Η Ελληνίδα σχεδιάστρια πίσω από το Revenge Dress της πριγκίπισσας Νταϊάνα: Το έφτιαξα στον Βόλο, δεν ήξερα ότι θα γινόταν τόσο διάσημο

Η σχεδιάστρια θυμήθηκε επίσης την τελευταία φορά που είχε δει το δημιούργημά της από κοντά, αρκετά χρόνια μετά την εμφάνιση της Νταϊάνα. Όπως εξήγησε, το είχε συναντήσει ξανά στο σπίτι του ανθρώπου που το είχε αγοράσει, με τον οποίο διατηρούσε φιλική σχέση: «Το είχα δει πριν από πολλά χρόνια στο σπίτι του ανθρώπου που το είχε αγοράσει. Ήμασταν φίλοι, είχα μείνει μάλιστα ένα βράδυ στο σπίτι τους και εκεί είδα ξανά το φόρεμα. Από τότε, όμως, όχι. Μόνο σε φωτογραφίες, σε εφημερίδες και περιοδικά».«Επειδή ανήκε στη Νταϊάνα. Αν το είχε φορέσει κάποια άλλη προσωπικότητα, ίσως να μην είχε αποκτήσει αυτή τη σημασία. Η Νταϊάνα εκείνα τα χρόνια ήταν πάρα πολύ αγαπητή. Ήταν το νούμερο ένα στο Λονδίνο – και όχι μόνο. Ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος, είχε πολύ καλό χαρακτήρα και πολύ χιούμορ. Γελούσε πολύ, χαμογελούσε. Σκεφτόμουν μάλιστα σήμερα, πριν ακόμη σηκωθώ από το κρεβάτι, την Νταϊάνα και τη Marilyn Monroe. Δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους, αλλά είναι ενδιαφέρον πώς ορισμένοι άνθρωποι γίνονται διάσημοι σε ολόκληρο τον κόσμο και παραμένουν διάσημοι για πάντα».«Το αγαπούσε πάρα πολύ. Θυμάμαι ότι γελούσαμε γιατί μου είχε πει πως φοβόταν ότι, ύστερα από τρία χρόνια, δεν θα της έκανε πια. Τελικά της έκανε, μόνο που ήταν λίγο στενό. Κάπως φαίνεται και στις φωτογραφίες».«Ναι, ακριβώς όσο έπρεπε».«Ναι. Το δούλευα για πολύ καιρό στην Ελλάδα. Και συγκεκριμένα στον όμορφο Βόλο που τον αγαπώ πολύ».«Ναι, στον Βόλο, στο μέρος που μεγάλωσα. Είχα πάει εκεί για μερικές διακοπές και ήμουν πολύ πιο ελεύθερη, οπότε δούλεψα εκεί το φόρεμα. Το κλίμα ήταν πολύ καλύτερο, υπήρχε ο ήλιος, το φως. Επειδή το φόρεμα ήταν μαύρο, ήταν δύσκολο να φαίνεται η φοβερή δουλειά που είχε επάνω του και το καλό φως ήταν πολύ σημαντικό. Είχα και αρκετό χρόνο ώστε να το φτιάξω ακριβώς όπως ήθελα. Μετά το πήρα μαζί μου πίσω στο Λονδίνο».«Καθόλου. Δεν ήξερα ότι θα γινόταν τόσο διάσημο. Και φυσικά δεν ήξερα ότι θα φοριόταν εκείνη την περιβόητη ημέρα».