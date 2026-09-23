Η Ελληνίδα σχεδιάστρια πίσω από το Revenge Dress της πριγκίπισσας Νταϊάνα: Το έφτιαξα στον Βόλο, δεν ήξερα ότι θα γινόταν τόσο διάσημο
Η Ελληνίδα σχεδιάστρια πίσω από το Revenge Dress της πριγκίπισσας Νταϊάνα: Το έφτιαξα στον Βόλο, δεν ήξερα ότι θα γινόταν τόσο διάσημο
Η σχεδιάστρια Χριστίνα Σταμπολιάν μιλά για την επιστροφή του φορέματος στο Λονδίνο και την επικείμενη δημοπρασία του στη Νέα Υόρκη - Το ρούχο είχε πωληθεί αρχικά έναντι 74.000 δολαρίων σε φιλανθρωπική δημοπρασία
Την ιστορία πίσω από το εμβληματικό «Revenge Dress» της πριγκίπισσας Νταϊάνα μοιράστηκε η Ελληνίδα σχεδιάστρια, Χριστίνα Σταμπολιάν που το δημιούργησε, εξηγώντας πως το φόρεμα φτιάχτηκε στον Βόλο και πως τότε δεν γνώριζε ότι θα αποκτούσε τόσο μεγάλη δημοσιότητα.
Περισσότερες από τρεις δεκαετίες μετά την εμφάνιση της πριγκίπισσας Νταϊάνα με το περίφημο μαύρο φόρεμα, το «Revenge Dress» επιστρέφει στο προσκήνιο. Το ρούχο πρόκειται να παρουσιαστεί στο Λονδίνο από τις 18 έως τις 24 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας, και στη συνέχεια να δημοπρατηθεί από τον οίκο Sotheby’s στη Νέα Υόρκη, στις 9 Δεκεμβρίου, με εκτιμώμενη αξία 150.000 έως 300.000 δολάρια.
Το φόρεμα είχε φορεθεί από την Νταϊάνα στις 29 Ιουνίου του 1994 στη Serpentine Gallery του Λονδίνου, το ίδιο βράδυ που ο τότε πρίγκιπας Κάρολος παραδεχόταν δημόσια την απιστία του. Η εμφάνισή της έγινε πρωτοσέλιδο σε όλο τον κόσμο και το μαύρο, off-the-shoulder φόρεμα εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα δημιουργήματα της σύγχρονης μόδας.
Πίσω από το εμβληματικό σχέδιο βρίσκεται η Ελληνίδα σχεδιάστρια Χριστίνα Σταμπολιάν, η οποία ζει εδώ και χρόνια στο Λονδίνο. Η ιστορία της με την Νταϊάνα είχε ξεκινήσει αρκετά χρόνια νωρίτερα, όταν οι δύο γυναίκες γνωρίστηκαν τυχαία σε ένα εστιατόριο του Λονδίνου. Το 1991, η πριγκίπισσα επισκέφθηκε απροειδοποίητα την boutique της σχεδιάστριας, όπου επέλεξε το μαύρο μεταξωτό jacquard και chiffon για το φόρεμα που θα έμενε αργότερα στην ιστορία.
Αρχικά, η Νταϊάνα είχε κάποιους δισταγμούς, καθώς θεωρούσε το σχέδιο περισσότερο αποκαλυπτικό από όσα φορούσε μέχρι τότε. Το φόρεμα παρέμεινε τελικά στην γκαρνταρόμπα της για σχεδόν τρία χρόνια, μέχρι τη βραδιά που η εμφάνισή της το μετέτρεψε σε σύμβολο αυτοπεποίθησης και ανεξαρτησίας.
Δείτε βίντεο με τις δηλώσεις της Χριστίνας Σταμπολιάν
Το 1997, λίγο πριν από τον θάνατό της, η Νταϊάνα είχε συμπεριλάβει το φόρεμα στη φιλανθρωπική δημοπρασία κομματιών της γκαρνταρόμπας της. Τότε είχε πωληθεί έναντι 74.000 δολαρίων. Η επικείμενη δημοπρασία στη Νέα Υόρκη θα είναι η δεύτερη φορά που το συγκεκριμένο φόρεμα αλλάζει ιδιοκτήτη μέσω δημοπρασίας.
Με αφορμή την επιστροφή του φορέματος στο Λονδίνο, η Χριστίνα Σταμπολιάν μίλησε ξανά στο Marie Claire, για τη συγκίνησή της μπροστά στο δημιούργημά της, αλλά και για μια άγνωστη μέχρι σήμερα πτυχή της ιστορίας του. Ένα σημαντικό μέρος του Revenge Dress δημιουργήθηκε στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στον Βόλο, κάτω από το ελληνικό φως.
«Δεν ήξερα ότι θα γινόταν τόσο διάσημο», λέει σήμερα η σχεδιάστρια, ανατρέχοντας στη δημιουργία ενός φορέματος που ξεκίνησε ως ένα cocktail dress και τελικά απέκτησε ξεχωριστή θέση στην ιστορία της μόδας.
Η Χριστίνα Σταμπολιάν αναφέρθηκε αρχικά στην επικείμενη παρουσίαση του Revenge Dress στο Λονδίνο και αποκάλυψε ότι σκοπεύει να το επισκεφθεί, καθώς θα είναι η πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια που θα το δει ξανά από κοντά.
«Στο Λονδίνο θα πάω οπωσδήποτε. Θα είναι πολύ συγκινητικό να το δω ξανά, αυτή είναι η αλήθεια. Έχει περάσει πολύς καιρός, έχουν συμβεί τόσα πράγματα και, δυστυχώς, η Νταϊάνα δεν υπάρχει πια. Ήταν πολύ άδικος και απότομος ο χαμός της. Ήταν τόσο νέα. Όλα συνέβησαν τόσο γρήγορα και θυμάμαι ότι τότε είχα στεναχωρηθεί πάρα πολύ. Ήταν ένα σοκ» περιγράφει.
Περισσότερες από τρεις δεκαετίες μετά την εμφάνιση της πριγκίπισσας Νταϊάνα με το περίφημο μαύρο φόρεμα, το «Revenge Dress» επιστρέφει στο προσκήνιο. Το ρούχο πρόκειται να παρουσιαστεί στο Λονδίνο από τις 18 έως τις 24 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας, και στη συνέχεια να δημοπρατηθεί από τον οίκο Sotheby’s στη Νέα Υόρκη, στις 9 Δεκεμβρίου, με εκτιμώμενη αξία 150.000 έως 300.000 δολάρια.
Το φόρεμα είχε φορεθεί από την Νταϊάνα στις 29 Ιουνίου του 1994 στη Serpentine Gallery του Λονδίνου, το ίδιο βράδυ που ο τότε πρίγκιπας Κάρολος παραδεχόταν δημόσια την απιστία του. Η εμφάνισή της έγινε πρωτοσέλιδο σε όλο τον κόσμο και το μαύρο, off-the-shoulder φόρεμα εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα δημιουργήματα της σύγχρονης μόδας.
Πίσω από το εμβληματικό σχέδιο βρίσκεται η Ελληνίδα σχεδιάστρια Χριστίνα Σταμπολιάν, η οποία ζει εδώ και χρόνια στο Λονδίνο. Η ιστορία της με την Νταϊάνα είχε ξεκινήσει αρκετά χρόνια νωρίτερα, όταν οι δύο γυναίκες γνωρίστηκαν τυχαία σε ένα εστιατόριο του Λονδίνου. Το 1991, η πριγκίπισσα επισκέφθηκε απροειδοποίητα την boutique της σχεδιάστριας, όπου επέλεξε το μαύρο μεταξωτό jacquard και chiffon για το φόρεμα που θα έμενε αργότερα στην ιστορία.
Αρχικά, η Νταϊάνα είχε κάποιους δισταγμούς, καθώς θεωρούσε το σχέδιο περισσότερο αποκαλυπτικό από όσα φορούσε μέχρι τότε. Το φόρεμα παρέμεινε τελικά στην γκαρνταρόμπα της για σχεδόν τρία χρόνια, μέχρι τη βραδιά που η εμφάνισή της το μετέτρεψε σε σύμβολο αυτοπεποίθησης και ανεξαρτησίας.
Δείτε βίντεο με τις δηλώσεις της Χριστίνας Σταμπολιάν
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Το 1997, λίγο πριν από τον θάνατό της, η Νταϊάνα είχε συμπεριλάβει το φόρεμα στη φιλανθρωπική δημοπρασία κομματιών της γκαρνταρόμπας της. Τότε είχε πωληθεί έναντι 74.000 δολαρίων. Η επικείμενη δημοπρασία στη Νέα Υόρκη θα είναι η δεύτερη φορά που το συγκεκριμένο φόρεμα αλλάζει ιδιοκτήτη μέσω δημοπρασίας.
Με αφορμή την επιστροφή του φορέματος στο Λονδίνο, η Χριστίνα Σταμπολιάν μίλησε ξανά στο Marie Claire, για τη συγκίνησή της μπροστά στο δημιούργημά της, αλλά και για μια άγνωστη μέχρι σήμερα πτυχή της ιστορίας του. Ένα σημαντικό μέρος του Revenge Dress δημιουργήθηκε στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στον Βόλο, κάτω από το ελληνικό φως.
«Δεν ήξερα ότι θα γινόταν τόσο διάσημο», λέει σήμερα η σχεδιάστρια, ανατρέχοντας στη δημιουργία ενός φορέματος που ξεκίνησε ως ένα cocktail dress και τελικά απέκτησε ξεχωριστή θέση στην ιστορία της μόδας.
Η Χριστίνα Σταμπολιάν αναφέρθηκε αρχικά στην επικείμενη παρουσίαση του Revenge Dress στο Λονδίνο και αποκάλυψε ότι σκοπεύει να το επισκεφθεί, καθώς θα είναι η πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια που θα το δει ξανά από κοντά.
«Στο Λονδίνο θα πάω οπωσδήποτε. Θα είναι πολύ συγκινητικό να το δω ξανά, αυτή είναι η αλήθεια. Έχει περάσει πολύς καιρός, έχουν συμβεί τόσα πράγματα και, δυστυχώς, η Νταϊάνα δεν υπάρχει πια. Ήταν πολύ άδικος και απότομος ο χαμός της. Ήταν τόσο νέα. Όλα συνέβησαν τόσο γρήγορα και θυμάμαι ότι τότε είχα στεναχωρηθεί πάρα πολύ. Ήταν ένα σοκ» περιγράφει.
Η σχεδιάστρια θυμήθηκε επίσης την τελευταία φορά που είχε δει το δημιούργημά της από κοντά, αρκετά χρόνια μετά την εμφάνιση της Νταϊάνα. Όπως εξήγησε, το είχε συναντήσει ξανά στο σπίτι του ανθρώπου που το είχε αγοράσει, με τον οποίο διατηρούσε φιλική σχέση: «Το είχα δει πριν από πολλά χρόνια στο σπίτι του ανθρώπου που το είχε αγοράσει. Ήμασταν φίλοι, είχα μείνει μάλιστα ένα βράδυ στο σπίτι τους και εκεί είδα ξανά το φόρεμα. Από τότε, όμως, όχι. Μόνο σε φωτογραφίες, σε εφημερίδες και περιοδικά».
Τελικά, γιατί πιστεύετε ότι αυτό το φόρεμα δεν ξεχάστηκε ποτέ; Τι ήταν αυτό που το έκανε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα φορέματα της σύγχρονης ιστορίας της μόδας;
«Επειδή ανήκε στη Νταϊάνα. Αν το είχε φορέσει κάποια άλλη προσωπικότητα, ίσως να μην είχε αποκτήσει αυτή τη σημασία. Η Νταϊάνα εκείνα τα χρόνια ήταν πάρα πολύ αγαπητή. Ήταν το νούμερο ένα στο Λονδίνο – και όχι μόνο. Ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος, είχε πολύ καλό χαρακτήρα και πολύ χιούμορ. Γελούσε πολύ, χαμογελούσε. Σκεφτόμουν μάλιστα σήμερα, πριν ακόμη σηκωθώ από το κρεβάτι, την Νταϊάνα και τη Marilyn Monroe. Δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους, αλλά είναι ενδιαφέρον πώς ορισμένοι άνθρωποι γίνονται διάσημοι σε ολόκληρο τον κόσμο και παραμένουν διάσημοι για πάντα».
Θυμάστε τι σας είχε πει η Νταϊάνα για το φόρεμα;
«Το αγαπούσε πάρα πολύ. Θυμάμαι ότι γελούσαμε γιατί μου είχε πει πως φοβόταν ότι, ύστερα από τρία χρόνια, δεν θα της έκανε πια. Τελικά της έκανε, μόνο που ήταν λίγο στενό. Κάπως φαίνεται και στις φωτογραφίες».
Όσο στενό χρειαζόταν, ίσως, για τη δήλωση που ήθελε να κάνει εκείνο το βράδυ.
«Ναι, ακριβώς όσο έπρεπε».
Υπάρχει όμως και μια λεπτομέρεια στην ιστορία του φορέματος που είναι σχεδόν άγνωστη: ένα μεγάλο μέρος της δουλειάς του έγινε στην Ελλάδα.
«Ναι. Το δούλευα για πολύ καιρό στην Ελλάδα. Και συγκεκριμένα στον όμορφο Βόλο που τον αγαπώ πολύ».
Δηλαδή το περίφημο revenge dress της Diana σχεδιάστηκε στον Βόλο;
«Ναι, στον Βόλο, στο μέρος που μεγάλωσα. Είχα πάει εκεί για μερικές διακοπές και ήμουν πολύ πιο ελεύθερη, οπότε δούλεψα εκεί το φόρεμα. Το κλίμα ήταν πολύ καλύτερο, υπήρχε ο ήλιος, το φως. Επειδή το φόρεμα ήταν μαύρο, ήταν δύσκολο να φαίνεται η φοβερή δουλειά που είχε επάνω του και το καλό φως ήταν πολύ σημαντικό. Είχα και αρκετό χρόνο ώστε να το φτιάξω ακριβώς όπως ήθελα. Μετά το πήρα μαζί μου πίσω στο Λονδίνο».
Και ενώ το φτιάχνατε στον Βόλο, γνωρίζατε πού θα κατέληγε αυτή η δημιουργία;
«Καθόλου. Δεν ήξερα ότι θα γινόταν τόσο διάσημο. Και φυσικά δεν ήξερα ότι θα φοριόταν εκείνη την περιβόητη ημέρα».
Διαβάστε τη συνέχεια στο Marie Claire
Τελικά, γιατί πιστεύετε ότι αυτό το φόρεμα δεν ξεχάστηκε ποτέ; Τι ήταν αυτό που το έκανε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα φορέματα της σύγχρονης ιστορίας της μόδας;
«Επειδή ανήκε στη Νταϊάνα. Αν το είχε φορέσει κάποια άλλη προσωπικότητα, ίσως να μην είχε αποκτήσει αυτή τη σημασία. Η Νταϊάνα εκείνα τα χρόνια ήταν πάρα πολύ αγαπητή. Ήταν το νούμερο ένα στο Λονδίνο – και όχι μόνο. Ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος, είχε πολύ καλό χαρακτήρα και πολύ χιούμορ. Γελούσε πολύ, χαμογελούσε. Σκεφτόμουν μάλιστα σήμερα, πριν ακόμη σηκωθώ από το κρεβάτι, την Νταϊάνα και τη Marilyn Monroe. Δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους, αλλά είναι ενδιαφέρον πώς ορισμένοι άνθρωποι γίνονται διάσημοι σε ολόκληρο τον κόσμο και παραμένουν διάσημοι για πάντα».
Θυμάστε τι σας είχε πει η Νταϊάνα για το φόρεμα;
«Το αγαπούσε πάρα πολύ. Θυμάμαι ότι γελούσαμε γιατί μου είχε πει πως φοβόταν ότι, ύστερα από τρία χρόνια, δεν θα της έκανε πια. Τελικά της έκανε, μόνο που ήταν λίγο στενό. Κάπως φαίνεται και στις φωτογραφίες».
Όσο στενό χρειαζόταν, ίσως, για τη δήλωση που ήθελε να κάνει εκείνο το βράδυ.
«Ναι, ακριβώς όσο έπρεπε».
Υπάρχει όμως και μια λεπτομέρεια στην ιστορία του φορέματος που είναι σχεδόν άγνωστη: ένα μεγάλο μέρος της δουλειάς του έγινε στην Ελλάδα.
«Ναι. Το δούλευα για πολύ καιρό στην Ελλάδα. Και συγκεκριμένα στον όμορφο Βόλο που τον αγαπώ πολύ».
Δηλαδή το περίφημο revenge dress της Diana σχεδιάστηκε στον Βόλο;
«Ναι, στον Βόλο, στο μέρος που μεγάλωσα. Είχα πάει εκεί για μερικές διακοπές και ήμουν πολύ πιο ελεύθερη, οπότε δούλεψα εκεί το φόρεμα. Το κλίμα ήταν πολύ καλύτερο, υπήρχε ο ήλιος, το φως. Επειδή το φόρεμα ήταν μαύρο, ήταν δύσκολο να φαίνεται η φοβερή δουλειά που είχε επάνω του και το καλό φως ήταν πολύ σημαντικό. Είχα και αρκετό χρόνο ώστε να το φτιάξω ακριβώς όπως ήθελα. Μετά το πήρα μαζί μου πίσω στο Λονδίνο».
Και ενώ το φτιάχνατε στον Βόλο, γνωρίζατε πού θα κατέληγε αυτή η δημιουργία;
«Καθόλου. Δεν ήξερα ότι θα γινόταν τόσο διάσημο. Και φυσικά δεν ήξερα ότι θα φοριόταν εκείνη την περιβόητη ημέρα».
Διαβάστε τη συνέχεια στο Marie Claire
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα