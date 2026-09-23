Προφυλακισμένος ιδιοκτήτης πάρκινγκ «έφαγε» πρόστιμο 11.200 ευρώ - Γιατί δεν τον έσωσε το κατασχεμένο POS

Για να μην καταβάλει το πρόστιμο ο ιδιοκτήτης του πάρκινγκ στα Χανιά επικαλέστηκε την κατάσχεση του Smart POS - Γιατί δεν πείστηκε η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών