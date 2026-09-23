ALPHA: Η «θεϊκή» κωμωδία «Φόνοι στο καμπαναριό 2» και το «ΡΙΦΙΦΙ» απόψε σε μια δυνατή βραδιά μυθοπλασίας

Στις 21:00 η «θεϊκή» κωμωδία «Φόνοι στο Καμπαναριό» επιστρέφει με τον δεύτερο κύκλο της. Οι μοναχές της Αγίας Θεοδούλης βρίσκονται ξανά αντιμέτωπες με έναν φόνο και ένα νέο μυστήριο, σε μια ιστορία όπου το αστυνομικό στοιχείο συναντά το ανατρεπτικό χιούμορ της σειράς.

Και στις 22:15, το «ΡΙΦΙΦΙ» του Σωτήρη Τσαφούλια συνεχίζεται με το τρίτο επεισόδιο. Η σειρά-φαινόμενο φτάνει στην ώρα που το σχέδιο αποκαλύπτεται: η ομάδα συμπληρώνεται και όλοι μαθαίνουν τι ακριβώς θα χρειαστεί να κάνουν για να φτάσουν στις θυρίδες της τράπεζας.

21:00 – «Φόνοι στο Καμπαναριό 2» - η θεϊκή κωμωδία επιστρέφει με άφθονες δόσεις σασπένς αλλά και γέλιου!

Πρεμιέρα απόψε στις 21:00 κάνει ο δεύτερος κύκλος της αστυνομικής κωμωδίας του Alpha «Φόνοι στο Καμπαναριό» και οι αγαπημένες μοναχές της Αγίας Θεοδούλης επιστρέφουν! Αλλά αυτή τη φορά δεν ψάχνουν τον δολοφόνο…Ο δολοφόνος ψάχνει εκείνες!

Οι περιπέτειες για τις μοναχές της Αγίας Θεοδούλης έχουν πλέον τελειώσει και, με μεγάλη χαρά, ετοιμάζονται να πάρουν τον δρόμο για τη νέα τους μονή. Δε λογάριασαν όμως τον ελεύθερο σκοπευτή, που παραμονεύει κάπου κοντά τους, καταφέρνοντας να πετύχει τον στόχο του και να τις αφήσει κατά μία λιγότερες. Ο θρήνος δίνει τη θέση του στον φόβο για τις άτυχες μοναχές, που πανικόβλητες βλέπουν το πρόσωπο του δολοφόνου και συνειδητοποιούν πως αυτομάτως γίνονται κι εκείνες στόχος. Πάντα στο πλευρό τους όμως οι υπαστυνόμοι Σοφιανός και Τσακαλάκης, που, προκειμένου να τις προστατεύσουν, τις φυγαδεύουν σε εγκαταλελειμμένη μονή εκτός Αθηνών και πιο συγκεκριμένα στην Καρδίτσα, όσο εκείνοι θα πέσουν με τα μούτρα στο κυνήγι του εκτελεστή. Αλλά ούτε και στην καινούρια τους μονή θα βρούνε ησυχία οι μοναχές μας. Γιατί εντέλει δε θα είναι μόνες τους εκεί… και γιατί, όσο περνούν οι μέρες, θα διαπιστώνουν πως περίεργα πράγματα γίνονται πίσω από την πλάτη τους… γιατί η ηγουμένη δεν γνωρίζει τον Όρθρο; Γιατί η μονή έχει δοσοληψίες με αλλοδαπούς; Και κυρίως γιατί βρίσκεται το πορτοφόλι ενός νεκρού άντρα δίπλα στο καμπαναριό; Όσο ο δολοφόνος δεν εντοπίζεται από την αστυνομία και ψάχνει να τις βρει, εκείνες θα πάρουν πάλι την κατάσταση στα χέρια τους και θα προσπαθήσουν να λύσουν το μυστήριο μόνες τους. Ποιος θα πετύχει πρώτος τελικά τον στόχο του;

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Συντελεστές

Σενάριο: Νίκος Μήτσας

Σκηνοθεσία: Αντώνης Αγγελόπουλος

Παίζουν: Ρένια Λουιζίδου, Άνδρη Θεοδότου, Μένη Κωνσταντινίδου, Λυδία Τζανουδάκη, Άννη Θεοχάρη, Μάρθα Λαμπίρη Φεντόρουφ, Τζωρτζίνα Λιώση, Θάνος Λέκκας, Γιωργής Τσουρής, Βαγγέλης Δαούσης, Σωκράτης Πατσίκας, Έλενα Μεγγρέλη, Δέσποινα Τσούτσα, Δημήτρης Γεωργαλάς, Ανέστης Κατούντης

Στο ρόλο της Ηγουμένης Μαρίας η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου

Παραγωγή: Filmiki Productions





22:10 – «ΡΙΦΙΦΙ» του Σωτήρη Τσαφούλια – Στο σημερινό επεισόδιο, το σχέδιο αποκαλύπτεται. Ποιος θα λακίσει;

Η σειρά-φαινόμενο σε Α΄ τηλεοπτική προβολή. Το «ΡΙΦΙΦΙ», η σειρά που από το πρώτο κιόλας επεισόδιο κέρδισε το κοινό και κατέγραψε υψηλά ποσοστά τηλεθέασης, συνεχίζεται απόψε, στις 22:15, με την ιστορία να περνά στο επόμενο βήμα. Το σχέδιο αποκαλύπτεται. Ποιος θα λακίσει; Η ιστορία των επτά ανθρώπων που έχασαν, αλλά αρνήθηκαν να παραιτηθούν, ανοίγει το πλέον καθοριστικό της κεφάλαιο. Επτά διαφορετικές ζωές συναντιούνται γύρω από ένα παράτολμο σχέδιο, σε μια σειρά εμπνευσμένη από αληθινά γεγονότα, σε Α΄προβολή από τον ALPHA.

Μη χάσετε απόψε στις 22:15 – Επεισόδιο 03

Η ξαφνική εμφάνιση του Θέμη του σερβιτόρου του ζαχαροπλαστείου και η επιμονή του να γίνει μέλος της ομάδας αναγκάζει την Όλγα, τον Μανώλη και τους υπόλοιπους να το δεχτούν. Η ομάδα ενισχύεται και με δύο ακόμα νέα μέλη. Τον Αντώνη και τον Αργύρη. Μαθαίνουμε τις ιστορίες του καθενός. Η Όλγα και ο Μανώλης εξηγούν αναλυτικά το σχέδιο για την ληστεία της τράπεζας. Έκπληκτοι οι άλλοι ακούν ότι πρέπει να μπουν από φρεάτιο και να σκάψουν υπόγειο λαγούμι αρκετών μέτρων για να φτάσουν στον χώρο των θυρίδων. Πράγμα ιδιαιτέρως επικίνδυνο. Ποιος απ’ όλους θα λακίσει;

7 άνθρωποι που έχασαν, αλλά αρνήθηκαν να παραιτηθούν. Δεκέμβρης 1992. Έξι άντρες και μία γυναίκα. Μια ομάδα από ετερόκλητες προσωπικότητες που τις ενώνει η απώλεια. Η απώλεια αγαπημένων προσώπων, περιουσίας, αξιοπρέπειας, αυτοσεβασμού, ελευθερίας.

Άνθρωποι που συνθλίβονται καθημερινά κάτω από ένα αδίστακτο οικονομικό και πολιτικό σύστημα που έχει κατατάξει τη ζωή ως μηδενική μετρήσιμη μονάδα στο χρηματιστήριο αξιών.

Επτά άνθρωποι. Επτά διαφορετικές ζωές. Ένα κοινό τραύμα. Άνθρωποι που έχασαν οικογένεια, δουλειά, περιουσία, αξιοπρέπεια ή την ίδια τους την ελευθερία. Άνθρωποι που το σύστημα άφησε πίσω. Κανείς τους δεν γεννήθηκε εγκληματίας. Όλοι τους, όμως, έχουν έναν λόγο να ρισκάρουν τα πάντα. Η ομάδα οργανώνει και βάζει σε εφαρμογή ένα παράτολμο σχέδιο που φαντάζει αδύνατο να πετύχει. Μεταμφιεσμένοι σε συνεργείο της ΕΤΥΔΑΠ, κατεβαίνουν από φρεάτιο και σκάβουν ένα τούνελ, ρισκάροντας για πολλές μέρες και νύχτες να συλληφθούν ή ακόμη και να σκοτωθούν. Στόχος τους, ο υπόγειος χώρος θυρίδων μιας τράπεζας.

Κόντρα σε κάθε πιθανότητα, καταφέρνουν το ακατόρθωτο και πραγματοποιούν μια ληστεία που έμελλε να μείνει στην ιστορία ως «το ριφιφί του αιώνα». Πίσω, όμως, από το μεγάλο σχέδιο βρίσκονται οι προσωπικές ιστορίες επτά ανθρώπων. Και η αρχή γίνεται με μία γυναίκα.

Συντελεστές

Σενάριο: Βασίλης Ρίσβας, Δήμητρα Σακαλή

Σκηνοθεσία: Σωτήρης Τσαφούλιας

Μουσική: Ted Reglis

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: COSMOTE TV

Cast: Ευαγγελία Μουμούρη, Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Πάνος Βλάχος, Προμηθέας Αλειφερόπουλος, Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Δήμος Γιγαντάκης, Αχιλλέας Ζέρβας, Άρης Λεμπεσόπουλος, Κατερίνα Μάντζιου, Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, Κώστας Φιλίππογλου, Ράνια Παπαδάκου, Άννα Μενενάκου, Δημήτρης Γεροδήμος, Γιώργος Χατζής, Έλη Δρίβα, Δημήτρης Μαυρόπουλος.

Συμμετέχουν: Δημήτρης Μάριζας, Γεωργία Συφιανού, Γιώργος Κανέλλης, Φρύνη Θετάκη, Φώτης Θωμαϊδης.

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