Οι τηλεθεάσεις από την πρωινή ζώνη έως τη μυθοπλασία: Ριφιφί, Μπαμπάδες και GNTM
Οι τηλεθεάσεις από την πρωινή ζώνη έως τη μυθοπλασία: Ριφιφί, Μπαμπάδες και GNTM
Όλοι με άριστα το... 12% στην πρωινή ζώνη - Σίγουρα δεν μπορείς να βγάλεις συμπεράσματα από την πρεμιέρα, όμως μπορείς να καταγράψεις μία πρώτη τάση, η οποία σε σύγκριση με τις επόμενες ημέρες κάτι δείχνει
Μετά την αναστάτωση της πρεμιέρας, το τηλεοπτικό κοινό αρχίζει να κάνει πιο συνειδητά επιλογές και να διαμορφώνει τον πίνακα επιδόσεων για τις εκπομπές και τα σίριαλ που ανταγωνίζονται σε μία από τις πιο απαιτητικές σεζόν.
Στην περίπτωση της ψυχαγωγίας η εικόνα ξεκαθαρίζει πιο γρήγορα σε σχέση με την ενημέρωση ειδικά στη μυθοπλασία. Εκεί δύσκολα θα προκύψουν ανατροπές στην πορεία γι' αυτό είναι και πολύ σημαντική η πρώτη εντύπωση.
Αναταράξεις και ανατροπές καταγράφονται στην πρωινή ζώνη που θεωρητικά είναι ψυχαγωγική, όμως εσχάτως είναι σε μικρό ποσοστό. Ειδικά αυτές τις ημέρες, όπου η υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη είναι ψηλά στην επικαιρότητα, τα “πρωινάδικα” βρήκαν έδαφος να μεταμορφωθούν σε ενημερωτικά κατά το ήμισυ και στη συνέχεια να σχολιάσουν τα “είπες, είπα” που πάντα θα κυριαρχούν στην ψυχαγωγική ατζέντα.
Με ελάχιστες αλλαγές σε πρόσωπα και περιεχόμενο, επιστροφή στην παραδοσιακή ώρα προβολής, περίπου 10 με 1 και με χαμηλά τον πήχη των προσδοκιών, τα πρωινά μαγκαζίνο έκοψαν το νήμα της αφετηρίας την περασμένη Δευτέρα, σημειώνοντας ποσοστά που αν μη τι άλλο, όπως επιβεβαιώθηκε και την Τρίτη, δεν αφήνουν πολλά περιθώρια για κούρσα κορυφής. Αστείο φυσικά να πανηγυρίζεις με 0,1 διαφορά από τον επόμενο ειδικά σε μία ζώνη με μικρό μερίδιο τηλεθεατών, αλλά όχι και πρωτότυπο. Έχουν δει τα μάτια μας και χειρότερα.
Μέχρι στιγμής όλα δείχνουν πως αν και με σημαντικό προβάδισμα το “Χαμογέλα και πάλι!” στο Mega, στην πρεμιέρα του, δεν μπόρεσε να το διατηρήσει στη συνέχεια, ενώ τα μονοψήφια ποσοστά της πρώτης ημέρας ο “Πρώτος καφές με τη Ζήνα” στο Star κατάφερε να τα ανεβάσει σημαντικά την δεύτερη ημέρα πλησιάζοντας το 11%. Το “Πρωινό” στον ΑΝΤ1 και η “Super Κατερίνα” στον Alpha πορεύονται με μικρότερες αυξομειώσεις, που όπως πάντα έχουν άμεση σχέση με την θεματολογία.
Εχθές, Τρίτη, είναι χαρακτηριστικό ότι τρεις εκπομπές σημείωσαν ποσοστά λίγο πάνω από το 12% στο δυναμικό κοινό, ενώ η απόσταση από τον τέταρτο ήταν μόλις μία μονάδα. Δεν υπάρχει λοιπόν ούτε νικητής αλλά ούτε και ηττημένος, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τους αριθμούς. Στις εντυπώσεις και το περιεχόμενο η συζήτηση είναι συνεχής και μεγάλη.
Στην μυθοπλασία η κατάσταση είναι πιο ξεκάθαρη. Σαρωτική η εικόνα που εμφανίζουν στον πίνακα τηλεθέασης οι δύο οικογενειακές κωμωδίες του Alpha. Το “Σόι σου” όπως αναμενόταν επέστρεψε με διπλό επεισόδιο το οποίο άγγιξε το 30,4% σε μέσο όρο στο δυναμικό κοινό, 1,035,449 τηλεθεατές συνολικά και 43,1% στους άνδρες των ηλικιών 18-24. Το έτερο κωμικό σίριαλ που παραμένει πολύ ψηλά στο ενδιαφέρον του κόσμου είναι το “Μπαμπά, σ’ αγαπώ” με 22,7% στο δυναμικό κοινό στην πρεμιέρα του και 29,5% στις γυναίκες 25-44.
Το “Κάμπινγκ” στο Mega που είναι “μαύρη κωμωδία” ξεκίνησε με ένα 15,4% στην πρεμιέρα του, το οποίο χθες έγινε 10%.
Στις δραματικές σειρές η επικράτηση του “Ριφιφί” του Σωτήρη Τσαφούλια στον Alpha δεν έχει αντίπαλο. Και αυτό δεν συνδέεται μόνο με τις επιδόσεις του στον πίνακα τηλεθέασης, οι οποίες την Δευτέρα ήταν 29,3% στο δυναμικό και κοντά στο 32% στα κοινά 25-44 και την Τρίτη ήταν 26,5% στο δυναμικό και 54,3% στους άνδρες 18-24. Η σειρά χαρακτηρίζεται από κοινό και κριτικούς ως εξαιρετική λόγω του ρεαλιστικού και καλοφτιαγμένου σεναρίου, της σκηνοθεσίας του Σ. Τσαφούλια και φυσικά λόγω του καστ. Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος για μία ακόμη φορά αποδεικνύει το πόσο σπουδαίος πρωταγωνιστής γίνεται στις ελάχιστες τηλεοπτικές εμφανίσεις του, οι οποίες γίνονται αφορμή για να γραφτούν διθυραμβικά σχόλια στα κοινωνικά δίκτυα.
Στην περίπτωση της ψυχαγωγίας η εικόνα ξεκαθαρίζει πιο γρήγορα σε σχέση με την ενημέρωση ειδικά στη μυθοπλασία. Εκεί δύσκολα θα προκύψουν ανατροπές στην πορεία γι' αυτό είναι και πολύ σημαντική η πρώτη εντύπωση.
Αναταράξεις και ανατροπές καταγράφονται στην πρωινή ζώνη που θεωρητικά είναι ψυχαγωγική, όμως εσχάτως είναι σε μικρό ποσοστό. Ειδικά αυτές τις ημέρες, όπου η υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη είναι ψηλά στην επικαιρότητα, τα “πρωινάδικα” βρήκαν έδαφος να μεταμορφωθούν σε ενημερωτικά κατά το ήμισυ και στη συνέχεια να σχολιάσουν τα “είπες, είπα” που πάντα θα κυριαρχούν στην ψυχαγωγική ατζέντα.
Με ελάχιστες αλλαγές σε πρόσωπα και περιεχόμενο, επιστροφή στην παραδοσιακή ώρα προβολής, περίπου 10 με 1 και με χαμηλά τον πήχη των προσδοκιών, τα πρωινά μαγκαζίνο έκοψαν το νήμα της αφετηρίας την περασμένη Δευτέρα, σημειώνοντας ποσοστά που αν μη τι άλλο, όπως επιβεβαιώθηκε και την Τρίτη, δεν αφήνουν πολλά περιθώρια για κούρσα κορυφής. Αστείο φυσικά να πανηγυρίζεις με 0,1 διαφορά από τον επόμενο ειδικά σε μία ζώνη με μικρό μερίδιο τηλεθεατών, αλλά όχι και πρωτότυπο. Έχουν δει τα μάτια μας και χειρότερα.
Πρωινή ζώνη: Ολοι με άριστα το 12
Μέχρι στιγμής όλα δείχνουν πως αν και με σημαντικό προβάδισμα το “Χαμογέλα και πάλι!” στο Mega, στην πρεμιέρα του, δεν μπόρεσε να το διατηρήσει στη συνέχεια, ενώ τα μονοψήφια ποσοστά της πρώτης ημέρας ο “Πρώτος καφές με τη Ζήνα” στο Star κατάφερε να τα ανεβάσει σημαντικά την δεύτερη ημέρα πλησιάζοντας το 11%. Το “Πρωινό” στον ΑΝΤ1 και η “Super Κατερίνα” στον Alpha πορεύονται με μικρότερες αυξομειώσεις, που όπως πάντα έχουν άμεση σχέση με την θεματολογία.
Εχθές, Τρίτη, είναι χαρακτηριστικό ότι τρεις εκπομπές σημείωσαν ποσοστά λίγο πάνω από το 12% στο δυναμικό κοινό, ενώ η απόσταση από τον τέταρτο ήταν μόλις μία μονάδα. Δεν υπάρχει λοιπόν ούτε νικητής αλλά ούτε και ηττημένος, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τους αριθμούς. Στις εντυπώσεις και το περιεχόμενο η συζήτηση είναι συνεχής και μεγάλη.
Στην μυθοπλασία η κατάσταση είναι πιο ξεκάθαρη. Σαρωτική η εικόνα που εμφανίζουν στον πίνακα τηλεθέασης οι δύο οικογενειακές κωμωδίες του Alpha. Το “Σόι σου” όπως αναμενόταν επέστρεψε με διπλό επεισόδιο το οποίο άγγιξε το 30,4% σε μέσο όρο στο δυναμικό κοινό, 1,035,449 τηλεθεατές συνολικά και 43,1% στους άνδρες των ηλικιών 18-24. Το έτερο κωμικό σίριαλ που παραμένει πολύ ψηλά στο ενδιαφέρον του κόσμου είναι το “Μπαμπά, σ’ αγαπώ” με 22,7% στο δυναμικό κοινό στην πρεμιέρα του και 29,5% στις γυναίκες 25-44.
Το φαινόμενο “Ριφιφί” και οι αήττητοι “Μπαμπάδες”
Το “Κάμπινγκ” στο Mega που είναι “μαύρη κωμωδία” ξεκίνησε με ένα 15,4% στην πρεμιέρα του, το οποίο χθες έγινε 10%.
Στις δραματικές σειρές η επικράτηση του “Ριφιφί” του Σωτήρη Τσαφούλια στον Alpha δεν έχει αντίπαλο. Και αυτό δεν συνδέεται μόνο με τις επιδόσεις του στον πίνακα τηλεθέασης, οι οποίες την Δευτέρα ήταν 29,3% στο δυναμικό και κοντά στο 32% στα κοινά 25-44 και την Τρίτη ήταν 26,5% στο δυναμικό και 54,3% στους άνδρες 18-24. Η σειρά χαρακτηρίζεται από κοινό και κριτικούς ως εξαιρετική λόγω του ρεαλιστικού και καλοφτιαγμένου σεναρίου, της σκηνοθεσίας του Σ. Τσαφούλια και φυσικά λόγω του καστ. Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος για μία ακόμη φορά αποδεικνύει το πόσο σπουδαίος πρωταγωνιστής γίνεται στις ελάχιστες τηλεοπτικές εμφανίσεις του, οι οποίες γίνονται αφορμή για να γραφτούν διθυραμβικά σχόλια στα κοινωνικά δίκτυα.
Τα “Δύο μαύρα πουκάμισα” στο Mega έχουν προκαλέσει πλήθος σχολίων με αφορμές επιλογές του κάστινγκ και υπηρετούν το είδος της πιο ανάλαφρης καθημερινής σειράς, που επενδύει περισσότερο στις ερωτικές σχέσεις και όσα αυτές προκαλούν αλλά και στους πολύ γνωστούς πρωταγωνιστές, όπως ο Βασίλης Μπισμπίκης. Τα ποσοστά τηλεθέασης φλερτάρουν σταθερά με το 10%.
Εκεί κοντά βρίσκεται και το “Ντέρτι” του ΑΝΤ1, που υπογράφουν οι δημιουργοί των “Αγριων Μελισσών” και της “Μάγισσας”, Μελίνα Τσαμπάνη και Πέτρος Καλκόβαλης. Η πρεμιέρα τους κατέγραψε 10,2% και χθες έφτασε το 11,1%, κάτι που δεν ενθουσίασε τον σταθμό και τις προσδοκίες του στην παρούσα φάση.
Στον ΣΚΑΪ, οι δύο σειρές του Ανδρέα Γεωργίου “Αντώνιος και Κλεοπάτρα” και “Μπλε ώρες” καταγράφουν μεν μονοψήφιες επιδόσεις στο δυναμικό κοινό, όμως στο σύνολο, που ο σταθμός εστιάζει, ξεπερνούν το 12% με αριθμό τηλεθεατών στην prime time που πλησιάζει τις 500 χιλιάδες τηλεθεατές.
Ο δρόμος είναι μακρύς και αναμένονται πολλές αλλαγές, καθώς η σειρά το “Ριφιφί” ολοκληρώνεται σε λίγα επεισόδια, ο ΑΝΤ1 ρίχνει στη αρένα του ανταγωνισμού μία μεγάλη παραγωγή απόψε, το “Κρίνο και αγκάθι”, και ο Alpha ξαναφέρνει στις οθόνες τους “Φόνους στο καμπαναριό” με δεύτερο κύκλο επεισοδίων. Στο μέλλον το κανάλι ετοιμάζει τις “Κόρες της Αρετής” και το “Για σένα”, ενώ σημαντικό στοιχείο για την συνολική εικόνα του προγράμματος είναι και η επιστροφή των τηλεπαιχνιδιών, η οποία ουσιαστικά θα γίνει από την επόμενη Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου.
Φυσικά μέσα σε όλο αυτόν τον τυφώνα της μυθοπλασίας υπάρχει και μία εξαίρεση, η οποία δείχνει να τα πηγαίνει πολύ καλά. Ο λόγος για το “Greece’s Next top Model”, το οποίο δείχνει να έχει κερδίσει μία σταθερή προτίμηση του νεανικού κοινού, στο οποίο κυρίως απευθύνεται και χθες σημείωσε 14% στο δυναμικό κοινό, με το πιο δυνατό ποσοστό του να καταγράφεται στις γυναίκες 18 -24 με 22,8%.
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