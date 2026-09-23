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Η Μάργκοτ Ρόμπι υιοθέτησε το επίθετο του συζύγου της δέκα χρόνια μετά τον γάμο τους
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Μάργκοτ Ρόμπι Τομ Ακερλέι

Η Μάργκοτ Ρόμπι υιοθέτησε το επίθετο του συζύγου της δέκα χρόνια μετά τον γάμο τους

Η 36χρονη ηθοποιός πλέον παρουσιάζεται ως Μάργκοτ Ελίζ Ακερλέι σε έγγραφα που αφορούν στις επαγγελματικές και επιχειρηματικές υποθέσεις της

Η Μάργκοτ Ρόμπι υιοθέτησε το επίθετο του συζύγου της δέκα χρόνια μετά τον γάμο τους
Ιωάννα Μαρίνου
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Το επίθετο του συζύγου της υιοθέτησε η Μάργκοτ Ρόμπι, δέκα χρόνια μετά τον γάμο τους.

Η 36χρονη ηθοποιός, σύμφωνα με την Daily Mail, έχει επιλέξει να χρησιμοποιεί το επώνυμο του Βρετανού και κινηματογραφικού παραγωγού Τομ Ακερλέι, όσον αφορά στις επαγγελματικές και επιχειρηματικές υποθέσεις της.

Σύμφωνα με τα αρχεία της Companies House, της επίσημης υπηρεσίας καταχώρισης εταιρειών του Ηνωμένου Βασιλείου, το όνομά της παρουσιάζεται πλέον ως Μάργκοτ Ελίζ Ακερλέι σε σχετικά έγγραφα που δημοσιεύτηκαν, επιβεβαιώνοντας την αλλαγή.


Το ζευγάρι γνωρίστηκε στα γυρίσματα της πολεμικής ταινίας «Suite Francaise» το 2013, όπου ο Ακερλέι εργαζόταν ως βοηθός σκηνοθέτη. Η ηθοποιός και ο παραγωγός, μαζί με ακόμη πέντε μέλη του συνεργείου της ταινίας, δημιούργησαν μία πολύ δυνατή φιλία που τους οδήγησε σε συγκατοίκηση στο Λονδίνο όπου βρίσκονταν.

Έναν χρόνο αργότερα, το 2014, ίδρυσαν όλοι μαζί την εταιρεία παραγωγής LuckyChap Entertainment.

Η Ρόμπι και ο Ακερλέι λίγα χρόνια αργότερα μετακόμισαν οι δυο τους στο δυτικό Λονδίνο, πριν εγκατασταθούν στο Λος Άντζελες το 2017.

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Τον Δεκέμβριο του 2016, το ζευγάρι παντρεύτηκε σε μια ιδιωτική τελετή στο Μπάιρον Μπέι της Αυστραλίας και στις 17 Οκτωβρίου 2024 υποδέχθηκαν το πρώτο τους παιδί, έναν γιο.
Ιωάννα Μαρίνου
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