1,4, αλλά 1,3 εγώ θα τον χειροκροτήσω”. Την ίδια στιγμή, ο Αλέξης Τσίπρας άφησε αιχμές για το ΠΑΣΟΚ, λέγοντας πως “αυτά τα λέει το ΠΑΣΟΚ για μένα δεν θα τα πω εγώ για τον κ. Μητσοτάκη” στη λογική της αντιγραφής των προεκλογικών προγραμμάτων, ενώ έκρουσε τον κώδωνα, ισχυριζόμενος ότι “η πατρίδα μας είναι στις τελευταίες θέσεις της ΕΕ ως προς τους κρίσιμους δείκτες. Ξέρετε που είναι καλύτερα η Βουλγαρία; Στη στέγη”, πρόσθεσε.
Αναφορικά με την κοστολόγηση του προγράμματός του, ο κ. Τσίπρας σχολίασε πως “θα εξαντληθούμε στην κοστολόγηση”, εγκαλώντας την κυβέρνηση πως “κυβερνάει 7 χρόνια σε συνθήκες πολύ ευνοϊκότερες από ότι κυβέρνησα εγώ στα μνημόνια”. “Εγώ προσωπικά δεν έχω πει κάτι τέτοιο, το λένε, όμως, οι δημοσκοπήσεις, ότι το πορτοφόλι ήταν πιο άνετο, ότι ο συνταξιούχος έφτανε η σύνταξη να πάει στο σούπερ μάρκετ και να μην πάθει εγκεφαλικό” παρατήρησε ο κ. Τσίπρας και συνέχισε, λέγοντας πως “εγώ θα πω, αν βγαίνει ως εύρημα δημοσκοπικό, είναι οξύμωρο, δεν είναι φυσιολογικό να συμβαίνει, γιατί η χώρα ήταν σε μια μέγγενη”.
Βολές για τα ενεργειακά“Ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι εδώ και 6 χρόνια, στα στενά του Ορμούζ ξεκίνησε τον Φλεβάρη. Είναι δυνατόν να περιμένουμε να φτάσει το πρόβλημα για να βρούμε λύσεις να αντιμετωπίσουμε το οξυμένο πρόβλημα που όλοι περιμέναμε ότι θα έρθει φέτος με τις ιδιαίτερα υψηλές τιμές του πετρελαίου, αλλά εγώ θα πω ότι το φυσικό αέριο, διότι δεν είναι μόνο το πετρέλαιο. Διότι όταν η Ευρώπη είναι εξαρτημένη από το φυσικό αέριο και παραμένει θα είναι ενδεχομένως και σε υψηλότερες τιμές, τότε, θα έχουμε πρόβλημα αυτό το χειμώνα. Εγώ στη ΔΕΘ δεν άκουσα τον πρωθυπουργό να πει κάτι συγκεκριμένο. Βγήκε την προηγούμενη εβδομάδα και έβαλε ένα όριο στο 1,75 για το πετρέλαιο θέρμανσης. Το οποίο όριο ήταν μεν αυτό που κλείσαμε πέρυσι τον Απρίλη, αλλά σε σχέση με τον περσινό Οκτώβρη ήταν σχεδόν 5% πάνω” ανέφερε σχετικά ο κ. Τσίπρας, εκτιμώντας ότι θα υπάρξει πρόβλημα στις τιμές τόσο του πετρελαίου, όσο και του φυσικού αερίου το φετινό χειμώνα. Αναφερόμενος στη διαχείριση από πλευράς της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, “περιμένει να δει αν η ΕΕ του δώσει τη δυνατότητα και τη ρήτρα διαφυγής” περιέγραψε ο κ. Τσίπρας, την ώρα που “υπάρχουν μια σειρά από εργαλεία στα χέρια της κυβέρνησης”, όπως είπε, τοποθετώντας κοντά στα 2 δις ευρώ τα υπερκέρδη από τα διυλιστήρια.
Τα καρτέλ κάνουν ό,τι θέλουνΤην ίδια στιγμή, “δεν υπάρχει τομέας οικονομίας σήμερα που να μην υπάρχουν αναγνωρισμένες πρακτικές. Δεν υπάρχει. Υπάρχει στα σούπερ μάρκετ. Υπάρχει στις τράπεζες. Το μεγαλύτερο τα καρτέλ. Έχουν και εκπροσώπους στο Ευρωπαϊκό Ανταγωνισμό. Τέσσερις είναι και κάνουν ό,τι θέλουν. Και στα διυλιστήρια, δύο-πώλιο έχουμε. Δεν το λέω εγώ, το λέει η Ευρωπαϊκή Ανταγωνισμός. Δεν το λέω εγώ. Αλλά δεν θα ανακαλύψουμε τώρα την Αμερική. Και εγώ δεν έχω διάθεση εδώ να βγω και να πω ότι αυτός φταίει, ο άλλος φταίει. Εγώ λέω ότι δεν βγαίνει. Και όταν δεν βγαίνει, προτεραιότητά μας πρέπει να είναι να αντιμετωπίσουμε την κρίση με έννοια. Γι' αυτόν ο οποίος σηκώνεται το πρωί να πάει στη δουλειά του και βλέπει την αντλία στα 2,4. Και εν πάση περιπτώσει, εγώ μιας και μιλάμε για την ενέργεια και για τα καύσιμα, τι έχουμε κάνει για τη μείωση του ειδικού ρεύματος; Τι έχει κάνει η κυβέρνηση; “ διερωτήθηκε ο κ. Τσίπρας. Ο ίδιος τόνισε πως “οι τιμές, είπα για το φυσικό αέριο, έχει φροντίσει να προμηθευτεί φυσικό αέριο σε χαμηλότερες τιμές, να κλείσει συμβόλαια. Το καλοκαίρι, όχι τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο, όταν οι τιμές ήταν χαμηλές, έχει φροντίσει να προχωρήσει σε ένα πρόγραμμα αποθήκευσης μπαταριών ηλιακής ενέργειας;”.
Σε υψηλούς τόνους, ο Αλέξης Τσίπρας επισήμανε, ακόμη, για την κυβέρνηση πως “κυβερνάει εφτά χρόνια και σε συνθήκες που είναι προφανώς πολύ ευνοϊκότερες από αυτές που κυβέρνησα εγώ όταν είχα μνημόνιο. Έτσι δεν είναι; Και αυτά τα εφτά χρόνια έχει εργαλεία. Είχε δημοσιονομικές δυνατότητες. Είχε ταμείο ανάκαμψης που ήταν 30 δις. Τι έκανε;”
Στο πλαίσιο αυτό, ο πρώην Πρωθυπουργός έκανε λόγο για “μεγάλο περιθώριο” παρεμβάσεων στον απόηχο των χθεσινών του προτάσεων, σημειώνοντας με νόημα πως “η έκτακτη φορολόγηση γίνεται όταν υπάρχει το πρόβλημα, όχι αργότερα”. Στην ίδια κατεύθυνση, “ένα από τα εργαλεία που έχει στα χέρια της είναι να βάλει ένα πλαφόν” σημείωσε ο πρώην Πρωθυπουργός, προσθέτοντας πως “αν βγει ο κ. Μητσοτάκης και πει όχι 1,4, αλλά 1,3 εγώ θα τον χειροκροτήσω”. Την ίδια στιγμή, ο Αλέξης Τσίπρας άφησε αιχμές για το ΠΑΣΟΚ, λέγοντας πως “αυτά τα λέει το ΠΑΣΟΚ για μένα δεν θα τα πω εγώ για τον κ. Μητσοτάκη” στη λογική της αντιγραφής των προεκλογικών προγραμμάτων, ενώ έκρουσε τον κώδωνα, ισχυριζόμενος ότι “η πατρίδα μας είναι στις τελευταίες θέσεις της ΕΕ ως προς τους κρίσιμους δείκτες. Ξέρετε που είναι καλύτερα η Βουλγαρία; Στη στέγη”, πρόσθεσε.
Αναφορικά με την κοστολόγηση του προγράμματός του, ο κ. Τσίπρας σχολίασε πως “θα εξαντληθούμε στην κοστολόγηση”, εγκαλώντας την κυβέρνηση πως “κυβερνάει 7 χρόνια σε συνθήκες πολύ ευνοϊκότερες από ότι κυβέρνησα εγώ στα μνημόνια”. “Εγώ προσωπικά δεν έχω πει κάτι τέτοιο, το λένε, όμως, οι δημοσκοπήσεις, ότι το πορτοφόλι ήταν πιο άνετο, ότι ο συνταξιούχος έφτανε η σύνταξη να πάει στο σούπερ μάρκετ και να μην πάθει εγκεφαλικό” παρατήρησε ο κ. Τσίπρας και συνέχισε, λέγοντας πως “εγώ θα πω, αν βγαίνει ως εύρημα δημοσκοπικό, είναι οξύμωρο, δεν είναι φυσιολογικό να συμβαίνει, γιατί η χώρα ήταν σε μια μέγγενη”.
Ως προς το κόστος των μέτρων που προτείνει η ΕΛ.Α.Σ, “τελικά τίναξα την μπάνκα στον αέρα στη ΔΕΘ ή ήμουνα τσιφούτης;” σημείωσε, ενώ “εμείς ήμασταν οι πρώτοι που είπαμε ότι καταθέτουμε το πρόγραμμά στο εθνικό δημοσιονομικό συμβούλιο” υπενθύμισε, σχολιάζοντας πως “με πολύ μεγάλη περίσκεψη αντιμετωπίσαμε τις προτάσεις μας σε σχέση με το δημοσιονομικό κόστος”, κάνοντας λόγο για “έλλειμμα αξιοπιστίας” στη δημόσια σφαίρα. Υπό αυτό το πρίσμα, “πρέπει να λέμε πράγματα μετρήσιμα” πρόσθεσε, γνωστοποιώντας πως αν κάποια μέτρα υπερβαίνουν το διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο, “θα αναγκαστούμε να προτεραιοποιήσουμε”.
Κατά τον πρώην Πρωθυπουργό, “οι παραγωγικές δυνάμεις του τόπου, μισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελματίες δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Την ίδια στιγμή, όμως, για κάποιους ο λογαριασμός βγαίνει και έχουν υπερκέρδη, τα οποία καταγράφονται”, όπως είπε.
Ο ίδιος προειδοποίησε πως “όσο θα διευρύνονται, τόσο θα δημιουργούν συνθήκες κοινωνικής έντασης και κοινωνικής αναταραχής. Θέλετε να γίνουμε κι εμείς εδώ, όπως στις χώρες, να ανεβαίνει και να γίνεται κυβερνήσεις;” και συμπλήρωσε πως “ο πλούτος δεν φαίνεται στο εισόδημα. Έχει βγει χίλιους δυο τρόπους να μην φαίνεται στο εισόδημα. Φαίνεται όμως στα ακίνητα, φαίνεται στις καταθέσεις, φαίνεται στις μετοχές, φαίνεται στις συμμετοχές. Και τι λέμε εμείς; 1%. Όταν η αξία της περιουσίας κάθε χρόνο αποδίδει 5%, 4%, 6%, αφήστε όλους τους άλλους φόρους, δεν θα φορολογούνται δύο φορές και τα δύο πράγματα. 1% για να φτιάξουμε σχολεία, για να φτιάξουμε νοσοκομεία”.
Σύμφωνα με τον πρώην Πρωθυπουργό, η πολιτική πρέπει να είναι πεδίο προσφοράς και όχι ζήτηση αξιωμάτων, την ώρα που αναφέρθηκε και στους πρώην συντρόφους του. “Είναι έξω όποιος επιθυμεί να είναι έξω, όποιος επιθυμεί να είναι έξω. Αλλά όταν αξιώνω τους νέους, δεν απαξιώνω, δεν απαξιώνω τους παλιούς. Δηλαδή, εδώ υπάρχει μια αλλαγή, ένα νέο αίμα, μια αλλαγή, το νέο σύστημα στην πολιτική ζωή. Λοιπόν, δεν είναι απαξίωση των παλιότερων. Και πρέπει να σας πω ότι έχω πολλούς έμπειρους. Έχω πολλούς έμπειρους ανθρώπους. Και έχω συνεργάτες που ήταν τα πρώτα χρόνια” παρατήρησε ο κ. Τσίπρας.
“Και σε ό,τι αφορά το βασικό σας ερώτημα, οι πόρτες μας δεν είναι κλειστές για κανέναν. Εμείς πάμε δύο πράγματα. Εμείς πάμε δύο πράγματα. Το πρώτο που νομίζω ότι είναι ηθικό και πολιτικά ορθό, και δεν νομίζω ότι βοηθάει την αξιοπιστία της πολιτικής. Βγαίνει από ένα κόμμα ο βουλευτής πάει στο άλλο κομμάτι, μετά παίρνει τον έδρα του, πάει ξανά τρίτο κομμάτι. Εμείς θα αποκτήσουμε κοινοβουλευτική ομάδα, όταν με το καλό ο ελληνικός λαός μας ψηφίσει. Δεν θα πάρουμε άλλους βουλευτές για να φτιάξουμε κοινοβουλευτική ομάδα”, όπως γνωστοποίησε.
«Αν κατέβει στον πολιτικό στίβο πιστεύω ότι θα αναδιατάξει το πολιτικό σκηνικό. Πιστεύω ότι το κόμμα σαμαρά θα δημιουργήσει πιο έντονο την εικόνα ότι υπάρχουν δύο πόλοι και θα είναι πλήγμα στη ΝΔ γιατί θα είναι διέξοδο στον δεξιό ψηφοφόρο που δεν θα ψηφίσει αριστερά ή κέντρο και θα δημιουργήσει νέες συνθήκες για την επόμενη ημέρα» συμπλήρωσε.
Για τη Μαρία Καρυστιανού, δε, είπε «δεν είναι πρωτοφανές να υπάρχει ένα καινούργιο σχήμα να δημιουργεί δυναμική και μετά να ξεφουσκώνει. Το πού θα φτάσει και που θα πάει δημοσκοπικά δεν το ξέρω, απευθύνεται σε ένα κοινό που δεν είναι ορατό στο πολιτικό φάσμα. Για παράδειγμα εγώ δεν περίμενα ότι ο Νατσιός θα πάρει τέτοια ποσοστά. Είναι σημεία των καιρών. Το κρίσιμο για εμάς είναι να έχεις απαντήσεις για τα μεγάλα προβλήματα της κοινωνίας και κυρίως ένα εναλλακτικό σχέδιο»
Παράλληλα, ο κ. Τσίπρας εκτίμησε ως πιθανότερο σενάριο “να μην κάνει τρίτη θητεία ο Μητσοτάκης”, ενώ για τον Νίκο Ανδρουλάκη δεν κατάφερε να κερδίσει τον Πρωθυπουργό εν τη απουσία του, όπως σχολίασε ο πρώην Πρωθυπουργός. Τρία χρόνια “η βελόνα ήταν κολλημένη, θα ξεκολλήσει τώρα;” διερωτήθηκε ο κ. Τσίπρας, καταλήγοντας πως “κάθε μισή μονάδα που παίρνει το ΠΑΣΟΚ εγώ χαίρομαι”.
«Αν υπάρξει πολιτική αλλαγή θα έρθει με αυτόν που θα τη φέρει. Ή εμείς ή κανείς ή Μητσοτάκης. Η ζωή φέρνει διλήμματα. Υπάρχει κάποιος που μπορεί να κερδίσει τον Μητσοτάκη; Αν υπάρχει κάποιος είναι αυτός ου είναι πιο κοντά του, που έχει εμπειρία διακυβέρνησης. Ωραία η ψήφος της διαμαρτυρίας αλλά στο τέλος της ημέρας θα μπουν τα διλλήματα και θα είναι σκληρά.
Πρόσθεσε, επίσης, στο ερώτημα με ποιον θα συνεργαστεί η ΕΛΑΣ ότι «θα επιδιώξουμε και θα εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα απευθυνόμενοι σε όλο το φάσμα των δημοκρατικών κομμάτων στη βάση του σχεδίου μας. Αν αυτό δεν είναι εφικτό, θα πάμε ξανά σε εκλογές. Οι δεύτερες εκλογές θα μοιάζουν τον Ιούνιο του 2012 ή στις δημοτικές εκλογές που δίνουν λύση στη διακυβέρνηση. Στο ερώτημα, δε, γιατί θεωρεί τον εαυτό του πιο κατάλληλο απάντησε «έχουμε την εμπειρία διακυβέρνησης και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Πώς να το κάνουμε, δεν την έχει άλλος».
Η ευκολία του... ΠΑΣΟΚΜε αυτά τα δεδομένα, “εγώ δεν ήθελα να εξαγγείλω 13ο μισθό και 13η σύνταξη. Εύκολο δεν είναι;” διερωτήθηκε ο κ. Τσίπρας με το βλέμμα στραμμένο στις εξαγγελίες του ΠΑΣΟΚ, ενώ “εγώ το 2019 επανέφερα την 13η σύνταξη. Για το 40% των συντάξεων ήταν ολόκληρο η κριτική που μου ασκήσατε τότε ήταν θανατερή” σχολίασε.
Κατά τον πρώην Πρωθυπουργό, “οι παραγωγικές δυνάμεις του τόπου, μισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελματίες δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Την ίδια στιγμή, όμως, για κάποιους ο λογαριασμός βγαίνει και έχουν υπερκέρδη, τα οποία καταγράφονται”, όπως είπε.
70 οικογένειες στη χώρα έχουν το 1% μόνες τουςΕρωτηθείς για την πατριωτική εισφορά, “μιλήσαμε για το 1% των πιο ισχυρών και των πιο πλούσιων συμπολιτών μας. Άρα μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση που σπεύδανε πολιτικοί μας αντίπαλοι και δημοσιογράφοι να υπεραμυνθούν του πλούτου του πιο ισχυρού κομματιού της ελληνικής κοινωνίας. Εγώ ξέρετε τι θα έλεγα; Ότι αυτό το 1% και μάλλον, εντάξει, τώρα για να είμαι σαφής, 70 οικογένειες στη χώρα που έχουν 70, το 1% δεν είναι 70. Αλλά λέω 70 οικογένειες στη χώρα που κατέχουν τον πλούτο. Και είναι ισχυρές. Θα έπρεπε μόνες τους να αισθανθούν ότι αν δεν συμβάλλουν περισσότερο, η χώρα θα οδηγηθεί ξανά στα βράχια. Συσσωρεύονται σύννεφα στην Ευρωπαϊκή Ένωση” ανέφερε ο κ. Τσίπρας.
Ο ίδιος προειδοποίησε πως “όσο θα διευρύνονται, τόσο θα δημιουργούν συνθήκες κοινωνικής έντασης και κοινωνικής αναταραχής. Θέλετε να γίνουμε κι εμείς εδώ, όπως στις χώρες, να ανεβαίνει και να γίνεται κυβερνήσεις;” και συμπλήρωσε πως “ο πλούτος δεν φαίνεται στο εισόδημα. Έχει βγει χίλιους δυο τρόπους να μην φαίνεται στο εισόδημα. Φαίνεται όμως στα ακίνητα, φαίνεται στις καταθέσεις, φαίνεται στις μετοχές, φαίνεται στις συμμετοχές. Και τι λέμε εμείς; 1%. Όταν η αξία της περιουσίας κάθε χρόνο αποδίδει 5%, 4%, 6%, αφήστε όλους τους άλλους φόρους, δεν θα φορολογούνται δύο φορές και τα δύο πράγματα. 1% για να φτιάξουμε σχολεία, για να φτιάξουμε νοσοκομεία”.
Σύμφωνα με τον πρώην Πρωθυπουργό, η πολιτική πρέπει να είναι πεδίο προσφοράς και όχι ζήτηση αξιωμάτων, την ώρα που αναφέρθηκε και στους πρώην συντρόφους του. “Είναι έξω όποιος επιθυμεί να είναι έξω, όποιος επιθυμεί να είναι έξω. Αλλά όταν αξιώνω τους νέους, δεν απαξιώνω, δεν απαξιώνω τους παλιούς. Δηλαδή, εδώ υπάρχει μια αλλαγή, ένα νέο αίμα, μια αλλαγή, το νέο σύστημα στην πολιτική ζωή. Λοιπόν, δεν είναι απαξίωση των παλιότερων. Και πρέπει να σας πω ότι έχω πολλούς έμπειρους. Έχω πολλούς έμπειρους ανθρώπους. Και έχω συνεργάτες που ήταν τα πρώτα χρόνια” παρατήρησε ο κ. Τσίπρας.
“Και σε ό,τι αφορά το βασικό σας ερώτημα, οι πόρτες μας δεν είναι κλειστές για κανέναν. Εμείς πάμε δύο πράγματα. Εμείς πάμε δύο πράγματα. Το πρώτο που νομίζω ότι είναι ηθικό και πολιτικά ορθό, και δεν νομίζω ότι βοηθάει την αξιοπιστία της πολιτικής. Βγαίνει από ένα κόμμα ο βουλευτής πάει στο άλλο κομμάτι, μετά παίρνει τον έδρα του, πάει ξανά τρίτο κομμάτι. Εμείς θα αποκτήσουμε κοινοβουλευτική ομάδα, όταν με το καλό ο ελληνικός λαός μας ψηφίσει. Δεν θα πάρουμε άλλους βουλευτές για να φτιάξουμε κοινοβουλευτική ομάδα”, όπως γνωστοποίησε.
Να φύγει η κυβέρνηση ΜητσοτάκηΓια την εκλογική βραδιά, ο Αλέξης Τσίπρας σχολίασε πως “ο εκλογικός μας στόχος είναι η πολιτική αλλαγή. Ο στόχος μας είναι να φύγει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, γιατί πιστεύουμε ότι ασκεί μια πολιτική που δεν είναι προς όφελος της μεγάλης πλειοψηφίας του ελληνικού λαού. Και ο στόχος, ο προσωπικός, είναι να είμαι χρήσιμος στην παράταξη, στην χώρα. Όσο εφικτό είναι ο Κ. Μητσοτάκης να πάει από το 28-29 στο 37, που θέλει η αυτοδυναμία, 9-10 μονάδες, άλλο τόσο εφικτό είναι αυτές οι 9-10 μονάδες να περάσουν σε εμάς. Στην πολιτική, αν οι δημοσκοπήσεις έπαιρναν το αποτέλεσμα των εκλογών, δεν θα πηγαίναμε να ψηφίζουμε”, όπως τόνισε.
Ο Κασιδιάρης πήγε φυλακή γιατί ήταν εγκληματίαςΑκόμη, “το πολιτικό σύστημα χρειάζεται ένα δίπολο και εναλλαγή στη διακυβέρνηση. Πρέπει να υπάρχει μια αντιπολίτευση δυνατή να ελέγχει την κυβέρνηση Λοιπόν, άρα ο μεγάλος συνασπισμός είναι το καλύτερο έδαφος και η καλύτερη τροφή στην ακροδεξιά και στους Κασιδιάρηδες. Πρέπει κάθε φορά που μιλάμε για τον κ. Κασιδιάρη, να λέμε ότι δεν πήγε στη φυλακή για τις ιδέες του. Πήγε στη φυλακή γιατί ήταν εγκληματίας. Πήγε στη φυλακή διότι δολοφόνησαν τον Παύλο Φύσσα και τον Λουκμάν, τον μετανάστη. Πήγαν στη φυλακή διότι κάνανε πογκρόμ. Διότι ήταν εγκληματική οργάνωση. Να μην τα ξεχνάμε αυτά. Να μην τα ξεχνάμε αυτά. Και πηγαίνουν όλες οι κάμερες από πίσω. Στα μπαράκια και στα κλαμπάκια να τον κάνουν lifestyle. Εγκληματίες ήταν. Γι' αυτό πήγαν φυλακή. Γι' αυτό πήγαν φυλακή” περιέγραψε ο κ. Τσίπρας για τον Ηλία Κασιδιάρη, προειδοποιώντας από πλευράς του πως “αν κανονικοποιήσουμε την ακροδεξιά θα τρέχουμε και δεν θα φτάνουμε”.
«Δεν είμαι μεμψίμοιρος»Ερωτηθείς για το «καλή επιτυχία» που ευχήθηκε στον Αντώνη Σαμαρά, ο κ. Τσίπρας είπε «στους πολιτικούς αντιπάλους πρέπει να είσαι λίγο large. Δεν έχω κανένα λόγο να είμαι μεμψίμοιρος, ούτε να εύχομαι να αποτύχει κάποιος που θέλει να επιστρέψει στην πολιτική».
«Αν κατέβει στον πολιτικό στίβο πιστεύω ότι θα αναδιατάξει το πολιτικό σκηνικό. Πιστεύω ότι το κόμμα σαμαρά θα δημιουργήσει πιο έντονο την εικόνα ότι υπάρχουν δύο πόλοι και θα είναι πλήγμα στη ΝΔ γιατί θα είναι διέξοδο στον δεξιό ψηφοφόρο που δεν θα ψηφίσει αριστερά ή κέντρο και θα δημιουργήσει νέες συνθήκες για την επόμενη ημέρα» συμπλήρωσε.
Για τη Μαρία Καρυστιανού, δε, είπε «δεν είναι πρωτοφανές να υπάρχει ένα καινούργιο σχήμα να δημιουργεί δυναμική και μετά να ξεφουσκώνει. Το πού θα φτάσει και που θα πάει δημοσκοπικά δεν το ξέρω, απευθύνεται σε ένα κοινό που δεν είναι ορατό στο πολιτικό φάσμα. Για παράδειγμα εγώ δεν περίμενα ότι ο Νατσιός θα πάρει τέτοια ποσοστά. Είναι σημεία των καιρών. Το κρίσιμο για εμάς είναι να έχεις απαντήσεις για τα μεγάλα προβλήματα της κοινωνίας και κυρίως ένα εναλλακτικό σχέδιο»
Παράλληλα, ο κ. Τσίπρας εκτίμησε ως πιθανότερο σενάριο “να μην κάνει τρίτη θητεία ο Μητσοτάκης”, ενώ για τον Νίκο Ανδρουλάκη δεν κατάφερε να κερδίσει τον Πρωθυπουργό εν τη απουσία του, όπως σχολίασε ο πρώην Πρωθυπουργός. Τρία χρόνια “η βελόνα ήταν κολλημένη, θα ξεκολλήσει τώρα;” διερωτήθηκε ο κ. Τσίπρας, καταλήγοντας πως “κάθε μισή μονάδα που παίρνει το ΠΑΣΟΚ εγώ χαίρομαι”.
«Αν υπάρξει πολιτική αλλαγή θα έρθει με αυτόν που θα τη φέρει. Ή εμείς ή κανείς ή Μητσοτάκης. Η ζωή φέρνει διλήμματα. Υπάρχει κάποιος που μπορεί να κερδίσει τον Μητσοτάκη; Αν υπάρχει κάποιος είναι αυτός ου είναι πιο κοντά του, που έχει εμπειρία διακυβέρνησης. Ωραία η ψήφος της διαμαρτυρίας αλλά στο τέλος της ημέρας θα μπουν τα διλλήματα και θα είναι σκληρά.
Πρόσθεσε, επίσης, στο ερώτημα με ποιον θα συνεργαστεί η ΕΛΑΣ ότι «θα επιδιώξουμε και θα εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα απευθυνόμενοι σε όλο το φάσμα των δημοκρατικών κομμάτων στη βάση του σχεδίου μας. Αν αυτό δεν είναι εφικτό, θα πάμε ξανά σε εκλογές. Οι δεύτερες εκλογές θα μοιάζουν τον Ιούνιο του 2012 ή στις δημοτικές εκλογές που δίνουν λύση στη διακυβέρνηση. Στο ερώτημα, δε, γιατί θεωρεί τον εαυτό του πιο κατάλληλο απάντησε «έχουμε την εμπειρία διακυβέρνησης και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Πώς να το κάνουμε, δεν την έχει άλλος».
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