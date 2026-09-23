Αυτή την Κυριακή με το ΘΕMA, το συγκλονιστικό μυθιστόρημα της Έλενας Αντωνίου «Το τίμημα της εκδίκησης»

Σε αυτό το βιβλίο της η Έλενα Αντωνίου προχωρά ως το τέρμα -και ίσως ακόμη πιο πέρα- ενός δρόμου που είχε εξερευνήσει σε προηγούμενα μυθιστορήματά της: Τον δρόμο του «οφθαλμός αντί οφθαλμού», της πιο πρωτόγονης και αδυσώπητης από τις εκδηλώσεις του ανθρώπινου μίσους, την εκδίκηση.Πρωταγωνιστές στο «Τίμημα της εκδίκησης», ενός από τα πιο συναρπαστικά έργα της Αντωνίου, είναι ο Χριστόφορος και η Ανδριάνα, δύο άνθρωποι που γεφυρώνουν με τον φλογερό έρωτά τους μια χαοτική ταξική διαφορά. Εκείνος είναι ζάπλουτος επιχειρηματίας και ιδιοκτήτης ξενοδοχείων, εκείνη είναι απλώς μία καμαριέρα. Κι όμως, μετά από μια αλλόκοτη ακολουθία γεγονότων, οι ρόλοι του ζευγαριού θα αλλάξουν -όπως και τα συναισθήματα που κάποτε τους έδεναν «εις σάρκαν μίαν». Και τότε πια κανείς δεν μπορεί να προβλέψει πού θα οδηγήσει η έκρηξη του μίσους που κάποτε ήταν αγάπη. Με τα λόγια της Έλενας Αντωνίου, ο σύζυγος της Ανδριάνας την προειδοποιεί ότι «δέχτηκα πως ποτέ δεν με ερωτεύτηκες, ούτε με δέχτηκες ουσιαστικά ως σύζυγό σου. Πέρα από κάποιες, μετρημένες στιγμές όλα αυτά τα χρόνια. Δέχτηκα ότι το μόνο που μας ενώνει είναι η αντιπάθειά μου για εκείνον και η δίψα σου για εκδίκηση. Μη μάθω ότι έχεις οποιαδήποτε προσωπική επαφή μαζί του, θα σου τα πάρω όλα!' Εκείνη πήρε τις παλάμες του στις δικές της και τον κοίταξε κατάματα. Και του απάντησε «σου το είπα και τη μέρα που σε παντρεύτηκα. Ζω μόνο με τη σκέψη να τον καταστρέψω όπως με κατέστρεψε να του φερθώ όπως μου φέρθηκε αυτός και η αχαρακτήριστη οικογένειά του. Να δει πως είναι να χάνεις τα πάντα, να σε ποδοπατούν και να σε διαλύουν, χωρίς οικτό, χωρίς έλεος. Και τώρα θα είμαι εγώ εκείνη που θα θέσω τους όρους'. Και η Ανδριάνα χαμογέλασε σαρκαστικά».Αυτή την Κυριακή το εξαιρετικό βιβλίο «Το τίμημα της εκδίκησης» της Έλενας Αντωνίου είναι στο ΘΕΜΑ.