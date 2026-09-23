Οι τηλεθεάσεις από την πρωινή ζώνη έως τη μυθοπλασία: Ριφιφί, Μπαμπάδες και GNTM

Τα “Δύο μαύρα πουκάμισα” στο Mega έχουν προκαλέσει πλήθος σχολίων με αφορμές επιλογές του κάστινγκ και υπηρετούν το είδος της πιο ανάλαφρης καθημερινής σειράς, που επενδύει περισσότερο στις ερωτικές σχέσεις και όσα αυτές προκαλούν αλλά και στους πολύ γνωστούς πρωταγωνιστές, όπως ο Βασίλης Μπισμπίκης. Τα ποσοστά τηλεθέασης φλερτάρουν σταθερά με το 10%.Εκεί κοντά βρίσκεται και το “Ντέρτι” του ΑΝΤ1, που υπογράφουν οι δημιουργοί των “Αγριων Μελισσών” και της “Μάγισσας”, Μελίνα Τσαμπάνη και Πέτρος Καλκόβαλης. Η πρεμιέρα τους κατέγραψε 10,2% και χθες έφτασε το 11,1%, κάτι που δεν ενθουσίασε τον σταθμό και τις προσδοκίες του στην παρούσα φάση.Στον ΣΚΑΪ, οι δύο σειρές του Ανδρέα Γεωργίου “Αντώνιος και Κλεοπάτρα” και “Μπλε ώρες” καταγράφουν μεν μονοψήφιες επιδόσεις στο δυναμικό κοινό, όμως στο σύνολο, που ο σταθμός εστιάζει, ξεπερνούν το 12% με αριθμό τηλεθεατών στην prime time που πλησιάζει τις 500 χιλιάδες τηλεθεατές.Ο δρόμος είναι μακρύς και αναμένονται πολλές αλλαγές, καθώς η σειρά το “Ριφιφί” ολοκληρώνεται σε λίγα επεισόδια, ο ΑΝΤ1 ρίχνει στη αρένα του ανταγωνισμού μία μεγάλη παραγωγή απόψε, το “Κρίνο και αγκάθι”, και ο Alpha ξαναφέρνει στις οθόνες τους “Φόνους στο καμπαναριό” με δεύτερο κύκλο επεισοδίων. Στο μέλλον το κανάλι ετοιμάζει τις “Κόρες της Αρετής” και το “Για σένα”, ενώ σημαντικό στοιχείο για την συνολική εικόνα του προγράμματος είναι και η επιστροφή των τηλεπαιχνιδιών, η οποία ουσιαστικά θα γίνει από την επόμενη Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου.Φυσικά μέσα σε όλο αυτόν τον τυφώνα της μυθοπλασίας υπάρχει και μία εξαίρεση, η οποία δείχνει να τα πηγαίνει πολύ καλά. Ο λόγος για το “Greece’s Next top Model”, το οποίο δείχνει να έχει κερδίσει μία σταθερή προτίμηση του νεανικού κοινού, στο οποίο κυρίως απευθύνεται και χθες σημείωσε 14% στο δυναμικό κοινό, με το πιο δυνατό ποσοστό του να καταγράφεται στις γυναίκες 18 -24 με 22,8%.