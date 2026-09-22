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Ερασιτέχνης αρχαιολόγος βρήκε 934 ρωμαϊκά ασημένια νομίσματα θαμμένα σε χωράφι κοντά στην Κολωνία
Ερασιτέχνης αρχαιολόγος βρήκε 934 ρωμαϊκά ασημένια νομίσματα θαμμένα σε χωράφι κοντά στην Κολωνία
Τα νομίσματα, συνολικού βάρους 3,1 κιλών, εκτίθενται πλέον στο Μουσείο LVR-LandesMuseum στη Βόννη
Έναν από τους σημαντικότερους θησαυρούς ρωμαϊκών νομισμάτων που έχουν βρεθεί στη Γερμανία ανακάλυψε ένας ερασιτέχνης αρχαιολόγος σε χωράφι, όταν ο ανιχνευτής μετάλλων που χρησιμοποιούσε συνέχισε να εκπέμπει σήματα μετά τον εντοπισμό των πρώτων ευρημάτων.
Ο Όλιβερ Ριντλ, που εντόπισε τα πρώτα ασημένια νομίσματα κοντά στην πόλη Βέσελινγκ, νότια της Κολωνίας, κατάλαβε ότι πιθανότατα βρισκόταν μπροστά σε κάτι πολύ μεγαλύτερο και ενημέρωσε τις αρμόδιες αρχαιολογικές υπηρεσίες.
Οι ειδικοί που έσπευσαν στην περιοχή ανέσκαψαν συνολικά 934 ρωμαϊκά ασημένια δηνάρια, τα οποία αποτελούν, σύμφωνα με την Υπηρεσία Διατήρησης Αρχαιολογικών Μνημείων της Ρηνανίας (LVR), τον μεγαλύτερο θησαυρό νομισμάτων από την εποχή του αυτοκράτορα Αδριανού που έχει βρεθεί ποτέ στη Γερμανία.
«Ήταν ξεκάθαρο για μένα ότι κάτι μεγαλύτερο ήταν θαμμένο εδώ» δήλωσε ο Ριντλ, περιγράφοντας πως ο ανιχνευτής του συνέχιζε να δίνει ενδείξεις ακόμη και αφού είχε ήδη βρει αρκετά νομίσματα.
Τα νομίσματα, συνολικού βάρους 3,1 κιλών, εκτίθενται πλέον στο Μουσείο LVR-LandesMuseum στη Βόννη.
Σύμφωνα με τους αρχαιολόγους, τα νομίσματα πιθανότατα θάφτηκαν σκόπιμα κατά το δεύτερο τέταρτο του 2ου αιώνα μ.Χ. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι ο ιδιοκτήτης τους θέλησε να τα κρύψει για λόγους ασφαλείας. «Φυσικά μπορούμε μόνο να κάνουμε υποθέσεις για τα κίνητρα, αλλά είναι πολύ πιθανό κάποιος να ήθελε να προστατεύσει τα χρήματά του» δήλωσε ο αρχαιολόγος Έριχ Κλάσεν, επικεφαλής της LVR.
Ωστόσο, παραμένει άγνωστο γιατί ο θησαυρός δεν ανακτήθηκε ποτέ. Οι αρχαιολόγοι θεωρούν πιθανό ο ιδιοκτήτης του να πέθανε πριν προλάβει να επιστρέψει στο σημείο ή να μεταφέρει σε κάποιον άλλον το μυστικό της κρυψώνας.
Ο Όλιβερ Ριντλ, που εντόπισε τα πρώτα ασημένια νομίσματα κοντά στην πόλη Βέσελινγκ, νότια της Κολωνίας, κατάλαβε ότι πιθανότατα βρισκόταν μπροστά σε κάτι πολύ μεγαλύτερο και ενημέρωσε τις αρμόδιες αρχαιολογικές υπηρεσίες.
Οι ειδικοί που έσπευσαν στην περιοχή ανέσκαψαν συνολικά 934 ρωμαϊκά ασημένια δηνάρια, τα οποία αποτελούν, σύμφωνα με την Υπηρεσία Διατήρησης Αρχαιολογικών Μνημείων της Ρηνανίας (LVR), τον μεγαλύτερο θησαυρό νομισμάτων από την εποχή του αυτοκράτορα Αδριανού που έχει βρεθεί ποτέ στη Γερμανία.
«Ήταν ξεκάθαρο για μένα ότι κάτι μεγαλύτερο ήταν θαμμένο εδώ» δήλωσε ο Ριντλ, περιγράφοντας πως ο ανιχνευτής του συνέχιζε να δίνει ενδείξεις ακόμη και αφού είχε ήδη βρει αρκετά νομίσματα.
Τα νομίσματα, συνολικού βάρους 3,1 κιλών, εκτίθενται πλέον στο Μουσείο LVR-LandesMuseum στη Βόννη.
Σύμφωνα με τους αρχαιολόγους, τα νομίσματα πιθανότατα θάφτηκαν σκόπιμα κατά το δεύτερο τέταρτο του 2ου αιώνα μ.Χ. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι ο ιδιοκτήτης τους θέλησε να τα κρύψει για λόγους ασφαλείας. «Φυσικά μπορούμε μόνο να κάνουμε υποθέσεις για τα κίνητρα, αλλά είναι πολύ πιθανό κάποιος να ήθελε να προστατεύσει τα χρήματά του» δήλωσε ο αρχαιολόγος Έριχ Κλάσεν, επικεφαλής της LVR.
Ωστόσο, παραμένει άγνωστο γιατί ο θησαυρός δεν ανακτήθηκε ποτέ. Οι αρχαιολόγοι θεωρούν πιθανό ο ιδιοκτήτης του να πέθανε πριν προλάβει να επιστρέψει στο σημείο ή να μεταφέρει σε κάποιον άλλον το μυστικό της κρυψώνας.
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